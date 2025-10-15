¡ÚÇðºê´¢±©¸¶È¯¡Û¸¶È¯30km·÷Æâ(UPZ)¼«¼£ÂÎµÄ°÷¤é ºÆ²ÔÆ¯È½ÃÇ¤Ë¡Ö½»Ì±¤ÎÁí°Õ¡×³ÎÇ§¤òÍ×Ë¾¡Ú¿·³ã¡Û
Çðºê´¢±©¸¶È¯¤«¤é30km·÷Æâ¤Ë¤¢¤ë¼«¼£ÂÎ¤ÎµÄ°÷¤é¤¬²Ö³ÑÃÎ»ö¤ËÂÐ¤·¡¢ÃÏ¸µ½»Ì±¤ÎÁí°Õ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÏºÆ²ÔÆ¯¤ÎÀ§Èó¤òÈ½ÃÇ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Çðºê´¢±©¸¶È¯¤«¤é30km·÷¤Ë¤¢¤ë¼«¼£ÂÎ¤ÎµÄ°÷¤é¤Çºî¤ë¡ØUPZµÄ°÷¸¦µæ²ñ¡Ù¤Ï²Ö³ÑÃÎ»ö¤ËÂÐ¤·¡¢ÃÏ¸µ½»Ì±¤ÎÁí°Õ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÏºÆ²ÔÆ¯¤ÎÀ§Èó¤òÈ½ÃÇ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢30km·÷Æâ¤Î¼«¼£ÂÎ¤Î¼óÄ¹¤È¸ÄÊÌ¤Ëº©ÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÍ×Ë¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£UPZµÄ°÷¸¦µæ²ñ Ê¿ÎÉÌÚÅ¯Ìé»öÌ³¶ÉÄ¹
¡Ö(UPZ·÷Æâ¤Î)½»Ì±¤Î°Õ¸þ¤òºÇÂç¸ÂÂº½Å¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¡×
¿½¤·Æþ¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¸©ËÉºÒ¶É¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡ÖUPZ·÷Æâ¤Î½»Ì±¤ÎÀ¼¤ÏÂç»ö¤À¤È°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÃÎ»ö¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
