¡ÚRIZIN¡ÛÊ¿ËÜÏ¡¡¢¥¯¥ì¥Ù¥ë¤È¤ÎÉüµ¢Àï¤òÈÝÄê¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¶¯¤¤Áê¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡×¡¡Ä«ÁÒÌ¤Íè¤¬2RKO¤·¤¿¡È²¦¼Ô¡É¤Ë¤ÏÃíÌÜ¤â¡ÖÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
Áí¹ç³ÊÆ®²È¤ÎÊ¿ËÜÏ¡¤¬14Æü¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥¶¡¦¥ï¥óTV¡×¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤ÎÉüµ¢Àï¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¢£2024Ç¯7·î°ÊÍè¤ÎºÆµ¯Àï¤Ë¥Õ¥¡¥óÃíÌÜ
2·î¤Ë±¦¸ª¤Î¡Ö³°½ýÀ¸ª´ØÀáÉÔ°ÂÄê¾É¡×¤Î¼ê½Ñ¤ò¤·¡¢Á´¼£6¥«·î¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿Ê¿ËÜ¡£Âç³¢Æü¤Ç¤ÎÉüµ¢Àï¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÂÐÀïÁê¼ê¤¬Ã¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸õÊä¤Î°ì¿Í¤ËÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¸µ¥Õ¥§¥¶ーµé²¦¼Ô¤Î¥¯¥ì¥Ù¥ë¡¦¥³¥¤¥±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê¿ËÜ¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¶¯¤¤Áê¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢Éüµ¢Àï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¸À¡£¡ÖÉüµ¢Àï¤Ç¤Ï¥Þ¥¸¤Ç¡ØÆæ³°¿Í¡Ù¤È¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£²¶¤¬½Ð¤ë¤«¤é¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤ÈÌµÌ¾¤Î³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤È¤Î»î¹ç¤ò´õË¾¤·¤¿¡£
2020Ç¯2·î¤ËÁí¹ç³ÊÆ®²È¤ÎÄ«ÁÒÌ¤Íè¤¬2R¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¤ÇKO¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥µ¥é¥¹Àï¤òÎã¤Ëµó¤²¡¢¡Ö¤¤¤¤²Ã¸º¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤È¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¸ÀµÚ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥µ¥é¥¹¤¬Ä«ÁÒÀï¸å¤ËÊì¹ñ¤ÎÁí¹ç³ÊÆ®µ»ÃÄÂÎ¤Î²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤È¡¢¡Ö¡È¥°¥¢¥à²¦¼Ô¡É¡¢¡È¥°¥¢¥à¤Î·ö²Þ²°¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦¡Ê¥íー¥«¥ë¤Ê¸ª½ñ¤¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤Ë¡ËÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÍèÆü¤Ë¤â´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£