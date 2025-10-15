ÆüËÜ¤ËÇÔÀï¡Ö´Ú¹ñ¤ËÂç¾¡¤¹¤ë¤è¤ê²ÁÃÍ¤¢¤ë¡×¡¡¼ý³Ï¤¢¤ê¤È¥Ö¥é¥¸¥ëÊóÆ»¡Ö¥ß¥¹¤òÀµ¤¹¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡×
¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï´Ú¹ñ¤Ë5-0¤âÆüËÜ¤Ë2-3¤ÇµÕÅ¾Éé¤±
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ï10·î14Æü¤ËÆüËÜÂåÉ½¤È¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤ò¹Ô¤¤2-3¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡ÄÌ»»14²óÌÜ¤ÎÂÐÀï¤ÇÆüËÜ¤¬½é¾¡Íø¤·¤¿»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥°¥í¡¼¥Ü¡×¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ËÉé¤±¤ë¤³¤È¤Ï´Ú¹ñ¤ËÂç¾¡¤¹¤ë¤³¤È¤è¤ê¤â²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¡¢¤³¤Î¥²¡¼¥à¤«¤é³Ø¤Ö¤Ù¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñÂåÉ½¤È10·î10Æü¤ËÂÐÀï¤·¤Æ5-0¤ÇÂç¾¡¤·¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï¡¢¥¹¥¿¥á¥ó8¿Í¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ÆÎ×¤ó¤ÀÆüËÜÀï¤ÎÁ°È¾¤Ë2ÅÀ¤òÀè¹Ô¤¹¤ë¤â¡¢¸åÈ¾¤Ë¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤ØÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤¿ÆüËÜ¤òÁê¼ê¤Ë¥ß¥¹¤òÍ¶È¯¤µ¤ì¤Æ1ÅÀ¤ò¼º¤¤¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÀª¤¤¤Ë°û¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¼ºÅÀ¤ò½Å¤Í¤ÆµÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆüËÜ¤Ï´Ú¹ñ¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤ËÂ¿¤¯¤Î¶¼°Ò¤ò¥Ö¥é¥¸¥ë¤ËÍ¿¤¨¤¿¡£Èà¤é¤â5¥Ð¥Ã¥¯¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤è¤ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÇÃí°Õ¿¼¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ÏÁ°È¾¤Ë2¿Í¤Î¥ß¥Ã¥É¥Õ¥£¥ë¥À¡¼¤ÎÀè¸«¤ÎÌÀ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÏµÞ·ã¤ËÄã²¼¤·¤¿¡£¡ÊµÕÅ¾¤µ¤ì¤¿¤Î¤Á¡Ëº®Íð¤·¤¿¾õÂÖ¤«¤éÎ©¤ÁÄ¾¤ê¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Ä´»Ò¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¡£»î¹ç½ªÈ×¡¢Æ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¹¶Àª¤Ë½Ð¤¿¤¬¡¢µÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡5·î¤Ë»Ë¾å½é¤Î³°¹ñ¿Í´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ½¢Ç¤¤·¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¤Î¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ç¤Ï¡Ö·ë²Ì¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Àµ¤·¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£É¬Í×¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎÁª¼ê¤ò¥Æ¥¹¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´ðÈ×¤òÃÛ¤¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÅê»ñ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¡Ê´Ú¹ñÀï¤«¤é¡Ë¥¹¥¿¥á¥ó¤Ë¤Ï¥«¥¼¥ß¡¼¥í¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥®¥Þ¥é¥¤¥¹¡¢¥Ó¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤Î¤ß¤ò»Ä¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤¬¤³¤ì¤é¤ÎÁª¼ê¤òÀèÈ¯¤ÎÃì¤È¤·¤ÆÍê¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤À¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡ÖCBF¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡Ë¤ÈÏ¢·È¤·¡¢°Û¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤È¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤âÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¥¢¥¸¥¢¤Î¥Á¡¼¥à¡¢Íè·î¤Ï¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥Á¡¼¥à¡Ê¥»¥Í¥¬¥ë¤È¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ3·î¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥Á¡¼¥à¡Ê¤ª¤½¤é¤¯¥Õ¥é¥ó¥¹¤È¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤È¡¢Æñ°×ÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£º£¤Ï¶ÛÇ÷¤·¤¿»þ´ü¤Ç¤¢¤ê¡¢À®¸ù¤òÎÈ¤Ë¤·¡¢¥ß¥¹¤òÀµ¤¹¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢Åìµþ¤Ç¤ÎµÕÅ¾·à¤Ï¡¢Á°²ó¤Î´Ú¹ñÀï¤Ç¤Î5-0¤è¤ê¤â²ÁÃÍ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï2026Ç¯ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡Ê£×ÇÕ¡ËÆîÊÆÍ½Áª¤Ç¤Ï¡¢2°Ì¤È¾¡¤ÁÅÀ1º¹¤È¤Ï¤¤¤¨5°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿¡£ËÜÂç²ñ½Ð¾ì¸¢¤òÆÀ¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼ó°Ì¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Ë¤Ï¾¡¤ÁÅÀ10º¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤ÎÆÍÇË¤À¤±¤ËÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ò¸«¤ëÌÜ¤â¸·¤·¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤âÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢ÆüËÜÀï¤Ç¤ÎÇÔÀï¤òÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦Äó¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë