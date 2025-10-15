²ù¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¤«¤é£³Ç¯¡£ÆîÌîÂó¼Â¤Î³Î¿®¡£²¶¤¿¤Á¤Ê¤é¤ä¤ì¤ë¡½¡½¥Ö¥é¥¸¥ë·âÇË¤òÀèÆ³¡ÖÎò»Ë¤òÊÑ¤¨¤ë»î¹ç¤Ë¤·¤è¤¦¡×¡ÚÆüËÜÂåÉ½¡Û
¡¡²áµî¤Ë13»î¹ç¤òÀï¤Ã¤Æ£°¾¡£²Ê¬¤±11ÇÔ¤È¹õÎò»Ë¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¡£¤½¤ÎÉÔÌ¾ÍÀ¤ÊµÏ¿¤Ë»õ»ß¤á¤ò¤«¤±¤ë¤Ù¤¯¡¢10·î14Æü¤ËÅìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ÊÌ£¥¹¥¿¡Ë¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñ¤ËÄ©¤ó¤ÀÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢À¨¤Þ¤¸¤¤Æ®Áè¿´¤ÈÄìÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡£´ÆüÁ°¤Î´Ú¹ñÀï¡Ê£µ¡Ý£°¡Ë¤«¤é¡¢¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤é¼çÎÏ£³¿Í¤ò»Ä¤·¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂçÉýÆþ¤ìÂØ¤¨¤ò¤·¤Æ¤¤¿Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ¤Ïº¸Â¼óÉé½ý¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¿µ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡Ë¡¢10Æü¤Î¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤Ç¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¾åÅÄåºÀ¤¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ë¤é¤òÀèÈ¯µ¯ÍÑ¡£¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤ÏËÜµ¤¤Ë¾¡¤Á¤Ë¹Ô¤¯»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Ö¿ÆÁ±»î¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Îò»Ë¤òÊÑ¤¨¤ë»î¹ç¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤È»î¹çÁ°¤ËÎÏ¶¯¤¯»Îµ¤¤ò¹â¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò´¬¤¤¤¿ÆîÌîÂó¼Â¡Ê¥â¥Ê¥³¡Ë¡£2022Ç¯£¶·î¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ç¤âÀèÈ¯¤·¤Æ¡¢£°¡Ý£±¤È¤¤¤¦¥¹¥³¥¢°Ê¾å¤Î¼ÂÎÏº¹¤òÄË´¶¤µ¤»¤é¤ì¤¿ÃË¤Ï¡¢¤Þ¤º¥á¥ó¥¿¥ë¤ÇÉé¤±¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£ÆîÌî¤òÃæ¿´¤ËÆüËÜ¤ÏÀ¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¥Ã¥×¤ÈÆ±¤¸ÌÜÀþ¤Ç»î¹ç¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡½øÈ×¤Ï£µ¡Ý£´¡Ý£±¤Î¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÇÁê¼ê¤Î¹¶·â¤Ë¤¦¤Þ¤¯ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¾åÅÄ¤¬·èÄêµ¡¤òÆ¨¤·¤¿Ä¾¸å¤«¤é¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤é¤ì¡¢¤ï¤º¤«£¶Ê¬´Ö¤Ç£²¼ºÅÀ¡£Á°È¾¤ò£°¡Ý£²¤Ç½ª¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ø¤Þ¤À¤³¤Î¥²¡¼¥à¤Ï»à¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤è¡Ù¤È¡£´ÆÆÄ¤âÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ËÍ¤â¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤·¡¢£±ÅÀ¤ò¼è¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¤Þ¤À¾¡Éé¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¡£¤½¤ì¤òÁª¼êÁ´°÷¤Î¶¦ÄÌÇ§¼±¤È¤·¤Æ¸åÈ¾¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¤½¤¦»×¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆîÌî¤ÏÆ²°ÂÎ§¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡Ë¤È¤È¤â¤Ë·ã¤·¤¯¥Á¡¼¥à¤ò¸ÝÉñ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¼«¿È¤Î¥×¥ì¥¹¤âÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡££³¡Ý£´¡Ý£²¡Ý£±¤Îº¸¥·¥ã¥É¡¼¤òÌ³¤á¤¿ÆîÌî¤Ï¡¢Á°È¾¤Ï±¦SB¤Î¥Ñ¥¦¥í¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¤ä±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤Î¥ë¥¤¥¹¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ÈCB¤ËÂÐ¤·¡¢Á°¤ØÁ°¤Ø¤È¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£Î©¤Á°ÌÃÖ¤â¾åÅÄ¤Ë¤è¤ê¶á¤¯¤Ê¤ê¡¢£²¥È¥Ã¥×µ¤Ì£¤Î´Ø·¸À¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÌÀ³Î¤Ê²þÁ±¤¬¡¢52Ê¬¤ÎÈ¿·âÃÆ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¡£
