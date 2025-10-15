¥Æ¥£¥â¥ó¥Ç¥£¤ÎÁ°ÅÄÍµÂÀ¡¢³èÆ°ºÆ³«¤Ø¡¡10·î²¼½Ü¤è¤ê¡ÖÂÎÄ´¤òÍ¥Àè¤·¤Ä¤Ä¡×Êó¹ð
¡¡¥°¥ì¡¼¥×¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Ï15Æü¡¢¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê7·î¤«¤éµÙÍÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Æ¥£¥â¥ó¥Ç¥£¤ÎÁ°ÅÄÍµÂÀ¡Ê33¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö10·î²¼½Ü¤è¤êÂÎÄ´¤òÍ¥Àè¤·¤Ä¤Ä½ù¡¹¤Ë³èÆ°¤òºÆ³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊÌ¿Íµé¡©¥¿¥¥·¡¼¥É¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¥Æ¥£¥â¥ó¥Ç¥£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¡Ö¥Æ¥£¥â¥ó¥Ç¥£Á°ÅÄ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´Êó¹ð¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Æ¥£¥â¥ó¥Ç¥£Á°ÅÄ¤Ï10·î²¼½Ü¤è¤êÂÎÄ´¤òÍ¥Àè¤·¤Ä¤Ä½ù¡¹¤Ë³èÆ°¤òºÆ³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£Â³¤±¤Æ¡ÖµÙÍÜÃæ¤ÏÂ¿¤¯¤Î²¹¤«¤¤¤ª¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ú¤Â³¤ÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»Ù±ç¤ÎÄø¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÊó¹ð¤Ë¡ÖÌµÍý¤»¤ºÂÎÄ´Í¥Àè¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¡Ö¤ªµ¢¤ê¤Ê¤µ¤¤¤Þ¤»¡£¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤´ÌµÍý¤Ê¤µ¤é¤º¡×¡Ö¤Ò¤È°Â¿´¡£¤´ÌµÍý¤À¤±¤Ï¶ØÊª¤Ç¡×¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡ª¾Ç¤é¤º¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¡×¤Ê¤É¡¢²¹¤«¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°ÅÄ¤Ï¡¢1992Ç¯8·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£2015Ç¯1·î¡¢¹â´ß¹¨¹Ô¤È¤È¤â¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Æ¥£¥â¥ó¥Ç¥£¤ò·ëÀ®¤·¤¿¡£º£Ç¯7·î7Æü¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤êµÙÍÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤ëJ-WAVE¡ÖGURU GURU!¡×¤ò9·îËö¤Ç¹ßÈÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
