¡¡ÇµÌÚºä46¤Î5´üÀ¸¤¬º£¡¢¿·¤·¤¤»þÂå¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤ë¡£¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢²»³Ú¡¢·Ý½Ñ¡¢ÉñÂæ¡¢±ÇÁü¤È¤¤¤Ã¤¿Éý¹¤¤¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬³Î¤«¤ÊÂÀ×¤ò¹ï¤ß»Ï¤á¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÇµÌÚºä46¤¬ÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¡ÈÀ¶Î÷¤ÊÈþ¤·¤µ¡É¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢º£µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡È¸Ä¡É¤ÎÎÏ¤À¡£¤½¤ÎÊÑ²½¤òºÇ¤âÁ¯¤ä¤«¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢5´üÀ¸¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡ÛÇµÌÚºä46 ÃÓÅÄ±Í¼Ó¡¢±üÅÄ¤¤¤í¤Ï¡¢ÉÚÎ¤Æà±û¡¢ÃæÀ¾¥¢¥ë¥Î¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ç³èÌö¤¹¤ë»Ñ¡Ë
¢£ÃæÀ¾¥¢¥ë¥Î
¡¡¤½¤ÎÉ®Æ¬¤Ëµó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢ÃæÀ¾¥¢¥ë¥Î¤À¡£¥´¥¹¥Ú¥éー¥º ¹õÂô·°¤È¤È¤â¤Ë²»³ÚÈÖÁÈ¡ØSpicy Sessions¡Ù¡ÊTBS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë1¡Ë¤ÎMC¤òÌ³¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¾¶á¤Ç¤Ï¡¢ÈÖÁÈÆâ¤Ç¥»¥ó¥È¥Á¥Ò¥í¡¦¥Á¥Ã¥Á¡ÊCENT¡Ë¤È¤È¤â¤ËPUFFY¡Ö°¦¤Î¤·¤ë¤·¡×¤äBiSH¡Ö¥¹¥Ñー¥¯¡×¤òÈäÏª¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÇµÌÚºä46¤Î¡Ö¥Íー¥Ö¥ë¥ª¥ì¥ó¥¸¡×¤ò¥½¥í¤Ç²Î¾§¡£¹õÂô¤Î¥³ー¥é¥¹¤Ë»Ù¤¨¤é¤ìÆ²¡¹¤È²Î¤¤¾å¤²¤¿»Ñ¤Ï°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇµÌÚºä46¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÃæÀ¾¤Î²ÎÀ¼¤ÏÆÃ°Û¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà½÷¤ÎÀ¼¤Ë¤ÏÆ©ÌÀ´¶¤È¿¼¤ß¤¬Æ±µï¤·¡¢Á¡ºÙ¤Ê¾ð´¶¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¿Ä¤¬¶¯¤¤¡£¤½¤Î²Î¤¤Êý¤Ï¡¢²»¤ò¤Ê¤¾¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ÀÍÕ¤Î±ü¤Ë¤¢¤ë´¶¾ð¤òÃúÇ«¤Ë¤¹¤¯¤¤¼è¤ë¤è¤¦¤À¡£¤È¤â¤ËÈÖÁÈMC¤òÌ³¤á¤ë¹õÂô¤Ï¡¢ÃæÀ¾¤Î²Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö²»Äø´¶¤È¤«¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Ã¤ÆÊÌ¤Ë¸À¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê¢¨1¡Ë¤È¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¡£Èà½÷¤Î²ÎÀ¼¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¡È¾å¼ê¤µ¡É¤òÄ¶¤¨¡¢¥·¥ó¥¬ー¤È¤·¤Æ¤Î³Î¤«¤ÊÉ½¸½ÎÏ¡¢¤½¤·¤ÆÀâÆÀÎÏ¤ò½É¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¹õÂô¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ð¥ó¥É¤È°ì½ï¤Ë²»¤òºî¤ë¤³¤È¡×¡Ö¥µ¥Ó¤Ç¤Î²Î¤¤Êý¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤è¤ê¹âÅÙ¤ÊÉ½¸½ÌÌ¤Ç¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢ÃæÀ¾¤ÏËÜÈÖ¤Ç¤¹¤°¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¸«¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£À¡¤ó¤ÀÀ¼¤Î±ü¤Ë¸÷¤ë½ÀÆð¤ÊÂÐ±þÎÏ¤È´¶À¤Î±Ô¤µ¤¬¡¢ÇµÌÚºä46¤Î²»³Ú¤Ë¿·¤¿¤Ê¿¼¤ß¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÃÓÅÄ±Í¼Ó
