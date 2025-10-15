¥¦¥¤¥ó¥°¥¢¥¯¡¢¾å´üºÇ½ª¤¬18¡ó¸º±×¤ÇÃåÃÏ¡¦6-8·î´ü¤â20¡ó¸º±×
¡¡¥¦¥¤¥ó¥°¥¢ー¥¯£±£ó£ô <4432> [Åì¾Ú£Ð] ¤¬10·î15ÆüÃë(12:00)¤Ë·è»»(¹ñºÝ²ñ·×´ð½à=IFRS)¤òÈ¯É½¡£26Ç¯2·î´üÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×(3-8·î)¤ÎÏ¢·ëºÇ½ªÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ18.3¡ó¸º¤Î29.3²¯±ß¤Ë¸º¤ê¡¢ÄÌ´ü·×²è¤Î64²¯±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï45.9¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢5Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î56.9¡ó¤â²¼²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾å´ü¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿9-2·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ëºÇ½ªÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ48.5¡óÁý¤Î34.6²¯±ß¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë6-8·î´ü(2Q)¤ÎÏ¢·ëºÇ½ªÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ20.4¡ó¸º¤Î14.7²¯±ß¤Ë¸º¤ê¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î32.9¡ó¢ª27.2¡ó¤ËÄã²¼¤·¤¿¡£
