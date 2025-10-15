´öÅÄ¤ê¤é¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤òÌÜÅª¤ËWeverse¸ø¼°¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ØLilas¡Ù¤ò¥ªー¥×¥ó
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
´öÅÄ¤ê¤é¤¬¡¢10·î15ÆüÀµ¸á¤Ë¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤¢¤é¤¿¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¡¢Weverse¸ø¼°¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ØLilas¡Ù¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¡£
¢£¸ø¼°¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×¡ÖLilas MEMBERSHIP¡×¤â³«Àß
Weverse¸ø¼°¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ØLilas¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢10·î16Æü14»þ¤«¤é¡¢¹ñÆâ³°¤Î¸ø±é¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¼õÉÕ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¸ÂÄêÆÃÅµ¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¸ø¼°¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×¡ÖLilas MEMBERSHIP¡×¤â³«Àß¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÏÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¡£
´öÅÄ¤ê¤é¤Ï¡¢9·î¤Ë¼«¿È¤Î³Ú¶Ê¡ÖÉ´²ÖåçÍð¡×¤Î±Ñ¸ìÈÇ¤È¤Ê¤ë¡ÖIn Bloom¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ÇÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡È¥³ー¥Á¡É¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñ³°¤Ç¤Î³èÌö¤âÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤¡£º£¸å¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤È¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤ÎÈ¯¿®¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥ªー¥×¥ó¤òµÇ°¤·¡¢10·î16ÆüÀµ¸á¤è¤ê¡¢Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â³«ºÅÍ½Äê¡£¤¼¤Ò»²²Ã¤·¤è¤¦¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.10.11 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖActor¡×
2025.10.29 ON SALE
SINGLE¡ÖActor¡×
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
Weverse ´öÅÄ¤ê¤é¸ø¼°¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ØLilas¡Ù
https://go.weverse.io/qt3S/Lilasoppress
´öÅÄ¤ê¤é OFFICIAL SITE
https://lilasikuta.jp/