¡¡Æ²°Â¤È³ùÅÄÂçÃÏ¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡Ë¤¬¥¿¥¤¥È¤Ë¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥·¥ª¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Î¤Ë¾åÅÄ¤¬±Ô¤¯´ó¤»¤¿¡£¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢F¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Î¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ò¤³¤Ü¤·¡¢¤½¤ì¤ò½¦¤Ã¤¿ÆîÌî¤¬ÌÂ¤¦¤³¤È¤Ê¤¯±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤Æ¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤ËÆÍ¤»É¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦¥·¥å¡¼¥È¤·¤«¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ñ¡¼¤Î°ÌÃÖ¤ò¸«¤Æ¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¶¯¤¤¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤ë¤È°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËÜ¿Í¤ÏÌÀ¤«¤¹¡£»î¹çÁ°¤Ë¤â¡Ö¥¬¥Á¥ã¤Ã¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤ò¤¹¤°Ã¥¤¤ÊÖ¤·¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï£±¤ÄÎÉ¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ÇËÍ¤ÏÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¬¥Á¥ã¤Ã¤È¤·¤¿¾õ¶·¤Ç³Î¼Â¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢Æüº¢¤Î¥â¥Ê¥³¤Ç¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤³¤Î£±ÅÀ¤¬¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ËÂç¤¤Ê³èÎÏ¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤ÏÊ¶¤ì¤â¤Ê¤¤»ö¼Â¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¹Ô¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦Á°¸þ¤¤Ê¥à¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ïµ×ÊÝ¤ËÂå¤¨¤Æ°ËÅì½ãÌé¡Ê¥Ø¥ó¥¯¡Ë¤ò¥·¥ã¥É¡¼¤ÇÅêÆþ¡£°ËÅì¤ÈÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¡¢ÆîÌî¤Ï¤µ¤é¤ËÂç¤¤Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÆ°¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡62Ê¬¡¢°ËÅì¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¥Õ¥¡¡¼¤«¤éÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÀÃæÂ¼·ÉÅÍ¡ÊS¡¦¥é¥ó¥¹¡Ë¤¬·è¤áÀÚ¤ê¡¢£²¡Ý£²¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢¤µ¤é¤Ë71Ê¬¤Ë¤Ï°ËÅì¤Îº¸CK¤ò¾åÅÄ¤¬ÂÇÅÀ¤Î¹â¤¤¥Ø¥Ã¥É¤ÇÃ¡¤¹þ¤ß¡¢µÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÅÄÃæÊË¡Ê¥ê¡¼¥º¡Ë¤È¸òÂå¤·¤¿ÆîÌî¤Ï¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¬¤éÃç´Ö¤¿¤Á¤ÎÀï¤¤¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤·¤ÆºÇ½ªÅª¤Ë£³¡Ý£²¤Ç¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤ÎÅ«¡£¤Þ¤ë¤Ç2022Ç¯¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¤Î¥É¥¤¥ÄÀï¡Ê£²¡Ý£±¡Ë¡¢¥¹¥Ú¥¤¥óÀï¡Ê£²¡Ý£±¡Ë¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê·àÅª¤ÊµÕÅ¾·à¡£ÆüËÜ¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ëÀï½é¾¡Íø¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤ò¹ï¤ó¤À¤Î¤À¡£
¡¡£´ÆüÁ°¤Î´Ú¹ñÀï¡Ê£µ¡Ý£°¡Ë¤«¤é¡¢¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤é¼çÎÏ£³¿Í¤ò»Ä¤·¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂçÉýÆþ¤ìÂØ¤¨¤ò¤·¤Æ¤¤¿Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ¤Ïº¸Â¼óÉé½ý¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¿µ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡Ë¡¢10Æü¤Î¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤Ç¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¾åÅÄåºÀ¤¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ë¤é¤òÀèÈ¯µ¯ÍÑ¡£¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤ÏËÜµ¤¤Ë¾¡¤Á¤Ë¹Ô¤¯»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤Ï£µ¡Ý£´¡Ý£±¤Î¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÇÁê¼ê¤Î¹¶·â¤Ë¤¦¤Þ¤¯ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¾åÅÄ¤¬·èÄêµ¡¤òÆ¨¤·¤¿Ä¾¸å¤«¤é¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤é¤ì¡¢¤ï¤º¤«£¶Ê¬´Ö¤Ç£²¼ºÅÀ¡£Á°È¾¤ò£°¡Ý£²¤Ç½ª¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ø¤Þ¤À¤³¤Î¥²¡¼¥à¤Ï»à¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤è¡Ù¤È¡£´ÆÆÄ¤âÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ËÍ¤â¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤·¡¢£±ÅÀ¤ò¼è¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