¡¡¸½Ìò¤ÎÅìµþéº½ÑÂç³ØÀ¸¤È¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤ëÃÓÅÄ±Í¼Ó¤â¡¢5´üÀ¸¤ò¸ì¤ë¤¦¤¨¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¡£11·î¤Ë¤Ï½é¤Î¸ÄÅ¸¡ØWings:¤¢¤Ò¤ë¤ÎÌ´¡Ù¤ò³«ºÅÍ½Äê¤Ç¡¢Å¸¼¨¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¼«¿È¤ÎÇµÌÚºä46¤Î¥Ö¥í¥°¡£¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¡ÈÆü¾ï¤ÎµÏ¿¡É¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈºîÉÊ¡É¤È¤·¤Æ·Á¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥æ¥Ëー¥¯¤Ê»î¤ß¤À¡£Èà½÷¤Ï¤½¤Î¥Æ¥¥¹¥È¤ò³¨²è¤äÎ©ÂÎ¡¢±ÇÁü¤Ø¤ÈºÆ¹½ÃÛ¤·¡¢·Ý½Ñ¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æü¡¹¤Î¥Ö¥í¥°¤òÁÇºà¤È¤·¤Æ°·¤¦¤È¤¤¤¦»î¤ß¤Ï¡¢¼«¸ÊÉ½¸½¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¡È¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¼«Ê¬¡É¤ò¤Ò¤È¤Ä¤ÎºîÉÊ¤È¤·¤Æ¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¹Ô°Ù¤Ç¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ï¡¢¤É¤³¤«¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤È¤Æ¤â¡Èº£¡É¤é¤·¤¤¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤ò¾¯¤·±ó¤¶¤«¤Ã¤¿»ëÅÀ¤«¤é¸«¤Ä¤á¡¢¤½¤Î»Ñ¤ò¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¢¤ë¼«¿È¤Î¼ê¤ÇÉÁ¤Ä¾¤¹¡£ÃÓÅÄ¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¦ÌÌ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£ÇµÌÚºä46¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡ÈÃÎÀ¡É¤È¡ÈÉÊ³Ê¡É¤ò¡¢Èà½÷¤Ï¿·¤·¤¤´¶À¤Ç¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£Èà½÷¤Ï¡¢º£¸å¤â¿·¤·¤¤²ÄÇ½À¤ò¥°¥ëー¥×¤Ë¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£±üÅÄ¤¤¤í¤Ï
¡¡ÉñÂæ¤ÎÀ¤³¦¤ÇÌö¿Ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢±üÅÄ¤¤¤í¤Ï¤À¡£2026Ç¯¾å±é¤ÎÅìÊõ¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø¥ì¥¤¥Ç¥£¡¦¥Ù¥¹¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¡¢±é·à³¦¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£±üÅÄ¤Ïº£¡¢À¸ÅÄ³¨Íü²Ö¤äµ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÈÉñÂæ¤ÎÇµÌÚºä46¡É¤Î·ÏÉè¤ò·Ñ¤°¿·À±¤È¤·¤Æ¡¢¥°¥ëー¥×¤Î¿·¤·¤¤ÅÁÅý¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¥á¥ó¥Ðー¤Î¤Ò¤È¤ê¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡±üÅÄ¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë¾å±é¤µ¤ì¤¿¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø¥í¥ß¥ª¡õ¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È¡Ù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥ÈÌò¤ò±é¤¸¡¢³Î¤«¤Ê²Î¾§ÎÏ¤ÈÉ½¸½ÎÏ¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¡£ÑÛ¤È¤·¤¿Î©¤Á»Ñ¤äÀ¶Á¿¤ÊÊ·°Ïµ¤¡¢¤½¤·¤Æ¤É¤³¤«Í«¤¤¤òÂÓ¤Ó¤¿´ãº¹¤·¤¬¡¢ÉñÂæ¾å¤Ç¶¯¤¤ÀâÆÀÎÏ¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤Ä¤«É¬¤ºÈôÌö¤¹¤ë¤È³Î¿®¤·¤¿¤Î¤òº£¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¸·¤·¤¤·Î¸Å¤ÎÃæ¤ÇËá¤«¤ì¤ëÈ¯À¼¤ä¿ÈÂÎÉ½¸½¤Îµ»½Ñ¤Ï¡¢ÇµÌÚºä46¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â³Î¼Â¤Ë³è¤¤ë¤Ï¤º¡£±üÅÄ¤Î¤è¤¦¤ÊËÜ³ÊÇÉ¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤Î¥¹¥Æー¥¸¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¢£ÉÚÎ¤Æà±û
