¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÀï¼Â¸½¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡© ¥Ö¥é¥¸¥ë·âÇË¤Ï¥Þ¥Ã¥Á¥á¥¤¥¯¤ò¹Í¤¨¤Æ¤âÂç¤¤¤¡£¶¯ÎÏ¤Ê¸ª½ñ¤òÆÀ¤¿¿¹ÊÝJ¤Ï³Î¼Â¤ËÌ¥ÎÏ¤¬Áý¤·¤¿
¡Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡ÏÆüËÜ £³¡Ý£² ¥Ö¥é¥¸¥ë¡¿10·î14Æü¡¿Åìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à
¡¡¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï10·î14Æü¡¢²áµî11ÇÔ£²Ê¬¡Ê£µÆÀÅÀ35¼ºÅÀ¡Ë¤Ç£±ÅÙ¤â¾¡¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡£Á°È¾¤Ç£²ÅÀ¤òÀè¹Ô¤µ¤ì¤ë¤â¡¢ÌÔÈ¿·â¤Ë½Ð¤¿¸åÈ¾¤ËÆîÌîÂó¼Â¡¢ÃæÂ¼·ÉÅÍ¡¢¾åÅÄåºÀ¤¤¬¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢£³¡Ý£²¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñ¤ò½é·âÇË¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¾¡Íø¤ÏÍè²Æ¤ÎËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤ØÃÆ¤ß¡¢¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢º£¸å¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥á¥¤¥¯¤ò¹Í¤¨¤Æ¤âÈó¾ï¤ËÂç¤¤¤¡£¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë¤òÅÝ¤·¤¿ÆüËÜ¡×¤È¤¤¤¦Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¸ª½ñ¤òÆÀ¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬³Î¼Â¤ËÁý¤·¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤ÎµÜËÜ¹±Ì÷²ñÄ¹¤Ï¡¢ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¡Ö¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ£³·î¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥á¥¤¥¯¤Ê¤É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¶¯¤¤¹ñ¤«¤é¿½¤·¹þ¤ß¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¿¶¤é¤ì¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ï½½Ê¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£Íè·î¤Þ¤¿£²»î¹ç¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤½¤³¤ÇÎÏ¤Î¤¢¤ëÁê¼ê¤È¤Þ¤¿¤ä¤ì¤¿¤é¤Í¡¢¤µ¤é¤Ë¿¼¤Þ¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×
¡¡ÆüËÜ¤Ïº£Ç¯¤ÎÄù¤á³ç¤ê¤È¤·¤Æ¡¢Íè·î¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç£²»î¹ç¤òÀï¤¦¡£¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë£²»î¹çÌÜ¤Ï¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢£±»î¹çÌÜ¤ÎËÅÄ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÊý¤ÎÁê¼ê¤ÏÌ¤Äê¤À¡£¤Þ¤¿¡¢ÍèÇ¯£³·î¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÍÎÏ»æ¡ØThe Guardian¡Ù¤¬¡Ö¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤¬ÆüËÜ¤òÁê¼ê¤Ë¥¦¥§¥ó¥Ö¥ê¡¼¤Ç¿ÆÁ±»î¹ç¤ò¹Ô¤Ê¤¦²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯12·î¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëËÌÃæÊÆWÇÕ¤ÎÁÈÊ¬¤±ÃêÁª²ñ¼¡Âè¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë·âÇË¤Ç¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤ÈÀ»ÃÏ¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤è¤ê¹â¤Þ¤Ã¤¿¤È¤â¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üÍ±àÎ½¿¿¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï½Ð¾ì17Áª¼ê¡õ´ÆÆÄ¤ÎºÎÅÀ¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª Îò»ËÅªµÕÅ¾¾¡Íø¤ËÂç¹×¸¥¤·¤¿£µ¿Í¤Ë£·ÅÀÂæ¤Î¹âÉ¾²Á¡ªMOM¤ÏÄÉ·âÃÆ¤Î£¸ÈÖ
¡¡¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï10·î14Æü¡¢²áµî11ÇÔ£²Ê¬¡Ê£µÆÀÅÀ35¼ºÅÀ¡Ë¤Ç£±ÅÙ¤â¾¡¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡£Á°È¾¤Ç£²ÅÀ¤òÀè¹Ô¤µ¤ì¤ë¤â¡¢ÌÔÈ¿·â¤Ë½Ð¤¿¸åÈ¾¤ËÆîÌîÂó¼Â¡¢ÃæÂ¼·ÉÅÍ¡¢¾åÅÄåºÀ¤¤¬¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢£³¡Ý£²¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñ¤ò½é·âÇË¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¾¡Íø¤ÏÍè²Æ¤ÎËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤ØÃÆ¤ß¡¢¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢º£¸å¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥á¥¤¥¯¤ò¹Í¤¨¤Æ¤âÈó¾ï¤ËÂç¤¤¤¡£¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë¤òÅÝ¤·¤¿ÆüËÜ¡×¤È¤¤¤¦Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¸ª½ñ¤òÆÀ¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬³Î¼Â¤ËÁý¤·¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤ÎµÜËÜ¹±Ì÷²ñÄ¹¤Ï¡¢ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¡Ö¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ£³·î¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥á¥¤¥¯¤Ê¤É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¶¯¤¤¹ñ¤«¤é¿½¤·¹þ¤ß¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¿¶¤é¤ì¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ïº£Ç¯¤ÎÄù¤á³ç¤ê¤È¤·¤Æ¡¢Íè·î¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç£²»î¹ç¤òÀï¤¦¡£¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë£²»î¹çÌÜ¤Ï¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢£±»î¹çÌÜ¤ÎËÅÄ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÊý¤ÎÁê¼ê¤ÏÌ¤Äê¤À¡£¤Þ¤¿¡¢ÍèÇ¯£³·î¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÍÎÏ»æ¡ØThe Guardian¡Ù¤¬¡Ö¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤¬ÆüËÜ¤òÁê¼ê¤Ë¥¦¥§¥ó¥Ö¥ê¡¼¤Ç¿ÆÁ±»î¹ç¤ò¹Ô¤Ê¤¦²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯12·î¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëËÌÃæÊÆWÇÕ¤ÎÁÈÊ¬¤±ÃêÁª²ñ¼¡Âè¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë·âÇË¤Ç¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤ÈÀ»ÃÏ¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤è¤ê¹â¤Þ¤Ã¤¿¤È¤â¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üÍ±àÎ½¿¿¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï½Ð¾ì17Áª¼ê¡õ´ÆÆÄ¤ÎºÎÅÀ¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª Îò»ËÅªµÕÅ¾¾¡Íø¤ËÂç¹×¸¥¤·¤¿£µ¿Í¤Ë£·ÅÀÂæ¤Î¹âÉ¾²Á¡ªMOM¤ÏÄÉ·âÃÆ¤Î£¸ÈÖ