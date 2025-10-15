2.5次元ダンスライブ「ツキウタ。」ステージ第15幕『SCHOOL REVOLUTION 月野学園物語 -百年アオハル-』10月14日に日本青年館ホールで開幕
2.5次元ダンスライブ「ツキウタ。」ステージ第15幕『SCHOOL REVOLUTION 月野学園物語 -百年アオハル-』が10月14日(火)に日本青年館ホールで開幕した。
「ツキウタ。」は、１月から１２月までの各月をイメージしたキャラクターをベースに それぞれの月をイメージした楽曲と物語で織りなすシリーズＣＤ。
Six Gravity（シックスグラビティー：通称グラビ）とProcellarum（プロセラルム：通称プロセラ）は兄弟にしてライバルでもある、ツキノ芸能プロダクション所属のアイドルユニット。
東京都内某所にある寮で共同生活を送りながら、勉強に、仕事にと、明るく頑張る彼らの日常系ドラマがメインとなっている。
出演は縣豪紀、太田裕二、中島礼貴など。
脚本は錦織伊代（アイデアフラッド）、井川軋。演出は野元準也が手がける。
STORY
「一緒に青春しようぜ！」
―――ここは私立月野学園高等部。
放課後に幼馴染の卯月 新と談笑しながらも、部活と受験勉強の両立に追われる皐月 葵。
引退試合を終えた弓道部部長・葉月 陽から次期部長に指名されて戸惑う長月 夜。
それぞれが悩み、迷いながらも精一杯それぞれの「青春」を謳歌する中、
最大の行事『月野祭』を控えて、学園内には準備期間からお祭りムードが漂っていた。
ずっとこんな毎日が続けばいいのに、卒業の日はだんだん近づいていて……。
こんな if-もしかしたら-のアオハルもいいんじゃない？
詳細は公式サイトで。
（文：エントレ編集部）
2.5次元ダンスライブ「ツキウタ。」ステージ第15幕
「SCHOOL REVOLUTION 月野学園物語 -百年アオハル-」
【原作】ムービック
【脚本】錦織伊代（アイデアフラッド）／井川 軋
【キャラクター原案】
「ツキウタ。」シリーズ：じく
「infinit0」シリーズ：さいのすけ
【演出】野元準也
【キャスト】
睦月 始 役：縣 豪紀
弥生 春 役：太田裕二
卯月 新 役：中島礼貴
皐月 葵 役：上仁 樹
師走 駆 役：澤邊寧央
如月 恋 役：鈴木遥太
霜月 隼 役：工藤大夢
文月 海 役：平井雄基
葉月 陽 役：鷲尾修斗
長月 夜 役：秋葉友佑
水無月 涙 役：佐藤友咲
神無月 郁 役：佐藤智広
【ゲストキャラクター】
数寄川 零 役：三島 涼
御風呂庵 役：千葉瑞己
【アンサンブル】
卯野壮馬、矢野冬馬、立松滉大、神代陸斗
【ダンサー】
YU-TA、Takumi Tanioka、ToLa、Renju Ando
2025年10月14日（火）～10月19日（日）／東京・日本青年館ホール
https://www.tsukista.com/15th/