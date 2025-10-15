ÆüËÜ¤ÏWÇÕ¤Ø¡Ö³Ê²¼¤Îµ¤»ý¤Á¤ÇÄ©¤àÉ¬Í×¤Ê¤¤¡×¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë·âÇË¤Ç±Ñµ¼Ô³Î¿®¡Ä¼çÎÏÉÔºß¤â¡ÖÂç¤¤Ê¼«¿®¡×
ÆüËÜ¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ë3-2¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø
¡¡¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¡ÊFIFA¥é¥ó¥¯19°Ì¡Ë¤Ï10·î14Æü¡¢Åìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½Àï¡ÊÆ±6°Ì¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3-2¤ÇÎò»ËÅª¤Ê½é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¥¢¥¸¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¤Îµ¡´Ø»æ¡Ö¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¢¥¸¥¢¡×¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤äPA¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄÌ¿®¤Î¥¢¥¸¥¢»Ù¶ÉÄ¹¤òÌ³¤á¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤ò7Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¸½ÃÏ¼èºàÃæ¤Î±Ñ¹ñ¿Íµ¼Ô¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Á¥ã¡¼¥Á»á¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç¤òÁí³ç¤·¤¿¡£¡ÊÊ¸¡á¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Á¥ã¡¼¥Á¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
¡¡Îò»Ë¤¬Æ°¤¤¤¿¡£¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤·ë²Ì¤À¡£¤½¤ÎÃ£À®¤Î»ÅÊý¤â¤Ê¤ª¤µ¤éÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤òÁê¼ê¤Ë¡¢¸åÈ¾¤«¤é¤½¤ÎÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¤Æ3-2¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤À¤¬¡¢¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¾¡Íø¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¾¡Íø¤Ï´ÆÆÄ¤äÁª¼ê¤Ë¤É¤ì¤Û¤É¤Î¼«¿®¤òÍ¿¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤µ¤¨°Ú·É¤ÎÇ°¤ò¼¨¤¹¶¯¹ë¹ñ¤ËÂÐ¤·¡¢¤³¤ì¤Û¤É¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ç¡¢ÎÏ¶¯¤¤¾¡Íø¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¥µ¥à¥é¥¤¥Ö¥ë¡¼¤¬2ÅÀ¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿»þ¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÃÇ¸Ç¤È¤·¤¿¶¯¤¤°Õ»Ö¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£¤¬Î¨¤¤¤ë¥Ö¥é¥¸¤Ï2ÅÙ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç2¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢³Ú¡¹¤È¾¡Íø¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£
¡¡ÎôÀª¤Î¤Ê¤«¤ÇÆüËÜ¤â¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤¬¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤Æ¤â²¿¤âÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç°ìÀï¤Ï¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÎ¯¤Þ¤ë»î¹ç¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¤Î15Ê¬´Ö¤ËÃæÂ¼·ÉÅÍ¤Ï4²ó¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¼éÈ÷¤òÊø¤¹·èÄêÅª¤Ê¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â¼Â¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢Æ²°ÂÎ§¤¬¼éÈ÷¤ò¤³¤¸³«¤±¡¢¾åÅÄåºÀ¤¤¬»ê¶áµ÷Î¥¤«¤é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥·¥å¡¼¥È¤Ï¶Ã¤¯¤Ù¤¥ß¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥®¥Þ¥é¥ó¥¤¥¹¤«¤é¤Î±Ô¤¤½Ä¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¥Ñ¥¦¥í¡¦¥¨¥ó¥ê¥Ã¥Ò¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤ò·è¤á¡¢Ã«¸ý¾´¸ç¤¬¥é¥¤¥ó¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤ò¤¿¤á¤é¤¦°ì½Ö¤Î·ä¤òÆÍ¤¤¤Æ¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¤¬ÎëÌÚºÌ±ð¤Î¼é¤ë¥´¡¼¥ë¤òÇË¤Ã¤Æ2ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ë¤âÌÀ¤ë¤¤Ãû¤·¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£Æ²°ÂÎ§¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¤òÁö¤ê²ó¤ê¡¢µ×ÊÝ·ú±Ñ¤È¤Ï¥Æ¥ì¥Ñ¥·¡¼¤ÇÄÌ¤¸¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Ç¤â¡¢¤³¤Î2¿Í¤¬Áê¼ê¤Î¼éÈ÷¤òÀÚ¤êÎö¤¯Ì¤Íè¤òÍ½´¶¤µ¤»¤¿¡£
