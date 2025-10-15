Hey! Say! JUMP»³ÅÄÎÃ²ð¡¢¥ª¥Õ¤ÎÆü¤Ï¡Ö²È¤«¤é¤Û¤È¤ó¤É½Ð¤Ê¤¤¡×¡£¡È¥²ー¥Þー¡¦Æ²ËÜ¸÷°ì¡É²áµî¤ÎÁí¥×¥ì¥¤»þ´Ö¤Ë°ìÆ±¶Ã¤
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
²»³ÚÈÖÁÈ¡ØStar Song Special Season2¡ÙÂè2²ó¤¬¡¢10·î16Æü16»þ¤«¤éÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¢£Hey! Say! JUMP¡ÖCome On A My House¡×¤Ç¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÈSP¥³¥é¥Ü
¡ØStar Song Special¡Ù¤Ï¡¢¡È¥¹¥¿¥½¥ó¡É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥é¥¤¥Ö¤ä¡¢ÀèÇÚ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ë¤è¤ëNG¤Ê¤·¤Î¥³¥é¥Ü¥Èー¥¯¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬¼«Í³¤Ë¥¢¥Ôー¥ë¤¹¤ë¿·¥³ー¥Êー¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤¡È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡É¤Ê»þ´Ö¤òÆÏ¤±¤ëÈÖÁÈ¡£
¥·ー¥º¥ó2¤ÎÂè2²ó¤Ï¡¢Á°²ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢MC¤ÏÆ²ËÜ¸÷°ì¤¬Ì³¤á¡¢¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆHey! Say! JUMP¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
Hey! Say! JUMP¤Ï¥¸¥å¥Ë¥¢¤È¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¤Ç¡ÖCome On A My House¡×¤òÈäÏª¡£¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÆâÅÄßê²»¤Ï¡ÖÀèÇÚ¤¿¤Á¤âÃå¤Æ¤¤¤¿°áÁõ¤òÃå¤Æ¸µµ¤¤è¤¯ÍÙ¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¤¡¢»°¸¶·òË¤Ï¡Ö¤·¤ã¤«¤ê¤¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¤À¡£
KEY TO LIT¤ÏSMAP¤Î¡ÖÀÄ¤¤¥¤¥Ê¥º¥Þ¡×¤ò¥«¥Ðー¡£¤³¤Î¶Ê¤È¤¤¤¨¤Ð¡ª¡¡¤Î¡ÈGet you.¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃ¯¤¬ÈäÏª¤¹¤ë¤«ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¡ÊÃö¼íÁóÌï¡Ë¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤ËKEY TO LIT¤Ï¡¢KinKi Kids¤Î¡ÖÁ´Éô¤À¤¤·¤á¤Æ¡×¤Ë¤âÄ©Àï¡£MC¤ÎÆ²ËÜ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯°Õ³°¤ÊÁª¶Ê¤À¤Ã¤¿¡×¤È¶Ã¤¯¤¬¡¢Èà¤é¤ÏÌ¾¶Ê¤ò¤É¤¦É½¸½¤¹¤ë¤Î¤«¡©
¤½¤·¤Æ¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤º¼«Í³¤Ë¥¢¥Ôー¥ë¤¹¤ë¿·¥³ー¥Êー¡ÖStar Challenge¡×¤Ë¤ÏÄ¹À¥·ëÀ±¡Ê¾¯Ç¯Ç¦¼Ô¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£Ç÷ÎÏËþÅÀ¤Î¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤ë¡£
¢£Í²¬Âçµ®¡¢¡È¥²ー¥Þー¡¦Æ²ËÜ¸÷°ì¡É¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë±½¤òËÜ¿Í¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤ë
¥Èー¥¯´ë²è¡ÖSwitch Question¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬ÀèÇÚ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼ÁÌä¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÀèÇÚ¤¬¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ò»ØÌ¾¤·¤ÆÆ±¤¸¼ÁÌä¤òSwitch¡ª¡¡¡ÈNG¤Ê¤·¡É¤Ç¤ª¸ß¤¤¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤ë¡£
Âè2²ó¤Ç¤Ï¡¢Á°²ó¤ËÂ³¤¤¤ÆHey! Say! JUMP¤ÈKEY TO LIT¤¬»²²Ã¡£´äºêÂç¾º¡Ê¡Öºê¡×¤Ï¡¢¤¿¤Ä¤µ¤¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¤Î¼ÁÌä¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢Ìù¹¨ÂÀ¤¬¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¿ÍÀ¸¤Ç¤ÎËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤·Ê¿§¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤³¤«¤éÏÃÂê¤Ï¡ÈHey! Say! JUMP¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¡É¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢Ìù¤ÈÈ¬²µ½÷¸÷¤¬¥¸¥å¥Ë¥¢¤Îº¢¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬ÅÐ¾ì¡£¼Â¤ÏÅö»þ¤Î¸ø±é¤¬¹âÌÚÍºÌé¡Ê¡Ö¹â¡×¤Ï¡¢¤Ï¤·¤´¤À¤«¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¤È»³ÅÄÎÃ²ð¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ä¡©¡¡Èà¤é¤Î¿¼¤¤±ï¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£
