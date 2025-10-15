Âç»Å»ö¡ª»³ËÜÍ³¿¤¬9²ó1¼ºÅÀ¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼½é´°Åê¡õ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Ï¢¾¡¡ªPSÆüËÜ¿Í½é¤Î°Î¶È¡Ö¼«¿®»ý¤Ã¤ÆÅê¤²¤¿¡×
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹5¡½1¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡Ê2025Ç¯10·î14Æü¡¡¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê27¡Ë¤¬14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¡ÊNLCS¡ËÂè2Àï¤ËÀèÈ¯¡£9²ó¤ò1¿Í¤ÇÅê¤²È´¤111µå3°ÂÂÇ1¼ºÅÀ7Ã¥»°¿¶¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼½é´°Åê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤òÏ¢¾¡¤ËÆ³¤¡¢ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ò2¾¡0ÇÔ¤È¤·¤¿¡£
¡¡9²ó2»à¡¢ºÇ¸å¤ÎÂÇ¼Ô¡¢¥Ü¡¼¥ó¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÉõ¤¸¤Æ»î¹ç¤òÄù¤á¤ë¤È¡¢ÎÃ¤·¤¤´é¤Ç¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤òÄ¯¤á¤¿¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤ÀÊá¼ê¡¦¥¹¥ß¥¹¤È¥Ï¥°¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯Çò¤¤»õ¤¬¸«¤¨¤¿¡£111µå¡¢µö¤·¤¿°ÂÂÇ¤Ï¤ï¤º¤«3ËÜ¤Ç1¼ºÅÀ¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç´°Åê¤ÈÂç»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤«¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¡£½é²ó¤ÏÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¡¦¥Á¥ç¥¦¥ê¥ª¤Ø¤ÎÂè1µå¡¢Äã¤á¤Ë96¡¦9¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó155¡¦9¥¥í¡Ë¤ÎÄ¾µå¤òÅê¤¸¤¿¤¬¡¢ÃÆ¤ÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤±¦±Û¤¨¥½¥í¤òÈïÃÆ¡£¤ï¤º¤«1µå¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÎÆ°ÍÉ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¸åÂ³¤òÎäÀÅ¤Ë3¿Í¤ÇÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°²ó¤ÏÀ©µå¤¬¥¤¥Þ¥¤¥Á¤À¤Ã¤¿¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ò¤³¤ÎÆü¤Ï¶î»È¡£4²ó¤Ë¤Ï¥¤¥¨¥ê¥Á¤Ë4µåÂ³¤±¤Æ¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¡¢ÊõÅá¤¬ºã¤¨ÅÏ¤Ã¤¿¡£
¡¡5²ó1»à¤«¤é¥ª¥ë¥Æ¥£¥¹¤Ë¤³¤Î»î¹ç¡¢½é¤á¤Æ»Íµå¤òÍ¿¤¨½ÐÎÝ¤òµö¤¹¤È¡¢¥Á¥ç¥¦¥ê¥ª¤È3ÅÙÌÜ¤ÎÂÐÀï¤ò·Þ¤¨¤¿¡£2µåÌÜ¤ÎÆâ³ÑÂ®µå¤òÂª¤¨¤é¤ì¡¢±Ô¤¤ÂÇµå¤òÍá¤Ó¤¿¤â¤Î¤Îº¸Íã¼êE¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ÎÀµÌÌ¤ËÈô¤Öº¸Ä¾¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢¼¡ÂÇ¼Ô¡¦¥Á¥å¥é¥ó¥°¤â¥«¡¼¥Ö¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¡£ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥¢¡¼¥Á¤òÈïÃÆ°Ê¹ß¤ÏÁê¼êÂÇÀþ¤òÍÞ¤¨¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÂÇ¼Ô¤¬3½äÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿5²ó°Ê¹ß¤ÏÁê¼êÂÇÀþ¤òÌµ°ÂÂÇ¤ËÉõ¤¸¤ë¤È¡¢9²ó¤âÂ³Åê¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç1¿Í¤ÇÅê¤²È´¤¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç´°Åê¤·¤¿¤Î¤ÏÆüËÜÅê¼ê¤Ç¤Ï½é¤Î°Î¶È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£µåÃÄ¤Ç¤Ï2004Ç¯¥Û¥»¡¦¥ê¥Þ°ÊÍè¡¢21Ç¯¤Ö¤ê¡£
¡¡¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Ïº£Ç¯7·î¤Ë¤âÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÆüÊÆÄÌ¤¸¤Æ¼«¸ÊºÇÃ»¤È¤Ê¤ë2/3²ó¤ò4°ÂÂÇ5¼ºÅÀKO¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖÁ°²ó¤Ï¤«¤Ê¤ê¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤Éº£¤Ï°ã¤¦¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡£²¿¤È¤·¤Æ¤âÉé¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤È¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ËÇ³¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¸ÀÍÕÄÌ¤ê¤ÎÅêµåÆâÍÆ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤â2²ó¤ËT¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Îº¸±Û¤¨¥½¥í¤Ç¤¹¤°¤µ¤ÞÆ±ÅÀ¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢ÉÔ¿¶¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥Ø¥¹¤¬Å¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¡£6²ó¤Ë¤Ï¥Þ¥ó¥·¡¼¤Ëº£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡ÊPS¡Ë½é¥¢¡¼¥Á¤È¤Ê¤ëÃæ±Û¤¨¥½¥í¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢7²ó¤Ë¤Ï¥Ñ¥Ø¥¹Æ±ÍÍ¡¢ÉÔ¿¶¤Ë¤¢¤¨¤¤¤Ç¤¤¤¿ÂçÃ«¤¬20ÂÇÀÊ¤Ö¤ê¤Î°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ë±¦Á°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ²ÃÅÀ¡£±¦ÏÓ¤ËÃå¼Â¤Ë±ç¸îÅÀ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£ÅêÂÇ¤¬³ú¤ß¹ç¤Ã¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÅ¨ÃÏ¤ÇÏ¢¾¡¡£ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ò2¾¡0ÇÔ¤È¤·¤¿¡£
¡¡Âç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡ÖMLB.com¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Î7²óÀïÀ©¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç2¾¡0ÇÔ¤È¥ê¡¼¥É¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢93²óÃæ78²ó¡Ê83.9¡ó¡Ë¤Ç¥·¥ê¡¼¥º¤òÀ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½¹Ô¤Î2»î¹ç¡¢3»î¹ç¡¢2»î¹ç¤ÎÊý¼°¤È¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¤Ï¡¢Âè1Àï¡¢Âè2Àï¤òÅ¨ÃÏ¤ÇÏ¢¾¡¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï27²óÃæ24²ó¡Ê88.9¡ó¡Ë¤Ç¾¡¤ÁÈ´¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢µÈÃû¥Ç¡¼¥¿¤òÂ·¤¨¤ÆÂè3Àï¤ËÄ©¤à¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç9²ó¤Ë¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¼«¿®»ý¤Ã¤ÆÅê¤²¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Èï°ÂÂÇ3¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡Ö½é²ó¤ÏÈ¿¾Ê¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É·ë²ÌÅª¤Ë¾¡¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¾¡¤Ä¤³¤È¤¬Âç»ö¡£¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤¿¡£Å¨ÃÏ¤Ç2Ï¢¾¡¤·¡Ö2¤ÄÀè¤Ë¼è¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯Âç¤¤¤¤Î¤Ç¡¢Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£