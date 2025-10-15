Ìë¤Ï±À¹¤¬¤ë¤¬¡¢Âç¤¤Ê¤¯¤º¤ì¤Ê¤¯¤ª¤ª¤à¤ÍÀ²¤ì¡Ú¤³¤ì¤«¤é¤ÎÅ·µ¤(15Æü11»þ40Ê¬¸½ºß)¡Ã¿·³ã¡Û
¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
¢¡·ÙÊó¡¦Ãí°ÕÊó
¸½ºß¡¢¸©Æâ¤Ë·ÙÊó¡¦Ãí°ÕÊó¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¡15Æü(¿å)¤³¤ì¤«¤é¤ÎÅ·µ¤
¤ª¤ª¤à¤ÍÀ²¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ìë¤Ï±À¤Î¹¤¬¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Å·µ¤¤ÎÂç¤¤Ê¤¯¤º¤ì¤Ï¤Ê¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¹ß¿å³ÎÎ¨¤Ï¡¢³ÆÃÏ¤È¤â20%°Ê²¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡15Æü(¿å)¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹
ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢24～26¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
ºòÆü¤è¤ê4～7¡î¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ê¿Ç¯¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È4¡îÁ°¸å¹â¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¡·ÙÊó¡¦Ãí°ÕÊó
¸½ºß¡¢¸©Æâ¤Ë·ÙÊó¡¦Ãí°ÕÊó¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¡15Æü(¿å)¤³¤ì¤«¤é¤ÎÅ·µ¤
¤ª¤ª¤à¤ÍÀ²¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ìë¤Ï±À¤Î¹¤¬¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Å·µ¤¤ÎÂç¤¤Ê¤¯¤º¤ì¤Ï¤Ê¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¹ß¿å³ÎÎ¨¤Ï¡¢³ÆÃÏ¤È¤â20%°Ê²¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡15Æü(¿å)¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹
ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢24～26¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
ºòÆü¤è¤ê4～7¡î¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ê¿Ç¯¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È4¡îÁ°¸å¹â¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£