¤Þ¤À¾¡Éé¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¡£¤½¤ì¤òÁª¼êÁ´°÷¤Î¶¦ÄÌÇ§¼±¤È¤·¤Æ¸åÈ¾¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¤½¤¦»×¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆîÌî¤ÏÆ²°ÂÎ§¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡Ë¤È¤È¤â¤Ë·ã¤·¤¯¥Á¡¼¥à¤ò¸ÝÉñ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¼«¿È¤Î¥×¥ì¥¹¤âÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡££³¡Ý£´¡Ý£²¡Ý£±¤Îº¸¥·¥ã¥É¡¼¤òÌ³¤á¤¿ÆîÌî¤Ï¡¢Á°È¾¤Ï±¦SB¤Î¥Ñ¥¦¥í¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¤ä±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤Î¥ë¥¤¥¹¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ÈCB¤ËÂÐ¤·¡¢Á°¤ØÁ°¤Ø¤È¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£Î©¤Á°ÌÃÖ¤â¾åÅÄ¤Ë¤è¤ê¶á¤¯¤Ê¤ê¡¢£²¥È¥Ã¥×µ¤Ì£¤Î´Ø·¸À¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÌÀ³Î¤Ê²þÁ±¤¬¡¢52Ê¬¤ÎÈ¿·âÃÆ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¡£
¡¡Æ²°Â¤È³ùÅÄÂçÃÏ¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡Ë¤¬¥¿¥¤¥È¤Ë¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥·¥ª¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Î¤Ë¾åÅÄ¤¬±Ô¤¯´ó¤»¤¿¡£¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢F¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Î¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ò¤³¤Ü¤·¡¢¤½¤ì¤ò½¦¤Ã¤¿ÆîÌî¤¬ÌÂ¤¦¤³¤È¤Ê¤¯±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤Æ¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤ËÆÍ¤»É¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦¥·¥å¡¼¥È¤·¤«¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ñ¡¼¤Î°ÌÃÖ¤ò¸«¤Æ¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¶¯¤¤¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤ë¤È°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËÜ¿Í¤ÏÌÀ¤«¤¹¡£»î¹çÁ°¤Ë¤â¡Ö¥¬¥Á¥ã¤Ã¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤ò¤¹¤°Ã¥¤¤ÊÖ¤·¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï£±¤ÄÎÉ¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ÇËÍ¤ÏÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¬¥Á¥ã¤Ã¤È¤·¤¿¾õ¶·¤Ç³Î¼Â¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢Æüº¢¤Î¥â¥Ê¥³¤Ç¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤³¤Î£±ÅÀ¤¬¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ËÂç¤¤Ê³èÎÏ¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤ÏÊ¶¤ì¤â¤Ê¤¤»ö¼Â¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¹Ô¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦Á°¸þ¤¤Ê¥à¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ïµ×ÊÝ¤ËÂå¤¨¤Æ°ËÅì½ãÌé¡Ê¥Ø¥ó¥¯¡Ë¤ò¥·¥ã¥É¡¼¤ÇÅêÆþ¡£°ËÅì¤ÈÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¡¢ÆîÌî¤Ï¤µ¤é¤ËÂç¤¤Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÆ°¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡62Ê¬¡¢°ËÅì¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¥Õ¥¡¡¼¤«¤éÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÀÃæÂ¼·ÉÅÍ¡ÊS¡¦¥é¥ó¥¹¡Ë¤¬·è¤áÀÚ¤ê¡¢£²¡Ý£²¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢¤µ¤é¤Ë71Ê¬¤Ë¤Ï°ËÅì¤Îº¸CK¤ò¾åÅÄ¤¬ÂÇÅÀ¤Î¹â¤¤¥Ø¥Ã¥É¤ÇÃ¡¤¹þ¤ß¡¢µÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÅÄÃæÊË¡Ê¥ê¡¼¥º¡Ë¤È¸òÂå¤·¤¿ÆîÌî¤Ï¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¬¤éÃç´Ö¤¿¤Á¤ÎÀï¤¤¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤·¤ÆºÇ½ªÅª¤Ë£³¡Ý£²¤Ç¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤ÎÅ«¡£¤Þ¤ë¤Ç2022Ç¯¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¤Î¥É¥¤¥ÄÀï¡Ê£²¡Ý£±¡Ë¡¢¥¹¥Ú¥¤¥óÀï¡Ê£²¡Ý£±¡Ë¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê·àÅª¤ÊµÕÅ¾·à¡£ÆüËÜ¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ëÀï½é¾¡Íø¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤ò¹ï¤ó¤À¤Î¤À¡£