¥ª¥¥µ¥¤¥É¡¢6-8·î´ü(2Q)·Ð¾ï¤Ï9¡ó¸º±×
¡¡¥ª¥¥µ¥¤¥É <6521> [Åì¾Ú£Ç] ¤¬10·î15ÆüÃë(12:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£26Ç¯2·î´üÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×(3-8·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤Ï2²¯2700Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï3²¯1700Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÀÖ»úÉý¤¬½Ì¾®¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾å´ü¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿9-2·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ14.3¡ó¸º¤Î4²¯6900Ëü±ß¤Ë¸º¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë6-8·î´ü(2Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ9.3¡ó¸º¤Î3900Ëü±ß¤Ë¸º¤ê¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÂ»±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î0.5¡ó¢ª-4.9¡ó¤ËµÞ°²½¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
