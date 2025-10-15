»³ËÜÍ³¿¤Î²÷Åê¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Å¨ÃÏ¤ÇÏ¢¾¡¡¡¡Ö½éµåÀèÆ¬ÃÆ¡×Íá¤Ó¤ë¤âÂç°ìÈÖ¤Ç¡È¥á¥¸¥ã¡¼½é´°Åê¡É¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï20ÂÇÀÊ¤Ö¤ê°ÂÂÇ¤¬¥¿¥¤¥à¥ê¡¼
¡þMLB¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹5¡Ý1¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º(ÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É)
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬¹¥Åê¤ß¤»¡¢Å¨ÃÏ¤ÇÏ¢¾¡¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½é²ó¡¢ÀèÈ¯¤·¤¿»³ËÜÅê¼ê¤Ï¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Î¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¦¥Á¥ç¥¦¥ê¥ªÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Äã¤á¤ËÅê¤¸¤¿½éµå¤Î96.9¥Þ¥¤¥ë(Ìó155.9¥¥í)¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¤Ï¤¸¤ÊÖ¤µ¤ì¡¢¤¤¤¤Ê¤ê±¦Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¡£½ÐÉ¡¤ò¤¯¤¸¤«¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÂÇ¼Ô3¿Í¤òÆâÌî¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤ÈÄ¾¸å¤Î¹¶·â¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Áª¼ê¤ÎÆ±ÅÀ¤Î¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡£¤µ¤é¤Ë2¥¢¥¦¥È¤«¤é¥¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Áª¼ê¤È¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ñ¥Ø¥¹Áª¼ê¤ÎÏ¢ÂÇ¤Ç¤¹¤°¤ËµÕÅ¾¤·¤Þ¤¹¡£
±ç¸î¤ò¼õ¤±¤¿»³ËÜÅê¼ê¤Ï¡¢2²ó¤ÏÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤ò¥¨¥é¡¼¤Ç½ÐÎÝ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢7ÈÖ¥±¡¼¥ì¥Ö¡¦¥À¡¼¥Ó¥óÁª¼ê¤«¤é155¥¥í¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¤³¤ÎÆüºÇ½é¤Î»°¿¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¸åÂ³¤òÂÇ¤Á¼è¤ê¤Þ¤¹¡£3¡¢4¡¢5²ó¤È¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò½Ð¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤¿ÂÇÀþ¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤êµö¤µ¤º¡¢¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤Ë¡Ö0¡×¤òÊÂ¤Ù¤Þ¤¹¡£
6²ó¤Ë¤Ï¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥ó¥·¡¼Áª¼ê¤Î¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡£7²ó¤Ë¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬1¥¢¥¦¥È3ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤Ç¡¢4»î¹ç¡¢20ÂÇÀÊ¤Ö¤ê¤Î°ÂÂÇ¤¬¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤È¤Ê¤êÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¤¤Þ¤¹¡£8²ó¤Ë¤Ï¥È¥ß¡¼¡¦¥¨¥É¥Þ¥óÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç5ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»³ËÜÅê¼ê¤Ï6²ó¤Ë¤³¤Î»î¹ç½é¤á¤Æ3¼ÔËÞÂà¤È¤¹¤ë¤È¡¢7²ó¤â¡¢8²ó¤È¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯¥¢¥¦¥È¤ò½Å¤Í¤Þ¤¹¡£9²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤â¾å¤¬¤Ã¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡¢¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º¤Î¾å°ÌÂÇÀþ¤òÍÞ¤¨¡¢¥á¥¸¥ã¡¼2Ç¯ÌÜ½é´°Åê¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£9²ó¡¢3°ÂÂÇ¡¢7Ã¥»°¿¶¡¢1»Íµå¡¢1¼ºÅÀ¡£111µå¤Î²÷Åê¤Ç¤·¤¿¡£Á°Æü¤Î½éÀï¤Ç8²óÌµ¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¤ò¤ß¤»¤¿¥Ö¥ì¡¼¥¯¡¦¥¹¥Í¥ëÅê¼ê¤ËÂ³¤ÀèÈ¯¿Ø¤¬°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£Å¨ÃÏ¤ÇÏ¢¾¡¾þ¤ê¡¢¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥ºÄÌ»»2¾¡0ÇÔ¤Ç¡¢17Æü¤«¤é¤ÏËÜµòÃÏ¤ÇÂè3Àï¤òÀï¤¤¤Þ¤¹¡£