ÉÔ´ïÍÑ¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÀÚ¤Ê¤¤°¦¤ÎÊª¸ì¡£´ÆÆÄ¡¦ÌÚ²¼Çþ¤ÈµÓËÜ¡¦º¡¸µÏÂÄÅÌé¤Î¥¿¥Ã¥°¤¬À¤¤ËÁ÷¤ë±Ç²è¡Ø¥Û¥¦¥»¥ó¥«¡Ù¤Î¸«¤É¤³¤í
¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ª¥Ã¥É¥¿¥¯¥·¡¼¡Ù¤Î´ÆÆÄ¡¦ÌÚ²¼Çþ¤µ¤ó¤ÈµÓËÜ¡¦º¡¸µÏÂÄÅÌé¤µ¤ó¡£¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤¬ºÇ¤â¿·ºî¤òÂÔ¤ÁË¾¤à¥¿¥Ã¥°¤¬À¤¤ËÊü¤Ä¡¢´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ø¥Û¥¦¥»¥ó¥«¡Ù¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë2025Ç¯10·î10Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û±Ç²è¡Ø¥Û¥¦¥»¥ó¥«¡Ù¤Î¶»¤ËÇ÷¤ë¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
ËÜºî¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Ìµ´üÄ¨Ìò¼ü¤È¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤ò½ª¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ëÃË¤Î¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÀÚ¤Ê¤¤°¦¤ÎÊª¸ì¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¬Î¢ÌÜ¤Ë½Ð¤¿ÃË¤¬»Å³Ý¤±¤¿¿ÍÀ¸ºÇ¸å¤Î¡ÈÂçµÕÅ¾¡É¤È¤Ï²¿¤«¡£ÀÅ¤«¤Ê¸ì¤ê¸ý¤ÎÃæ¤Ë¡¢¿Í´Ö¤Î°¦¤Èµ¾À·¡¢¤½¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤Î°ÕÌ£¤ò±Ô¤¯Ìä¤¤¤«¤±¤ë¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡£¸ø³«Á°¤Ë»î¼Ì¤Ç´Ñ¤¿ËÜºî¤Î´¶ÁÛ¤ò¾Ò²ð(°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹)¡£
¡Ú¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Û
Ìµ´üÄ¨Ìò¼ü¤È¤·¤Æ¡¢ÆÈË¼¤ÇÀÅ¤«¤ËºÇ´ü¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿Ï·¿Í¡¦°¤µ×ÄÅ¼Â¡£¤¤¤Ä¤«ÂçµÕÅ¾¤¬µ¯¤¤ë¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯°¤µ×ÄÅ¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤ò¡ÖÂçµÕÅ¾¡©¾Ð¤ï¤»¤ó¤Ê¤è¡×¤ÈÓÞ¾Ð¤¦¼Ô¤¬¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤òÏÃ¤¹°ìÎØ¤Î¡Ö¥Û¥¦¥»¥ó¥«¡×¡£¥Û¥¦¥»¥ó¥«¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢°¤µ×ÄÅ¤Ï¼«¿È¤Î²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê»Ï¤á¤ë¡£
1987Ç¯¤Î²Æ¡£¥ä¥¯¥¶¤Î°¤µ×ÄÅ¤Ï¡¢°¦¤¹¤ë½÷À¡¦ÆáÆà¤È¡¢¤½¤ÎÂ©»Ò¡¦·ò²ð¤Î»°¿Í¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ê²º¤ä¤«¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤¢¤ëÆü»öÂÖ¤Ï°ìÊÑ¤¹¤ë¡£ÆáÆà¤È·ò²ð¤È²á¤´¤·¤¿Æü¾ï¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢°¤µ×ÄÅ¤Ï¤¢¤ë¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤ë¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤¬Î¢ÌÜ¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¥í¥¯¤Ç¤â¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¡£Èà¤¬Ì¿¤ò·ü¤±¤Æ»Ä¤·¤¿ÁÛ¤¤¤È¡¢¡ÈÂçµÕÅ¾¡É¤Î¿¿¼Â¤¬¡¢»þ¤ò·Ð¤ÆÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯--¡£
