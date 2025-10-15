11·î5Æü(¿å)¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëºÇ½ª¿³ºº¤ò·Ð¤Æ¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤È½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤¬·èÄê¡ªÂè6²ó¡ÖACC YOUNG CREATIVITY COMPETITION¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥ÈÈ¯É½
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ACC¤¬¡¢30ºÐ°Ê²¼¤Î¼ã¼ê¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¡¢Âè6²ó¡ÖACC YOUNG CREATIVITY COMPETITION(ACC¥ä¥ó¥°¥³¥ó¥Ú)¡×¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È7¥Á¡¼¥à¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥ó¥ÚÌ¾¾Î¡§Âè6²ó ACC YOUNG CREATIVITY COMPETITION
¥Æ¡¼¥Þ¡§¡Ö¼ã¼Ô¤Î¿´¤òÄÏ¤à¡ª¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë¥¨¥·¥«¥ë¾ÃÈñ¤ò¹¤á¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¡×
ºÇ½ª¿³ººÆü¡§2025Ç¯11·î5Æü(¿å)
¼çºÅ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ACC
Âè6²ó¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¡Ö¼ã¼Ô¤Î¿´¤òÄÏ¤à¡ª¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë¥¨¥·¥«¥ë¾ÃÈñ¤ò¹¤á¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ü¡¼¥À¥ì¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¤½¤Î¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖLIB(¥ê¥Ö)¡×¤Î¶¨»¿¤Î¤â¤È¼Â»Ü¡£
±þÊçÁí¿ô189·ï¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¸·Àµ¤Ê¿³ºº¤ò·Ð¤Æ7¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È7¥Á¡¼¥à
ºÇ½ª¿³ºº¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë7¥Á¡¼¥à¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£(¥¨¥ó¥È¥ê¡¼½ç¡¢·É¾ÎÎ¬)½Ð¸ý ·ë·î(ÇîÊóÆ²)¡¢¹á¾ë çýÍ¥(ÇîÊóÆ²)¡¢ÃæÅì Í¥Æà(TBWA HAKUHODO)º´¡¹ÌÚ ¶ÁÊ¿(ÇîÊóÆ²Gravity)¡¢Ä¹ß· ÆîÈÁ(ÇîÊóÆ²Gravity)¡¢ÅÄÃæ çýè½Æà(OUWN)º´Ìî ÍÎ°ì(ÇîÊóÆ²)¸þ°æ ½Ó²ð(ÆüËÜ·ÐºÑ¹¹ð¼Ò)ÃÓî´ ¹ÒÂÀ(ÇîÊóÆ²)¡¢²¬ËÜ ½í(ÇîÊóÆ²)±Ê°æ »ÖÈÁ(ÇîÊóÆ²)¾®Ìî ¹á½ïÎ¤(ÇîÊóÆ²)¡¢°ìÀ¥ ÃÎ·Ã(ÇîÊóÆ²)¡¢ÀéÅÄ Åí²Î(ÇîÊóÆ²)
º£¸å¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤È¿³ºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È7¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢2025Ç¯11·î5Æü(¿å)¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëºÇ½ª¿³ºº²ñ¤Ë»²²Ã¡£
¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ª¤è¤Ó¼Áµ¿±þÅú¤ò·Ð¤Æ¡¢¡Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¡Ö½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Î³Æ¾Þ¤¬·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£
¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¡¢º£¸å¡¢¶¨»¿¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥Ü¡¼¥À¥ì¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ºÇ½ª¿³ºº¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿±ÇÁü¤Ï¡¢11·î²¼½Üº¢¤ËACC¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¸ø³«¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿³ºº°Ñ°÷
¿³ºº¤Ï¡¢¿³ºº°Ñ°÷Ä¹¤òÌ³¤á¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ü¡¼¥À¥ì¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó CEO¤ÎÅÄ¸ý °ìÀ®»á¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼·×10Ì¾¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¶¨»¿¼Ò¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î¤Û¤«¡¢Âç¼ê¹¹ð²ñ¼Ò¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤â¿³ºº°Ñ°÷¤¬»²²Ã¤·¡¢Â¿³ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤ÇÍ¥¤ì¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÁª½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
±þÊçÁí¿ô189·ï¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿¡¢¼ã¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¡£
¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î±É´§¤Ëµ±¤¯¤Î¤«¡¢ºÇ½ª¿³ºº¤Î·ë²Ì¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
Âè6²ó¡ÖACC YOUNG CREATIVITY COMPETITION¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
