¥«¥é¥ª¥±¤Ç²ÎÀ¼¤òÓÞ¾Ð¡ÖÉ¬»à¤«¤è¡×¡Ö¤Ò¤¯¤ï¡×¥²¥é¥²¥é¾Ð¤¦Í§Ã£¤Ë¶ì¾Ð¤¤¡Ä¤·¤«¤·ÂçµÕÅ¾¤Î¥é¥¹¥È¤ËÄ»È©Î©¤Ä!!¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¿Í¤Ï¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç´Ó¤±¤ë¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡©¡ÖÉ¬»à¤¹¤®¤Æ¤Ò¤¯¤ó¤À¤±¤É¡×¤ÈÍ§Ã£¤«¤é¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¡¢¾Ð¤¤¤â¤Î¤Ë¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò´Ó¤¯¶¯¤µ¤ò¤É¤ì¤À¤±¤Î¿Í¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©¾®¤µ¤Ê¤³¤í¤«¤é²Î¤¦¤³¤È¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¾¯Ç¯¤Ï¹â¹»ºÇ½é¤Î¥«¥é¥ª¥±¤Ç¡¢¡Ö¤¨¡©¤ä¤Ð¡×¡ÖÉ¬»à¤«¤è!?¡×¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿¤¹¤®¤Æ¤Ò¤¯¤ï¡×¤È¾Ð¤¤¤â¤Î¤Ë¤µ¤ì¡¢¿´¤¬ÀÞ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¿ÍÁ°¤Ç²Î¤ï¤Í¤§¡×¤È¼«¿®¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦ÌÄ³¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±¤¸¤¯¼«ºî¤Î²Î»ì¥Î¡¼¥È¤ò»¯¤µ¤ì¡¢¡ÖÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤í¤è¡¢¾Ð¤¨¤ë¤¼¡×¡Ö¤¹¤²¤¨ºÍÇ½¤À¤Ê¡×¤È¾Ð¤¤¤â¤Î¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¯¥é¥¹¥á¡¼¥È¡¦ÎëÀî¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬Èà¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö¸½¼Â¤ß¤í¡©¡×¡ÖËÜµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¥À¥»¤¨¤À¤±¤À¡×¤È¤¤¤¦²¿¤Îº¬µò¤â¤Ê¤¯¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤À¤±¤ËÈ¯¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤¿Èà¤é¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÆ»¤òÁªÂò¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
ËÜºî¡Ø¾¯Ç¯¤è¡¢¤½¤ÎÎë¤òÌÄ¤é¤»¡£¡Ù¤òÉÁ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥³¥á¥Ò¥³(@okome_tuiteru)¤µ¤ó¤Ç¡¢ËÜºî¤Ï¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°·îÎã¾Þ¡×(¹ÖÃÌ¼Ò)¤Î2024Ç¯10·î´ü¤Ç´üÂÔ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¥³¥á¥Ò¥³¤µ¤ó¤ËËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¡£
¡½¡½¥á¥Ã¥»¡¼¥¸À¤ò´¶¤¸¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜºî¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼ã¤¤¤³¤í¡¢ÆÃ¤Ë³ØÀ¸¤Î¤³¤í¤Ï¡Ö¼ºÇÔ¤¹¤ë¤È¿ÍÀ¸½ªÎ»¡×¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È¤½¤ì¤¬ºâ»º¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢·Ð¸³¤È¤·¤ÆÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÇ¯¡¹´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¡Öº£¤Ä¤é¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¬¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤·¤ÆÂç¾æÉ×¤À¤è¡¢¤³¤ÎÀè¤¤Ã¤È¤¤¤¤¤³¤È¤¢¤ë¤è¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¡¢¼«Ê¬¤¬³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¤È¤¤ä¤¢¤Þ¤ê¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤º£¤Î¼«Ê¬¤Ë¤â¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Çºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡Ö¥°¥Ã¤È¤¤¿¡Ä¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡Äµã¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Öµß¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¡¢ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï´¶Æ°¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤òÆÉ¤ó¤Ç¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
»ä¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê»×¤¤½Ð¤äÍýÁÛ¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡ÖÆÈ¤ê¤è¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ä¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢°Â¿´¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡½¡½º£¸å¤Î¿·ºî¤Î¤´Í½Äê¤Ï¡©
ºîÉÊ¤ÎÈ¯É½¤Ïpixiv¤Ç¤ª¤³¤Ê¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤Èº£·î¤Ï2025Ç¯10·î19Æü(Æü)¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö´ØÀ¾¥³¥ß¥Æ¥£¥¢¡×¤Ë»²²ÃÍ½Äê¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤â¤·¤´ÅÔ¹ç¤¬¹ç¤¨¤ÐÍ·¤Ó¤Ë¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¿Í¤ÎÅØÎÏ¤ò¾Ð¤¦ÅÛ¤¬°ìÈÖ¥«¥Ã¥³°¤¤¡×¡Ö¿Í¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¾Ð¤Ã¤Æ¤ë¡ÈÎä¾Ð·Ï¡É¤¬°ìÈÖ¥À¥µ¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¤¬¡¢¿Í¤òÈÝÄê¤¹¤ë¿Í´Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â°ìÄê¿ô¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢½Ð²ñ¤ï¤º¤ËÀ¸¤¤ë¤³¤È¤Ï¶Ë¤á¤ÆÆñ¤·¤¤¡£¥³¥á¥Ò¥³¤µ¤ó¤Ï¡Ö·¯¤Î¡È¹¥¤¡É¤ò¾Ð¤¦¸¢Íø¤Ê¤ó¤ÆÃ¯¤â»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢·¯¤ÎÊõÊª¤ò¹¥¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÌ£Êý¤Ï¤¤¤ë¤è¡ª¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¥³¥á¥Ò¥³¤µ¤ó¤ÎÇ®¤¬¤³¤â¤Ã¤¿ËÜºî¡¢¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤Ï¿´¤¬¿Ì¤¨¡¢Ä»È©¤¬Î©¤Ä¡ª¶»¤ËÇ®¤¤¤â¤Î¤¬¤³¤ß¾å¤²¡¢ÌÜ¤ËÇ®¤¤¤â¤Î¤¬Î®¤ì¤ë¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤ò¤¼¤Ò¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡ª
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¥³¥á¥Ò¥³(@okome_tuiteru)
