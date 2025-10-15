Åì¾Ú¡¢¸áÁ°½ªÃÍ¤Ï4Ëü7463±ß¡¡615±ß¹â¡¢Á°Æü²¼Íî¤ÇÇã¤¤Ìá¤·
¡¡15Æü¸áÁ°¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡Ê225¼ï¡Ë¤¬È¿È¯¤·¤¿¡£Á°Æü½ªÃÍ¤«¤é¤Î¾å¤²Éý¤Ï°ì»þ600±ß¤òÄ¶¤¨¡¢ÀáÌÜ¤Î4Ëü7000±ß¤ò²óÉü¤·¤¿¡£Á°Æü¤ÏÀ¯¶Éº®Íð¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¤«¤é1200±ß°Ê¾å¤ÎÂçÉý²¼Íî¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢È¿Æ°¤ÇÇã¤¤Ìá¤·¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£Á°Æü¤ÎÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¼çÍ×³ô²Á»Ø¿ô¤Î°ì³Ñ¤¬¾å¾º¤·¤¿¤³¤È¤âÅê»ñ²È¿´Íý¤òÌÀ¤ë¤¯¤·¤¿¡£
¡¡¸áÁ°½ªÃÍ¤ÏÁ°Æü½ªÃÍÈæ615±ß99Á¬¹â¤Î4Ëü7463±ß31Á¬¡£Åì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô¡ÊTOPIX¡Ë¤Ï40.71¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î3174.70¤òÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡¼«Ì±¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤Ë¤è¤ëÂç·¿¤Î·ÐºÑÂÐºö¤Ø¤Î´üÂÔ¤Ç¹â»ß¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿Ê¿¶Ñ³ô²Á¤¬Á°ÆüÂç¤¤¯²¼¤¬¤Ã¤¿¡£³ä°Â´¶¤Î¤¢¤ëÌÃÊÁ¤òÃæ¿´¤ËÇã¤¤¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£