ÆüËÜ¤Þ¤µ¤«¤Î¡È°µÅÝ¡É¡Ö¤ä¤Ã¤Ð¡Ä¡×¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¸å¤ËÈ½ÌÀ¤·¤¿¿ôÃÍ¤Ë¥Í¥Ã¥È¾×·â¡Ö¾Ð¤¤»ß¤Þ¤é¤ó¡×
¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡ÊFIFA¥é¥ó¥¯19°Ì¡Ë¤Ï14Æü¡¢Åìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡ÊÆ±6°Ì¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3-2¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£Á°È¾2¼ºÅÀ¤ÈÎôÀª¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ë°ìµó3ÆÀÅÀ¤ÇµÕÅ¾¡£AÂåÉ½¤Ç¤Ï»Ë¾å½é¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£±Ñ¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ²ñ¼Ò¤¬¡¢¶âÀ±¤ò¤¢¤²¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤Î¤¢¤ë¥Ç¡¼¥¿¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÆâÍÆ¹þ¤ß¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤Î¤¹¤²¤¨¡×¡Ö¥Ç¡¼¥¿¾å¤âÂÅÅö¤Ê¾¡Íø¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°È¾¤Ë2¼ºÅÀ¤·¤Æ¸åÈ¾¤ËÎ×¤ó¤ÀÆüËÜ¤Ï¸åÈ¾7Ê¬¡¢Áê¼êDF¤Î¥ß¥¹¤òÆÍ¤ÆîÌî¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤È¡¢Æ±17Ê¬¤Ë¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î°ËÅì¤Î¥¯¥í¥¹¤òÃæÂ¼¤¬¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¸åÈ¾26Ê¬¡¢°ËÅì¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤é¾åÅÄ¤Î¥Ø¥Ã¥É¤¬·è¤Þ¤ê¡¢µÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£½ªÈ×¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÈ¿·â¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡²áµî¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¤ÎÄÌ»»ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï0¾¡2Ê¬¤±11ÇÔ¡£AÂåÉ½¤Ç¤Ï»Ë¾å½é¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢±Ñ¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ²ñ¼Ò¡ÖOpta¡×¤ÎÆüËÜÈÇ¥µ¥Ã¥«¡¼ÀìÌçX¤Ï¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ç¤Î¥´¡¼¥ë´üÂÔÃÍ¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î4ÇÜ°Ê¾å¡£¸åÈ¾»þ´ÖÂÓ¸ÂÄê¤À¤È9ÇÜ°Ê¾å¡£°µÅÝ¡×¤È¶Ã¤¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥·¥å¡¼¥È¤ÎÀ®¸ù³ÎÎ¨¤òÉ½¤¹¥´¡¼¥ë´üÂÔÃÍ¤ÏÆüËÜ¤Î2.49¤ËÂÐ¤·¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï0.61¡£¸åÈ¾¤À¤±¤Ç¸«¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Î1.6¤ËÂÐ¤·¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï0.17¤È°µÅÝÅª¤Êº¹¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£Â¾¤Î»ØÉ¸¤â¥Ü¡¼¥ë»ÙÇÛÎ¨¤³¤½¥Ö¥é¥¸¥ë¤ËÎô¤Ã¤¿¤¬¡¢¥·¥å¡¼¥È¿ô15¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï8¡Ë¡¢ÏÈÆâ¥·¥å¡¼¥È¿ô6¡ÊÆ±4¡Ë¤È¾å²ó¤Ã¤¿¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç»Ë¾åºÇÂ¿¤Î5ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñ¤òÎ¿²ï¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ËX¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¶Ã¤¤È´î¤Ó¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö·ë²Ì¤â¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤â´î¤Ó¤Î¾Ð¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤ó¤Ç¤¹¡×
¡ÖÆâÍÆ¤Ç¤â¥Ö¥é¥¸¥ë¤ò°µÅÝ¤·¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡×
¡Ö¤ä¤Ã¤Ð¡Ä¤³¤ìPOT1¤Î¹ñ¤«¤é¤·¤¿¤é°ìÈÖÅö¤¿¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤POT2¤Î¹ñ¤Ã¤ÆÆüËÜ¤À¤í¡×
¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎDF¿Ø¤Ë¥ß¥¹¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ç¡¼¥¿¾å¤âÂÅÅö¤Ê¾¡Íø¡£°µÅÝ¡×
¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ëÁê¼ê¤Ë¤³¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤Ï¤¹¤²¡¼¡×
¡Ö¥Ç¡¼¥¿¤ÏÀµÄ¾¡£°ËÅì½ãÌé¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ËÉ¬Í×¤Ç¤¹¡×
¡Ö½ªÈ×¤ª¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢¥Ç¡¼¥¿¾å¤ÏÁê±þ¤Î·ë²Ì¤Ê¤Î¤«¡×
¡Ö¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó·è¤á¤Æ¾¡¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÆâÍÆ¹þ¤ß¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤Î¤¹¤²¤¨¤è¡×
¡Ö¤³¤Î¥²¡¼¥à¤Ï¡¢Ã±¤Ë¥¹¥³¥¢¾å¤Ç¾å²ó¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤â¤ó¤Ê¡Á¡×
¡Ö¤³¤ê¤ã¤Þ¤¿¤¹¤´¤¤¡£¥´¡¼¥ë´üÂÔÃÍ¤Ê¤ó¤Æ°ì¤Ä¤Î»ØÉ¸¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤±¤É¡×
¡¡¿ÆÁ±»î¹ç¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»î¹çÆâÍÆ¤Ç¤â¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÈÆ²¡¹¤ÈÅÏ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤Î¾¡Íø¤Ë´¿´î¤ÎÀ¼¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë