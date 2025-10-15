Photo: 橋本越百

君は、僕のもうひとつの「脳」だ。

ライターという職業柄、ボイスレコーダーとは仲良しこよしです。最近は、録音から文字起こし、要約や議事録の作成までを自動で行なってくれる「Plaud Note」を愛用しています。

実際、Plaud Noteを導入してから作業時間が大幅に削減されました。普通のICレコーダーやスマホでインタビューの録音をしていたころは、文字起こしだけで5時間から8時間かけていましたから…。

でもPlaud Noteなら、1時間以上のインタビューの文字起こしがほんの数分で完了。念のため音声を聞きながら文字起こしの結果をチェックして、漏れがないか確認したり誤認識を直したりしても、大幅に時間が短縮されます。生産性爆上がりですよ、ほんと。

Photo: 橋本越百

そんな僕の相棒、Plaud Noteに後継機種「Plaud Note Pro」が登場しました。クレジットカードタイプの薄型ボディはそのままに、AMOLEDディスプレイを搭載。ディスプレイには、バッテリーの状況や録音状況が確認できます。

Photo: 橋本越百

進化は、ディスプレイが搭載されたことだけじゃありません。周囲5mの音を録音できるようになったり、AI指向性収音技術により収音性能がアップしたりと、ボイスレコーダーとしての基礎能力が向上しています。

今回は、Plaud Note Proの収音性能を検証するために、録音には不向きな騒がしい居酒屋で使ってみようと思います。

え？ なんで居酒屋なんだって？ いやぁ、居酒屋でしゃべっていると、いいアイデアが生まれたりするじゃないですか。でも、その場でメモすることはないので、次の日になったら忘れているんですよね。でも、Plaud Note Proで録音しておけば、あとで見返すことが可能。雑談から生まれるグッドアイデアを逃さないためにも、居酒屋で検証せねば！

ボタン長押しで録音スタート！

Photo: 橋本越百

ということで、居酒屋にやってきました。参加メンバーは4人。テーブルの中央にPlaud Note Proを置きまして、乾杯と同時に録音スタート。Plaud Note Proは50時間の連続録音ができるので、2時間くらいの飲み会なら、余裕で録音できます。

本日のテーマは「ギズモード・ジャパンでどのような企画をするべきか」。乾杯の音、周囲のお客さんの話し声、BGM、お酒のおかわり、料理の追加、店員さんの声、お酒のおかわり、お酒のおかわり……。さまざまな雑音が入り乱れる中、どれだけクリアに録音ができるのでしょうか。

Photo: 橋本越百

Plaud Note Proの使い方はいたって簡単。本体のボタンを長押しすれば録音スタート。録音が開始されると、最初の数秒は録音を示す波形が流れ、その後は白い丸が表示されます。スマホがなくても録音状況がわかるのはいいですね。

Photo: 橋本越百

あとは、それぞれがギズモード・ジャパンにふさわしいと思われる企画を話しています。結構みんないろいろ発言していたと思うのですが、ビールに日本酒、ハイボールといろいろ飲んでしまったおかげで、帰宅したころには何がなんだか…。おもしろかった記憶は残っていますけど。

でも、今回はPlaud Note Proでばっちり録音したので大丈夫。昨日の記憶は、全部Plaud Note Proに入っている！

居酒屋会議で出た企画案たち

さて、居酒屋会議の模様を確認するために、Plaud Note Proで録音した内容を確認してみましょう。録音時、スマホとPlaud Note Proがペアリングされていて近くにあれば、スマホのアプリ「Plaud AI」に自動的に音声ファイルが転送されます。

もし、スマホが近くになかった場合は、ペアリング後に転送すればOK。低消費電力のBluetooth 5.4での接続、もしくはデュアルバンドWi-Fi (2.4GHz + 5GHz)で最大2.2MB/s、有線接続なら最大8MB/sでの高速転送が可能です。

Image: 三浦一紀 数分で文字起こしが完了

アプリに転送された音声データを文字起こしするには、ファイルを選び「生成」をタップするだけ。あとはAIが自動的に文字起こしから要約やマインドマップの作成を行なってくれます。

「ソース」を開くと、文字起こしされたデータが閲覧できます。発言内容がトピックとしてまとめられ、マーカーが振られており、その箇所にジャンプできます。長い会話の中で、どこでどんな会話がされていたか見つけるのって意外と手間がかかりますから、これは便利。

この中から気になる企画をピックアップしてみました。

Photo: 橋本越百

まずは前野の「滝行企画」。

Image: ささきたかし

AirPodsをしながら滝行して、ノイズキャンセリングが効くか試したいといっていますね。なんだそれ。

この発言の頃、居酒屋にお客さんが増えてきていて、かなり周囲が騒がしかったのですが、我々4人の発言はしっかり録音され、文字起こしされています。

Plaud Note Proに搭載されている高度な指向性音声録音技術が話者の声にフォーカスして不要なノイズをカットしてくれるので、周囲の雑音などが文字起こしに影響を及ぼすことはほぼありませんでした。実際Plaud Note Proで録音した音声を聞き直してみても、雑音はカットされていて、声にピントがあっていることがわかります。

Plaud AIのアプリには、AIを活用した質問応答システム「Ask Plaud」が搭載されており、要点を抽出したり、コンテンツを生成することもできます。今回はAsk Plaudを利用して、企画内容をまとめてもらったところ、以下のように表示されました。

Image: 三浦一紀

まあ、ぶっ飛んだ企画ですね（笑）。いままでは忘れ去られていた雑談から生まれた企画も、こうして残せると後々何かの参考になるかもしれません。

Photo: 橋本越百

そのほかに出た企画も見てみましょう。中橋はダイエット企画について話していました。

Image: ささきたかし

ダイエットのゴールを決めて、そこに向けて奮闘している様子を連載にしていく企画をやっていきたいとのこと。確かにギズモードの記事は単発のものが多いですが、いろいろなガジェットを駆使して変わっていく姿を長期に渡りお届けするのは、連載企画としていいかもしれませんね。

Photo: 橋本越百

高橋は、ビーチサンダルの企画がやりたいとのこと。

高橋さんは、真冬でもビーチサンダルで過ごしたいと思っている、ビーチサンダルラバー。オリジナルのビーチサンダルを作るお店があって、そのビーチサンダルを試してレビューしたいとのこと。

Photo: 橋本越百

とまあ、居酒屋でワイワイガヤガヤみんなで話していた内容が、こうして記録として残ると、今後の仕事に活かせるかもしれません。

ちなみに今回の居酒屋の会話を要約してもらうとこのような感じ。

今回は居酒屋で使いましたが、長尺のカンファレンスや会議なども、端的に要約をまとめてくれるので、ざっくりとどんな会話をしていたのか把握するのにはかなり便利そう。

居酒屋のような騒がしい環境でも、しっかりと我々の声を録音して文字起こしや要約までしてくれるPlaud Note Pro、頼りになります。

スマートデュアルモード録音で電話の録音も逃さない

Plaud Note Proはスマートフォンでの通話録音にも対応しています。

前モデルのPlaud Noteでも通話録音には対応していましたが、本体のスイッチを操作して対面録音モードと通話録音モードを都度切り変える必要がありました。しかし、Plaud Note Proは「スマートデュアルモード録音」機能を搭載し、対面録音と通話録音を操作なしにシームレスに切り替えることができます。

Photo: 橋本越百

対面録音中にスマホに着信があった場合、付属のホルダーに入れてスマートフォンに取り付けるだけで、自動的に通話録音に切り替わります。

Photo: 橋本越百

通話録音がどのくらいのクオリティで録音できているのか。文字起こしを見てみましょう。

Image: 三浦一紀

比較的静かな場所で通話していたため、録音状態はかなり良好。文字起こしの精度もかなり高いですね。

Image: 三浦一紀 発言者の名称を変更する場合は、「ソース」タブをタップし「発言者識別」をタップ。発言者ごとに名称を変更すると、自動的に発言者を変更してくれる

ちなみに、発言者認識は録音の環境がよければかなり良好です。僕がPlaud Noteを使っている理由のひとつがこの機能。発言者の名前の一括変更も可能です。しかも、過去に複数回登場する発言者は覚えてくれて、その人の声が入った音声ファイルを認識させると自動的に発言者に名前が入ります。使い込めば使い込むほど賢くなるんですよ。

対面も通話も確実に録音。Plaud Note Proはあらゆるシーンで活躍してくれるAIレコーダーです。

マルチモーダル入力でより具体的な要約を作成

Plaud Note Proは、音声とテキストに加え、画像やハイライトを統合して、よりパーソナルで具体的な要約の作成が行なえます。

ハイライト機能とは、録音中に「ここだ！」と思った瞬間にPlaud Note Proのボタンを押すと、その時点から30秒前までをハイライトとして保存（アプリのウィジェットからも可能）するもの。会話の重要な部分を、後で見返すときに強調できます。

Image: ささきたかし 音声、文字、ハイライト、画像をひとつのタイムライン上にまとめられる

また、録音中にアプリから撮影した写真や画像も挿入することができます。

ただ音声だけでなく、ハイライトや画像が入れられることによって、空間をまるっと記録できるようになります。これはもう、レコーダーの域を超えていますね。

単なるカードタイプのICレコーダーのようで、実はもうひとつの「脳」のような働きをしてくれるのが、Plaud Note Proなのです。

場所を選ばず確実に記録が残せる安心感

Photo: 橋本越百

今回、Plaud Note Proを使ってみて感じたことは、音声録音の失敗を限りなくゼロにするために進化しているということ。仕事柄、展示会やカフェなど騒がしい場所で音声録音をすることがあるのですが、そんなときでも安心して録音を任せられますし、対面録音と通話録音を自動で切り替えてくれることで、操作ミスにより録音ができなかったという事態はなくなります。

カードタイプで持ち運びが楽で、見た目もスマート。長時間バッテリーで頻繁に充電する必要もありませんし、高速データ転送に対応したことで、無駄な待ち時間も発生しません。その上賢い。Plaud Note Proで、記録と記憶の呪縛から解き放たれてみませんか？

Photo: 橋本越百