¡¡º´Ìî³¤½®¤Ï¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤Û¤É¸ú²ÌÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ë¤»¤è¡¢5¿Í¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢Èà¤ò¥¹¥¿¥á¥ó¤Ë»Ä¤·¤¿¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Î·èÃÇ¤òÀµÅö²½¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï½½Ê¬¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï³Î¤«¤Ë¤¤¤¤»î¹ç¤ÎÆþ¤ê¤ò¤·¤¿¡£ÆîÌî¤Î±Ô¤¤¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿ÃæÂ¼¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·Þ¤¨¡¢¤½¤ì¤ò·è¤á¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬½øÈ×¤«¤é³ÎÎ©¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤Ï45Ê¬¤òÄÌ¤·¤Æ·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÃæÂ¼¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Æ¤Ð¼Á¤Î¹â¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤ë¤¬¡¢ÍèÇ¯¤ÎWÇÕ¤Ç¤â¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦»°ãø·°¤Û¤É¤Î±Ô¤µ¤ò¸«¤»¤ë¾ìÌÌ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤ÆÆüËÜ¤Ï2ÅÀ¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤ØÌá¤Ã¤¿¡£½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¤³¤³¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÅ¸³«¤Ø¤ÈÆ³¤¯¸°¤ÏÆ²°Â¤À¤Ã¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤â¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤»þ¤âËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥¹¥³¥¢¥·¡¼¥È¤ËÌ¾Á°¤¬ºÜ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤ÏºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ²°Â¤Ïµ×ÊÝ¤È¡¢µ×ÊÝ¤È¤Î¸òÂå¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿°ËÅì½ãÌé¤È¤â¤¦¤Þ¤¯Ï¢·È¤¹¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿¼¤¤°ÌÃÖ¤Þ¤ÇÌá¤Ã¤Æ¼éÈ÷¤ò¤¹¤ë¸¥¿ÈÀ¤äµ¬Î§¤Î¤¢¤ë¥×¥ì¡¼¤â¸«¤»¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥É¤Ê³èÌö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡DF¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥·¥ª¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Î¤Î¥ß¥¹¤«¤éÆîÌî¤¬¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿ÆüËÜ¤Î1ÅÀÌÜ¤Ï¹¬±¿¤âÍí¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢Æ±ÅÀÃÆ¤ÏÆ²°Â¤¬µ¯ÅÀ¤òºî¤Ã¤¿¡£¥¯¥ì¥Ð¡¼¤Ê¥Ñ¥¹¤ò°ËÅì¤ØÆÏ¤±¡¢Èà¤Î¥¯¥í¥¹¤«¤éÃæÂ¼¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¾åÅÄ¤¬°ËÅì¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤éÁ°È¾¤Î¥ß¥¹¤òÄ¢¾Ã¤·¤Ë¤¹¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿¡£¸åÈ¾¤ËÆþ¤ê¡¢¤ï¤º¤«19Ê¬¤Î´Ö¤Ë3ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤Æ»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ï¿¹ÊÝ´ÆÆÄÂÎÀ©¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥É¥¤¥ÄÁê¼ê¤Î2ÅÙ¤Î¾¡Íø¤ä¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó·âÇË¤ÈÊÂ¤ÖºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£³Î¤«¤Ë¡¢¤³¤ì¤Ï¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¥Þ¥Ã¥Á¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤Î²¼¤ÇÃå¼Â¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¤òÁê¼ê¤ËÆüËÜ¤¬Æ²¡¹¤ÈÅÏ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤â»°ãø·°¡¢±óÆ£¹Ò¡¢°ËÆ£ÍÎµ±¡¢¼éÅÄ±ÑÀµ¡¢ÈÄÁÒÞæ¤È¤¤¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤«¤Ç¤Î·ë²Ì¤À¡£Áª¼êÁØ¤âÊ¬¸ü¤¤¡£ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¼«¿®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¤â¤Ï¤ä³Ê²¼¤Îµ¤»ý¤Á¤ÇWÇÕ¤ËÎ×¤àÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤Î»î¹ç¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤¬ÍèÇ¯¤Î²Æ¤ËÂç¤¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥Ù¥¹¥È16¤Ç¤ÎÈá·àÅª¤ÊÇÔÂà¤Ï¤â¤¦¤¿¤¯¤µ¤ó¤À¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¿¿¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤ÆWÇÕ¤òÀï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¡Ê¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Á¥ã¡¼¥Á¡¿Michael Church¡Ë