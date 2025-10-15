¥â¥Î¥Õ゙¥é¥¤¥È¡¢ºÆ»ÏÆ°¸åÂè2ÃÆ¥·¥ó¥°¥ë¡Ö·¯¤À¤Ã¤Æ¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¡×MV¸ø³«¡¡¸ÉÆÈ¤ËÆ®¤¦1¿Í¤Î¿Í´Ö¤òÉ½¸½
¡¡¥â¥Î¥Ö¥é¥¤¥È¤¬¡¢ºÆ»ÏÆ°¸åÂè2ÃÆ¤È¤Ê¤ëÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡Ö·¯¤À¤Ã¤Æ¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¡×¤òËÜÆü10·î15Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¡£¤¢¤ï¤»¤ÆMV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤ÏÅíÌîÍÛ²ð¡ÊVo/Gt¡Ë¤¬¥µ¥Ã¥«ーÉô¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤ò»×¤¤ÊÖ¤·¤Ê¤¬¤éÀ©ºî¤ò¹Ô¤Ã¤¿³Ú¶Ê¡£ÅíÌî¤Ï¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ï¿ÍÀ¸¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¾ìÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃÖ¤´¹¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡ÈÇº¤ó¤Ç³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤éÄ©Àï¤¹¤ëÁ´¤Æ¤Î¿Í¡¹¤Ø¡ÉÊû¤²¤ë³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè1ÃÆÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥¸¥ã¥Ã¥¯¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¡×¤ÏÌó8Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ»ÏÆ°¤ò¸ØÄ¥¤»¤ºÌµ¹ü¤ËÅÁ¤¨¤ë¥Í¥¤¥¥Ã¥É¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ËÜºî¤Ï¥¹¥Ýー¥Ä¤Î»î¹çÃæ¤Ë¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤òÊü½Ð¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÁõ¾þ°î¤ì¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¡£¥¤¥ó¥È¥í¤Î¥Î¥¤¥¸ー¤Ê¥®¥¿ー¤ÈÅÅ»Ò²»¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ÅíÌî¤ÎÎÏ¶¯¤¤²ÎÀ¼¤¬Á´ÊÔ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¶Á¤ÅÏ¤ë¡£
¡¡MV¤Ï¡¢¸ÉÆÈ¤ËÆ®¤¦1¿Í¤Î¿Í´Ö¤òÉ½¤¹¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Çö°Å¤¤¶õ´Ö¤Ç³Æ¥á¥ó¥Ðー¤¬±éÁÕ¤ò¹Ô¤¦¥·ー¥ó¤È¡¢¾¯Ç¯¥µ¥Ã¥«ー¥Áー¥à¤¬»î¹ç¤ò¹Ô¤¦¥·ー¥ó¤¬¸ò¸ß¤ËÆþ¤ìÂØ¤ï¤ë±ÇÁü¤Ë¡£½ªÈ×¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ðー¤¬°ì²èÌÌ¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Áー¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ±éÁÕ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¥â¥Î¥Ö¥é¥¤¥È¤Ï¡¢2026Ç¯2·î¤ËÅìµþ¤ÈÂçºå¤Î¥¯¥é¥Ö¥¯¥¢¥È¥í¤Ë¤Æ¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¤ò³«ºÅ¡£¸½ºßÀè¹Ô¼õÉÕ¤¬³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼õÉÕ½ªÎ»¤Ï10·î21Æü23»þ59Ê¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
