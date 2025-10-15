¥ì¥¸ー¡¦¥ß¥éー¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ë¥Ï¥ê¥Ðー¥È¥ó¤¬ÎÞ¡ÄNetflix¿·ºî¤ÎÍ½¹ðÆ°²è¤¬¸ø³«
¡¡10·î15Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö14Æü¡¢ÆüÉÕ¤Ï°Ê²¼Æ±¡Ë¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥Ê¡¦¥Ú¥¤¥µー¥º¤Î¥¿¥¤¥êー¥¹¡¦¥Ï¥ê¥Ðー¥È¥ó¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ1ËÜ¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¥ê¥Ðー¥È¥ó¤¬¡ÖÄ´»Ò¤É¤¦¡©¤ß¤ó¤Ê¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¾ìÌÌ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤³¤ÎÆ°²è¤Ï¡¢NETFLIX¤ÎNBA¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¥·¥êー¥º¡Ö¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°5¡×Âè2ÃÆ¤ÎÍ½¹ð¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜÊÔ±ÇÁü¤Î°ìÉô¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ï¡¢ºò¥·ー¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥Ï¥ê¥Ðー¥È¥ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¥Ï¥ê¥Ðー¥È¥ó¤Ï¡¢ºò¥·ー¥º¥ó¤Î¥×¥ìー¥ª¥Õ¤Ç¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Î¥±¥¬¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¥Ú¥¤¥µー¥º¤òNBA¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ØÆ³¤¯³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤Ï¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¡¦¥µ¥ó¥Àー¤ÈÂè7Àï¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤³¤à»àÆ®¤ÎËö¡¢Âè7Àï¤Ç¥¢¥¥ì¥¹ç§ÃÇÎö¤È¤¤¤¦Èá·à¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£¥Ï¥ê¥Ðー¥È¥ó¤Ï¤³¤Î¥±¥¬¤Ë¤è¤ê¡¢2025-26¥·ー¥º¥ó¤ÎÁ´µÙ¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Ï¥ê¥Ðー¥È¥ó¤Ï¥Ú¥¤¥µー¥º¤Î±ÑÍº¤Ç¤¢¤ë¥ì¥¸－¡¦¥ß¥éー¤«¤é¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£¥ß¥éー¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¤¿¤À°ì¤Ä¡£NBA¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÎÂè6Àï¡¢Âè7Àï¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Èà¤Î¥Ïー¥È¡¢Æ®»Ö¡¢¤½¤·¤Æ·è°Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÀèÃ¯¤âµ¿Ìä¤òÊú¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£Ã¯¤â¡¢Èà¤Î·èÃÇ¤òÆóÅÙ¤ÈÈãÈ½¤·¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£Èà¤ÏÁ´¤Æ¤ò·ü¤±¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤Î¤¿¤á¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥Ê½£¤Î¤¿¤á¡¢¤½¤·¤Æ¥Áー¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Ê¸»úÄÌ¤êÁ´¤Æ¤ò·ü¤±¤¿¤ó¤À¡£ÃË½÷Ìä¤ï¤º¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤ÇÁ´¤Æ¤ò·ü¤±¤ë³Ð¸ç¤¬¤Ç¤¤ë¿Í´Ö¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤ìÄø¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©¡×
¡¡¥ß¥éー¤ÏÂ³¤±¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ãç´Ö¤Î¤¿¤á¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¥×¥ìー¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥Ú¥¤¥µー¥º¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¤Î¥Ï¥ê¥Ðー¥È¥ó¤Î»ÑÀª¤ò¾Þ»¿¤·¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢¥¿¥¤¥êー¥¹¡×¤È´¶¼Õ¤Î°Õ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÄù¤á³ç¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¸«¤¿¥Ï¥ê¥Ðー¥È¥ó¤Ï´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤ÇÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¡ÖÉ¬¤º¡¢¥Ú¥¤¥µー¥º¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤òÃå¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÅØÎÏ¤¹¤ë¡×¤ÈÉüµ¢¤Ø¤Î·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥±¥¬¤ò¤ª¤·¤ÆÂè7Àï¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤Î·èÃÇ¤Ï°ì½Ö¤¿¤ê¤È¤â¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Èà¡Ê¥ß¥éー¡Ë¤«¤é¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤è¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥êー¥ºÂè2ÃÆ¤È¤Ê¤ëNetflix¤Î¿·ºî¡Ö¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°5¡×¤Ï¡¢16Æü¤ËÇÛ¿®³«»ÏÍ½Äê¡£¥Ï¥ê¥Ðー¥È¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¥·¥§¥¤¡¦¥®¥ë¥¸¥ã¥¹¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Àー¡Ê¥µ¥ó¥Àー¡Ë¡¢¥¸¥§¥¤¥ì¥ó¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡Ê¥Ü¥¹¥È¥ó¡¦¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥Ïー¥Ç¥ó¡Ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º¡Ë¡¢¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥µ¥ó¥ººßÀÒ»þ¤Î¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ç¥å¥é¥ó¥È¡Ê¸½¥Ò¥åー¥¹¥È¥ó¡¦¥í¥±¥Ã¥Ä¡Ë¤¬¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¤µ¤ì¤ë¡£