¢£º²¤ò¿á¤¹þ¤à¡¢¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¿Ø¤Î¡ÈÀ¼¡É¤Î±éµ»
ËÜºî¤ÎÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¼Â¼Ì±Ç²è¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸¡¹¤·¤¤Â©¸¯¤¤¤òÍ¿¤¨¤ë¡¢¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¿Ø¤Ë¤è¤ëÀ¼¤Î±éµ»¤À¡£¥ä¥¯¥¶¤¬¥á¥¤¥ó¤ÎÊª¸ì¤À¤¬¡¢¤É¤³¤«ÁÇËÑ¤µ¤ä²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ëÀ¼¤Î±éµ»¤¬¡¢ºîÉÊ¤ËÆÈÆÃ¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦°¤µ×ÄÅ¤ÎÀÄÇ¯´ü¤ò±é¤¸¤¿¸ÍÄÍ½ãµ®¤µ¤ó¤Î±éµ»¤ÏÉ¬¸«¤À¡£À¼Í¥½éÄ©Àï¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡¢Ìµ¹ü¤µ¤ÎÃæ¤ËÍ¥¤·¤µ¤¬Þú¤ß½Ð¤ë¼«Á³¤ÊÀ¼¤Ï¡¢¸ý²¼¼ê¤ÇÉÔ´ïÍÑ¤Ê°¤µ×ÄÅ¤Î¿ÍÊªÁü¤Ë½Å¤Ê¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê°¤µ×ÄÅ¤ÎÀÄÇ¯´ü¤ò¸ÍÄÍ½ãµ®¤µ¤ó¡¢Ï·Ç¯´ü¤ò¾®ÎÓ·°¤µ¤ó¤¬±é¤¸¡¢¤½¤ÎÀÚ¤Ê¤¤À¸¤ÍÍ¤ò¸«»ö¤ËÉ½¸½¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Êª¸ì¤Î°ÆÆâÌò¤È¤·¤Æ¶¯Îõ¤Ê¸ÄÀ¤òÊü¤Ä¤Î¤¬¡¢¥Ô¥¨¡¼¥ëÂí¤µ¤ó¤¬À¼¤ò¤¢¤Æ¤ë¥Û¥¦¥»¥ó¥«¤À¡£°¤µ×ÄÅ¤ËÆÇ¤Å¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤É¤³¤«Ã£´Ñ¤·¤¿»ëÅÀ¤ÇÈà¤Î¿ÍÀ¸¤ò¸«¼é¤ë»Ñ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¸ì¤êÉô¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢ËÜºî¤Î½ÅÍ×¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÈéÆù²°¤À¤±¤ÉÁþ¤á¤Ê¤¤¡¢¿Í´Ö½¤¤¥Û¥¦¥»¥ó¥«¤Î¸ÀÍÕ¤Î¿ô¡¹¤Ë¥Ï¥Ã¤È¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆáÆà¤ò±é¤¸¤ëËþÅç¤Ò¤«¤ê¤µ¤ó¤Î¡¢Æü¾ï¤Î¶õµ¤´¶¤òÅ»¤Ã¤¿À¼¤âºîÉÊ¤Ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Û¤«¡¢ËÜºî¤Ë¤Ï°Â¸µÍÎµ®¤µ¤ó¡¢ÀÆÆ£ÁÔÇÏ¤µ¤ó¤Ê¤É¼ÂÎÏÇÉÀ¼Í¥¤¬¤½¤í¤¦¡£
¢£ÀÅ¤«¤Ê´¶Æ°¤òÁýÉý¤µ¤»¤ë¡¢±ÇÁüÈþ¤È²»³Ú¤Î¥·¥ó¥¯¥í
¡Ø¥ª¥Ã¥É¥¿¥¯¥·¡¼¡Ù¤Ë¤âÄÌ¤º¤ëÃúÇ«¤Êºî·à¤ÏËÜºî¤Ç¤â·òºß¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤Ë±ÇÁü¤È²»³Ú¤ÎÍ»¹ç¤¬´Ñ¤ë¼Ô¤Î¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¡£
¤Þ¤º¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë²Ö²Ð¤Î¥·¡¼¥ó¤À¡£¾å¶õ¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤«¤éÐíâ×¤Ç¸«²¼¤í¤¹¤è¤¦¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿²Ö²Ð¤¬¡¢Êª¸ì¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¥Û¥¦¥»¥ó¥«¤Î²Ö¤È½Å¤Ê¤ë±é½Ð¤Ï¡¢Â©¤ò¤Î¤à¤Û¤É¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ç¤¢¤ë¡£°ì½Ö¤Ç¾Ã¤¨¤æ¤¯²Ö²Ð¤ÎÑ³¤µ¤¬¡¢°ì½Ö¤Îµ±¤¤ÈÑ³¤µ¤Ï¡¢¥Û¥¦¥»¥ó¥«¤Î²Ö¡¢¤½¤·¤Æ°¤µ×ÄÅ¤Î¿ÍÀ¸¤½¤Î¤â¤Î¤È½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òºÌ¤ë¤Î¤¬¡¢¥Ð¥ó¥É¡¦cero¤¬¼ê³Ý¤±¤ë²»³Ú¤À¡£cero¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ØMoving