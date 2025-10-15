¡ÚWÇÕ²¤½£Í½Áª¡Û¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤¬²¤½£°ìÈÖ¾è¤ê¤ÇÀÚÉä¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ï¼ó°Ì¥¡¼¥×¡¡IÁÈ¤Ï¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¤¬¾¡¤ÁÅÀ3º¹¤Ç»Ä¤ê2Àï
¥µ¥Ã¥«¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×²¤½£Í½Áª¤Ï13Æü¡¢¥°¥ë¡¼¥×E¡¢F¡¢I¡¢K¤Î8»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î½Ð¾ìÏÈ¤Ï¡Ø16¡Ù¡£²¤½£Í½Áª¤Ï12¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢³Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Î1°Ì12¥Á¡¼¥à¤¬ËÜÂç²ñ¤Ø¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¤¥ó¡£2°Ì¤Î12¥Á¡¼¥à¤Ï¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë²ó¤ê¤Þ¤¹¡£
IÁÈ¤Ç¤Ï¡¢2°Ì¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¤¬3°Ì¤Î¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë3¡Ý0¤Î²÷¾¡¡£¤³¤ì¤Ç¼ó°Ì¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Î¾¡¤ÁÅÀ18¤Ë3º¹¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£Î¾¥Á¡¼¥à»Ä¤ê2»î¹ç¡£ºÇ½ªÀá¤Ë¤Ï¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
KÁÈ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤¬5¡Ý0¤Ç¥é¥È¥Ó¥¢¤Ë¾¡Íø¡£¾¡¤ÁÅÀ18¤Þ¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¡¢»Ä¤ê2Àï¤ò»Ä¤·¤ÆÁÈ1°Ì¤¬³ÎÄê¤·¡¢²¤½£Í½Áª¤Ç°ìÈÖ¾è¤ê¤ÎÀÚÉä³ÍÆÀ¤Ç¤¹¡£
EÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤¬¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¤Ë4¡Ý0¤Î²÷¾¡¡£2°Ì¤Î¥È¥ë¥³¤â¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤Ë4ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¤¬¾¡Íø¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£¼ó°Ì¥¹¥Ú¥¤¥ó¤¬¾¡¤ÁÅÀ12¤Ç¡¢2°Ì¥È¥ë¥³¤¬¾¡¤ÁÅÀ9¡£Î¾¼Ô¤ÏºÇ½ªÀá¤ËÄ¾ÀÜÂÐ·è¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
FÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¼ó°Ì¤Î¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤¬2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤Ë2¡Ý2¤Î¥É¥í¡¼¡£¾¡¤ÁÅÀ¤Ï5º¹¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤¬ÆÍÇË¤Ø¸þ¤±¤ÆÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Á¥¢¡¼¥ÎŽ¥¥í¥Ê¥¦¥ÉÁª¼ê¤¬2ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í½Áª»Ë¾åºÇÂ¿ÆÀÅÀ¤È¤Ê¤ëÄÌ»»41ÆÀÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú13Æü¤Î²¤½£Í½Áª·ë²Ì¡Û¢¨º¸Â¦¤¬¥Û¡¼¥à
¡ãEÁÈ¡ä
¥È¥ë¥³ 4¡Ý1 ¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢
¥¹¥Ú¥¤¥ó 4¡Ý0 ¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢
¡ãFÁÈ¡ä
¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë 2¡Ý2 ¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼
¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É 1¡Ý0 ¥¢¥ë¥á¥Ë¥¢
¡ãIÁÈ¡ä
¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢ 1¡Ý1 ¥â¥ë¥É¥Ð
¥¤¥¿¥ê¥¢ 3¡Ý0 ¥¤¥¹¥é¥¨¥ë
¥¢¥ó¥É¥é 1¡Ý3 ¥»¥ë¥Ó¥¢
¥é¥È¥Ó¥¢ 0¡Ý5 ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É