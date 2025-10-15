¼òµ¤ÂÓ¤Ó¤Ç¼«Å¾¼Ö¤ò±¿Å¾ ²¼´Ø»Ô¤¬50ÂåÃËÀ¿¦°÷¤òÄä¿¦1¤«·î¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬
²¼´Ø»Ô¤Ï¤³¤È¤·6·î¤Ë¼òµ¤ÂÓ¤Ó¤Î¾õÂÖ¤Ç¼«Å¾¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¸¡µó¤µ¤ì¤¿50Âå¤ÎÀ¸³è»Ù±ç²Ý¤ÎÃËÀ¿¦°÷¤òÄä¿¦1¤«·î¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤Ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
15ÆüÉÕ¤ÇÄä¿¦1¤«·î¤Î½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï²¼´Ø»ÔÀ¸³è»Ù±ç²Ý¤Î50Âå¤Î²ÝÄ¹Êäº´¤ÎÃËÀ¿¦°÷¤Ç¤¹¡£
²¼´Ø»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÃËÀ¿¦°÷¤Ï¤³¤È¤·6·î²¼´Ø±Ø¶á¤¯¤Îµï¼ò²°¤Ç¥Óー¥ë2ÇÕ¤È¥Ï¥¤¥Üー¥ë4ÇÕÆüËÜ¼ò1¹çÈ¾ÄøÅÙ¤ò°û¤ß¼«Âð¤Ëµ¢¤ë¤¿¤áÄÌ¶ÐÍÑ¤Î¼«Å¾¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢·Ù»¡¤Ë¸Æ¤Ó»ß¤á¤é¤ì°û¼ò¸¡ºº¤Ç0.6¥ß¥ê¥°¥é¥à¤Î¥¢¥ë¥³ー¥ë¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¿¦°÷¤ÏÀè·î18Æü¤Ë¡Ê9·î¡ËÆ»Ï©¸òÄÌË¡°ãÈ¿¤Ë¤è¤êÈ³¶â20Ëü±ß¤ÎÎ¬¼°Ì¿Îá¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¤Ï¡Öº£²ó¤Î»ö°Æ¤Ï¸øÌ³°÷¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¤Þ¤¸¤¹Ô°Ù¤ÇºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¤Æ°ú¤Â³¤Ãí°Õ´µ¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£