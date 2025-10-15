¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¤Ç³«ºÅ¡ª²Ã²ìFEI¡ÖEdgeTech+ 2025¡×½ÐÅ¸
²Ã²ìFEI³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¡¢2025Ç¯11·î19Æü¤«¤é21Æü¤Þ¤Ç¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖEdgeTech+ 2025¡×¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦ºÇ¾®µé¤ÎÌµÀþ¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ä¡¢¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤UI/UX³«È¯¥Ä¡¼¥ë¤Ê¤É¡¢Æ±¼Ò¤¬¥ê¡¼¥É¤¹¤ëºÇÀèÃ¼¤ÎÀ½ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
²Ã²ìFEI¡ÖEdgeTech+ 2025¡×½ÐÅ¸
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§EdgeTech+ 2025
²ñ´ü¡§2025Ç¯11·î19Æü(¿å)¡Á21Æü(¶â)
²ñ¾ì¡§¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ
²Ã²ìFEI¥Ö¡¼¥¹¡§Å¸¼¨¥Û¡¼¥ëB ¥Ö¡¼¥¹No. BK-05
ÁÈ¹þ¤ßµ»½Ñ¤ÎºÇÀèÃ¼¤¬½¸·ë¤¹¤ëÅ¸¼¨²ñ¡ÖEdgeTech+ 2025¡×¤Ë¡¢²Ã²ìFEI¤¬½ÐÅ¸¡£
¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢IoTµ¡´ï¤Î³«È¯¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÌµÀþ¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ä¡¢¹âÅÙ¤ÊUI(¥æ¡¼¥¶¡¼¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹)³«È¯¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Ä¡¼¥ë¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÌµÀþ¥â¥¸¥å¡¼¥ë¡ÖCONTINECT¡×
¡ÖCONTINECT¡×¤Ï¡¢Bluetooth¤äÌµÀþLAN¤ËÂÐ±þ¤·¤¿ÌµÀþ¥â¥¸¥å¡¼¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
Ãæ¤Ç¤â¡¢À¤³¦ºÇ¾®¥ì¥Ù¥ë¤ÎÄ¶¾®·¿Bluetooth Low Energy¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÃíÌÜÀ½ÉÊ¤Î°ì¤Ä¡£
¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢30¼ïÎà°Ê¾å¤ÎËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Íè¾ì¼Ô¤ÎÍÑÅÓ¤Ë±þ¤¸¤¿ºÇÅ¬¤ÊÌµÀþ¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
UI/UX Design Tool¡ÖCANDERA¡×
¡ÖCANDERA¡×¤Ï¡¢³«È¯¸½¾ì¤Ç¤ÎUI³«È¯¤ò¸úÎ¨²½¤·¡¢¤è¤êÀöÎý¤µ¤ì¤¿UI¤Î¼Â¸½¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ä¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£
¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤Ë°ÍÂ¸¤»¤º¡¢2D¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢3D¤òÍÑ¤¤¤¿¹âÅÙ¤ÊUI³«È¯¤â²ÄÇ½¤ÊºÇÀèÃ¼¤Î¥Ä¡¼¥ë¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤ÎÃíÌÜÀ½ÉÊ
¾åµ¤Î¤Û¤«¡¢Ç®Åª¡¦²½³ØÅª°ÂÄêÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿ÄãGWP¥Õ¥ÃÁÇ·Ï±ÕÂÎ¤ä¡¢¼«Æ°¤Ç·ç´ÙÊ¬Îà¤¬¤Ç¤¤ë³°´Ñ¸¡ººAI¡¢¹â½ÐÎÏ¡¦¹âÀÇ½¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¥â¥¸¥å¡¼¥ë¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥·¥§¥¢¤ò¸Ø¤ë¼§µ¤¥»¥ó¥µ¡¼IC¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëÀ½ÉÊ¤¬½ÐÅ¸Í½Äê¤Ç¤¹¡£
ÁÈ¹þ¤ß¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¤Ë·È¤ï¤ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤äÀ½ÉÊ´ë²èÃ´Åö¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢²ÝÂê²ò·è¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤ëÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¡£
²Ã²ìFEI¤Î¥Ö¡¼¥¹¤Ç¡¢ºÇÀèÃ¼¤Îµ»½Ñ¤È¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²Ã²ìFEI¤¬½ÐÅ¸¤¹¤ë¡ÖEdgeTech+ 2025¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