Still Life¡Ù¤È¶¦¤Ë¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤Î²»¿§¤¬¡¢°¤µ×ÄÅ¤é²ÈÂ²¤¬²á¤´¤·¤¿²º¤ä¤«¤ÊÆü¡¹¤Î°¦¤ª¤·¤µ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤«¤é¡¢Í×½ê¤ÇÎ®¤ì¤ë·àÃæÈ¼ÁÕ²»³Ú¡ØStand By Me¡Ù¤Þ¤Ç¡¢¤½¤Î²»³Ú¤Ï±ÇÁü¤È´°àú¤Ë¥·¥ó¥¯¥í¤·¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î´¶¾ð¤Îµ¡Èù¤òÀÅ¤«¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÎÏ¶¯¤¯ÉÁ¤½Ð¤¹¡£·è¤·¤Æ¶Ê¿ô¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¤Î¶õµ¤¤ò¤°¤Ã¤È°ú¤Äù¤á¡¢ÀÅ¤«¤ÊÊª¸ì¤ò·àÅª¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜºî¤Ï¡¢ÇÉ¼ê¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥»¥ê¥Õ¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¡¢¤Ê¤À¤é¤«¤ËÉÔ¹¬¤ËÅ¾¤²Íî¤Á¤ë°¤µ×ÄÅ¤Î¿ÍÀ¸¡£³Ø¤â¤Ê¤¯¡¢ÉÔ´ïÍÑ¡¢¸ý¤â¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤¤°¤µ×ÄÅ¤Ïµß¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À¤¿¤À¤Ê¤À¤é¤«¤Ë²¼¤êºä¤Î¿ÍÀ¸¤òÅ¾¤²Íî¤Á¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤ò²æ¡¹´ÑµÒ¤Ï¸«¼é¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢ÀÅ¤«¤Ê¸ì¤ê¸ý¤Ë¡¢¿Í´Ö¤Î°¦¤Èµ¾À·¡¢¤½¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤Î°ÕÌ£¤ò±Ô¤¯Ìä¤¤¤«¤±¤é¤ì¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤°ìºî¤À¡£ÃúÇ«¤ËÄ¥¤ê½ä¤é¤µ¤ì¤¿ÉúÀþ¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯²ó¼ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¥«¥¿¥ë¥·¥¹¤È¡¢°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¤æ¤¨¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤É¤«¤·¤¤ÁÛ¤¤¤¬¡¢´Ñ½ª¤¨¤¿¤¢¤È¤Ë¿¼¤¤Í¾±¤¤ò»Ä¤¹¡£
ÉÔ´ïÍÑ¤ÊÃË¤¬¡¢°¦¤¹¤ë¼Ô¤Î¤¿¤á¤Ë»Å³Ý¤±¤¿¿ÍÀ¸ºÇ¸å¤Î¡ÖÂçµÕÅ¾¡×¡£¤½¤ÎÀè¤Ëºé¤¯¤â¤Î¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¤È¤¡¢¤¤Ã¤È´Ñ¤ë¼Ô¤Î¿´¤Ë¤â²¹¤«¤¤²¿¤«¤¬»Ä¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤¼¤Ò·à¾ì¤ÎÂç¤¤Ê¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¡¢¤³¤ÎÀÅ¤«¤ÇÈþ¤·¤¤Êª¸ì¤Ë¿»¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
Ê¸¡áÀîÅÄ¸ÐÀã
(C)º¡¸µÏÂÄÅÌé¡¿¥Û¥¦¥»¥ó¥«À½ºî°Ñ°÷²ñ
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
