¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤°¤é¤¤¤Ç¡¢¤Ï¤·¤ã¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¡×ÂçµÕÅ¾¾¡Íø¤ËÊ¨¤¯ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¡¢µ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿Áª¼ê¤¬¤¤¤¿¡½¡½µ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ï¡ÖËÍ¤â¤½¤Ã¤ÁÇÉ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×
¡Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡ÏÆüËÜ £³¡Ý£² ¥Ö¥é¥¸¥ë¡¿10·î14Æü¡¿Åìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à
¡¡Îò»ËÅª¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Âª¤¨Êý¤ÏÁª¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ²¹ÅÙº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡FIFA¥é¥ó¥¥ó¥°19°Ì¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ï10·î14Æü¡¢Æ±£¶°Ì¤Î¶¯¹ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÈÂÐÀï¡£Á°È¾¤Ç£²ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤ë¶ì¤·¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾¡Éé¤Ë½Ð¤¿¸åÈ¾¤ËÆîÌîÂó¼Â¡¢ÃæÂ¼·ÉÅÍ¡¢¾åÅÄåºÀ¤¤¬¼¡¡¹¤Ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢ÂçµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÎÂÐ¥Ö¥é¥¸¥ëÀï½é¾¡Íø¤ò¹ð¤²¤ë¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¤¬ÌÄ¤ë¤È¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï´¿´î¡£¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æ²°ÂÎ§¤Èµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Î£²¿Í¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎÊý¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µ×ÊÝ¤Ï»î¹ç¸å¤Ë¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²¿¿Í¤«°Õ¸«¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢³ùÅÄ¡ÊÂçÃÏ¡ËÁª¼ê¤Ê¤ó¤«¤Ï¡Ø¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤°¤é¤¤¤Ç¡¢¤Ï¤·¤ã¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤â¤½¤ìÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¤½¤Ã¤ÁÇÉ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ²°ÂÁª¼ê¤ò°ì¿Í¤Ç¹Ô¤«¤»¤ë¤È¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡¡¥¸¥ç¡¼¥¯¤ò¸ò¤¨¤Æ¡¢µ¼Ô¿Ø¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿µ×ÊÝ¡£º¸Â¼ó¤Î²ø²æ¤Î¾õÂÖ¤â¤¢¤ê¡¢54Ê¬¤Ç¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÉ½¾ð¤Ë¤Ï½¼¼Â´¶¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¹¾Ô¢¿¹¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô¡Ë
【記事】「日本はとんでもないチームだ」「本当に強い」マンUのブラジル代表FW、大逆転負けを喫した森保ジャパンに脱帽!《特に危険だった選手》は?「素晴らしいプレーをしていた」