Â³¤¤¤Æ¡Ö¥ª¥Õ¤ÎÆü¤Î²á¤´¤·Êý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£È¬²µ½÷¤¬µÙÆü¤ÎÄ«¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹Â¾¡¢¡ÖºÇ¶áÎÃ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¹âÌÚ¤Î¼ñÌ£¤òÊ¹¤¤¤¿ÃæÂ¼Îæ°¡¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡¡Æ´¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Âç¤Î¥²ー¥à¹¥¤¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë»³ÅÄ¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È¥²ー¥à¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£²È¤«¤é¤Û¤È¤ó¤É½Ð¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤¹¤ë¤ÈMC¤ÎÆ²ËÜ¤â²áµî¤Ë¥²ー¥à¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¤½¤ÎÁí¥×¥ì¥¤»þ´Ö¤ÎÄ¹¤µ¤Ë°ìÆ±¤¬¶Ã¤¯¾ìÌÌ¤â¡£Í²¬Âçµ®¤¬¡È¥²ー¥Þー¡¦Æ²ËÜ¸÷°ì¡É¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë±½¤òËÜ¿Í¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º´¡¹ÌÚÂç¸÷¤ÏÃÎÇ°ÐÒÍû¤Ø¡Ö¤â¤·¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡Ä¡©¡×¡£¡ÖSwitch Question¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î±Ô¤¤Ìä¤¤¤Ë¡Ö¤¤¤ä～Æñ¤·¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÃÎÇ°¤À¤¬¡¢²¿¤ÈÅú¤¨¤ë¤Î¤«¡©¡¡Æ±¤¸¼ÁÌä¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿KEY TO LIT¤Î°æ¾å¿ðµ©¤âÇº¤ß¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨»Ï¤á¤Æ¡Ä¤Õ¤¿¤ê¤ÎÅú¤¨¤ÏÈÖÁÈ¤Ç¡£
¤½¤Î¸å¤âÈÖÁÈ¤ÏÀèÇÚ¡ß¸åÇÚ¤À¤«¤é¤³¤½¸À¤¤¹ç¤¨¤ë¡È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±ÏÃ¡É¤ÇÇòÇ®¤·¤Æ¤¤¤¯¡£´äºê¤Ï¡Ö¹âÌÚ¤¯¤ó¤È¤ÏÃÏ¸µ¤¬°ì½ï¤Ç¡¢Â´¶È¤·¤¿Ãæ³Ø¹»¤âÆ±¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼Â¤Ï1¸Ä¤À¤±¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¾×·â¤Î¹ðÇò¡£Èà¤¬¹âÌÚ¤Ë±£¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¿¿¼Â¤ËHey! Say! JUMP¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÃíÌÜ¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ãö¼í¤ÏÃÎÇ°¤È¤Î¡È¿ôÇ¯Á°¤ÎÌóÂ«¡É¤Ë¿¨¤ì¤Æ¡Ö¤¢¤ì¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥°¥¤¥°¥¤µÍ¤á´ó¤ëÂ¾¡¢ÃæÂ¼¤Ï²áµî¤Ë¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Î°ËÌîÈø·Å¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤µ¤¤¡Ö°§»¢¤·¤è¤¦¤«¤É¤¦¤«²áµî¥¤¥ÁÌÂ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¡£
¥Èー¥¯¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¹±Îã¤Î¡ÈMC¤Î¶â¸À¡É¤¬¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎKEY TO LIT¤ØÂ£¤é¤ì¤ë¤Ò¤ÈËë¤â¡£Æ²ËÜ¤¬¤É¤ó¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò´ó¤»¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤À¡£
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
Prime Video / DMM TV¡ØStar Song Special Season2¡Ù
10/16¡ÊÌÚ¡Ë16:00～ÇÛ¿®
¢¨³Ö½µÌÚÍËÇÛ¿®
½Ð±é¡§Æ²ËÜ¸÷°ì¡ÊÂè2²óMC¡Ë¡¢Hey! Say! JUMP¡ÊÂè2²ó¥²¥¹¥È¡Ë¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¡ÊKEY TO LIT Â¾¡Ë
(C)Storm Labels Inc.
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
ÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://sp.storm-labels.co.jp/starsongspecial