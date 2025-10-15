

2.5次元ダンスライブ「ツキウタ。」ステージ第15幕「SCHOOL REVOLUTION 月野学園物語 -百年アオハル-」

2.5次元ダンスライブ「ツキウタ。」ステージ第15幕『SCHOOL REVOLUTION 月野学園物語 -百年アオハル-』が10月14日(火)に日本青年館ホールで開幕した。



「ツキウタ。」は、１月から１２月までの各月をイメージしたキャラクターをベースに それぞれの月をイメージした楽曲と物語で織りなすシリーズＣＤ。

Six Gravity（シックスグラビティー：通称グラビ）とProcellarum（プロセラルム：通称プロセラ）は兄弟にしてライバルでもある、ツキノ芸能プロダクション所属のアイドルユニット。

東京都内某所にある寮で共同生活を送りながら、勉強に、仕事にと、明るく頑張る彼らの日常系ドラマがメインとなっている。

出演は縣豪紀、太田裕二、中島礼貴など。

脚本は錦織伊代（アイデアフラッド）、井川軋。演出は野元準也が手がける。



STORY 「一緒に青春しようぜ！」 ―――ここは私立月野学園高等部。 放課後に幼馴染の卯月 新と談笑しながらも、部活と受験勉強の両立に追われる皐月 葵。

引退試合を終えた弓道部部長・葉月 陽から次期部長に指名されて戸惑う長月 夜。 それぞれが悩み、迷いながらも精一杯それぞれの「青春」を謳歌する中、

最大の行事『月野祭』を控えて、学園内には準備期間からお祭りムードが漂っていた。 ずっとこんな毎日が続けばいいのに、卒業の日はだんだん近づいていて……。 こんな if-もしかしたら-のアオハルもいいんじゃない？





詳細は公式サイトで。

https://www.tsukista.com/15th/

