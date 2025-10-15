ZDR055

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¡ÖBCN¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×2025Ç¯9·î29Æü¡Á10·î5Æü¤ÎÆü¼¡½¸·×¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¡Ê¥É¥é¥ì¥³¡Ë¤Î¼ÂÇäÂæ¿ô¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
1°Ì¡¡¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼

ZDR055¡Ê¥³¥à¥Æ¥Ã¥¯¡Ë

2°Ì¡¡¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼

ZDR043¡Ê¥³¥à¥Æ¥Ã¥¯¡Ë

3°Ì¡¡¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼

HDR204G¡Ê¥³¥à¥Æ¥Ã¥¯¡Ë

4°Ì¡¡¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼

ZDR018¡Ê¥³¥à¥Æ¥Ã¥¯¡Ë

5°Ì¡¡¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼

ZDR065¡Ê¥³¥à¥Æ¥Ã¥¯¡Ë

6°Ì¡¡¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼

ZDR027¡Ê¥³¥à¥Æ¥Ã¥¯¡Ë

7°Ì¡¡¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼

HDR003¡Ê¥³¥à¥Æ¥Ã¥¯¡Ë

8°Ì¡¡¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼ ¥Ö¥é¥Ã¥¯

DRV-350-B¡ÊJVC¥±¥ó¥¦¥Ã¥É¡Ë

9°Ì¡¡¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼

ZDR035¡Ê¥³¥à¥Æ¥Ã¥¯¡Ë

10°Ì¡¡¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼

ZDR048¡Ê¥³¥à¥Æ¥Ã¥¯¡Ë

¡ö¡ÖBCN¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¼çÍ×²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¦¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤é¥Ñ¥½¥³¥óËÜÂÎ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²ÈÅÅ¤Ê¤É¤Î¼ÂÇä¥Ç¡¼¥¿¤òËèÆü¼ý½¸¡¦½¸·×¤·¤Æ¤¤¤ëPOS¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÅ¹Æ¬»Ô¾ì¤ÎÌó4³ä¡Ê¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¾ì¹ç¡Ë¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£