¡¡°ìÊý¡¢±ÇÁü¤ÎÀ¤³¦¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÉÚÎ¤Æà±û¤À¡£¥á¥ó¥Ðー¤Î´äËÜÏ¡²Ã¤È¤ÎW¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¤Õ¤¿¤ê¥¨¥¹¥±ー¥×¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡¿Lemino¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¾åÇÈ½é½Ð±é¤Ë¤·¤Æ½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡£Ì¡²è²È¤Î¡È¸åÇÚ¡ÉÌò¤ò±é¤¸¤¿ÉÚÎ¤¤Î¼Çµï¤Ë¤Ï¼«Á³¤Ê¸ÆµÛ¤¬¤¢¤ê¡¢¾þ¤é¤Ê¤¤É½¾ð¤¬Ì¥ÎÏÅª¡£»ëÀþ¤ÎÍÉ¤ì¤ä¡¢¥»¥ê¥Õ¤ÎÁ°¤ËÃÖ¤«¤ì¤ë¤ï¤º¤«¤Ê¡È´Ö¡É¤¬¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¿´¤Î²¹ÅÙ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Î±éµ»¤Î´ðÁÃ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÉñÂæ¤Ç¤Î·Ð¸³¤À¤í¤¦¡£¥»ー¥éー¥¸¥å¥Ô¥¿ー¤ò±é¤¸¤¿¡ØÇµÌÚºä46¡È5´üÀ¸¡ÉÈÇ¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡ÖÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»ー¥éー¥àー¥ó¡×2024¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÉñÂæÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î½¸ÃæÎÏ¤ä´¶¾ðÉ½¸½¤òËá¤¤¤¿¡£¸Â¤é¤ì¤¿·Î¸Å´ü´Ö¤ÎÃæ¤ÇÄ¹Âæ»ì¤ò¿ÈÂÎ¤ËÀ÷¤ß¹þ¤Þ¤»¡¢²Î¤ä¥À¥ó¥¹¡¢¼Çµï¤òÆ±»þ¤ËÀ®Î©¤µ¤»¤ë·Ð¸³¤Ï¡¢³Î¼Â¤ËÈà½÷¤ÎÉ½¸½¤ÎÉý¤ò¹¤²¤¿¤Ï¤º¤À¡£¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ç¤â¡¢¤½¤Î»þ¤ËÇÝ¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¡ÈÌÜÀþ¤Î¼Çµï¡É¤¬³è¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥»¥ê¥Õ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¿´¾ð¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¾®ÀîºÌ¤È¸ÞÉ´¾ëçý±û¤¬¤È¤â¤ËÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¡¢°æ¾åÏÂ¤Ï2026Ç¯1·î¤«¤éÊüÁ÷¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¹µ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢5´üÀ¸¥á¥ó¥Ðー¤ÏÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÈôÌö¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¤¬¡¢ÉÚÎ¤¤â¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡£¤³¤ì¤«¤é¤µ¤é¤Ë½Ð±éºîÉÊ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢ÉÚÎ¤¤¬¤É¤ó¤ÊÊª¸ì¤òËÂ¤°¥ー¥Ñー¥½¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¼é¤ê¤¿¤¤¡£
¡¡º£¡¢ÇµÌÚºä46¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï5´üÀ¸¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²Î¤ä±éµ»¡¢¥¢ー¥È¤äÉñÂæ¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾ì½ê¤ÇËá¤«¤ì¤¿É½¸½¤¬¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤Î²ÄÇ½À¤ò³È¤²¡¢ÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬ÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿ÅÚÂæ¤Î¾å¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î´¶À¤ò¤â¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤·Á¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà½÷¤¿¤Á¤ÎÄ©Àï¤Ï¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤¬ºÍÇ½¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¿·¤¿¤Ê¥â¥Ç¥ë¥±ー¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£
¡ÊÊ¸¡áÀîºêÎ¶Ìé¡Ë