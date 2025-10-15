¾®ÂíË¾¤Î¼¡¤Ê¤ëÌ´¤Ï¡Ö¤Ç¤¤ë¸Â¤êÄ¹¤¤´Ö¡¢£×£Å£Ó£Ô¡¥¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¡×
¡¡£×£Å£Ó£Ô¡¥¤Î¾®ÂíË¾¡Ê£²£¹¡Ë¤Î£²½µÏ¢Â³¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£¸åÊÔ¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼£±£±Ç¯¤ò·Þ¤¨¡Ö£·¿Í¤Ç²á¤´¤¹²¿¤²¤Ê¤¤»þ´Ö¤¬Âç¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤Ø¤Î»×¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£³¹¥Ö¥é¥í¥±¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¤ä¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤«¤Ê¤¨¤¿¤¤Ì´¡¢ºÇÂç¤Î¡ÈË¾¤ß¡É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡µ¤¤Å¤±¤Ð¿ÍÀ¸¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤ò¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡££Ã£Ä¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÌó£´Ç¯¤¬¤¿¤Ã¤¿£²£°£±£¸Ç¯¡¢¾®Âí¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤Î¼èºà¤Ë¡¢¡Ö¤Þ¤À¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ø´ØÀ¾¤Î»Ò¤ä¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£¤â¤Ã¤È¸Ä¡¹¤Ç¤â¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÌ¾Á°¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡×¤È»õ¤¬¤æ¤µ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Î´§ÈÖÁÈ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â¿¿ô¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤ò»ý¤Ä¤Ê¤É¡¢Á´¹ñ¶è¤Ç³èÌö¡£¾®Âí¤â¿ô¡¹¤ÎÉñÂæ¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢ÊüÁ÷Ãæ¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤Ï¡¢¿ÀÍÍ¤¬¤¤¤Æ¡×¡ÊÌÚÍË¡¦¸å£±£°»þ¡Ë¤Ë¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ãå¼Â¤Ë³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡ÖÃÎÌ¾ÅÙ¡¢Á´Á³Â¤ê¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¡ÖºÇ¶á¡¢ÈÖÀë´Þ¤á¤Æ³¹¥Ö¥é¤Î¥í¥±¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ»¹Ô¤¯¿Í¤«¤é¡Ø¤¢¤ì¡©¡¡²¿¤«¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÈ¿±þ¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó³Ú¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¾Ð´é¤Ç¥í¥±¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ç¤Ï²ù¤·¤¤¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¿°¤ò¤«¤à¡£
¡¡¥Ï¥Ã¤È¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¡¢¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÌÜÉ¸¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤ÈËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¤Ä¤¬¥°¥ë¡¼¥×¼çºÅ¤Î¥Õ¥§¥¹¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬³§¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤ä¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡¢½õ¤±¤â¤¢¤ê¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤ËÁá¤¯¤«¤Ê¤¤¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¤Í¡×¡££±£²¡¢£±£³Æü¤ËÂçºåËüÇîµÇ°¸ø±à¤Ç½é¤Î¼çºÅ¥Õ¥§¥¹¡Ö£×£Å£Ó£Ó£É£Ï£Î¡¡£Æ£Å£Ó£Ô£É£Ö£Á£Ì¡¡£²£°£²£µ¡×¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡¼¡¤Ê¤ëÌ´¤ò¡Ö¥Õ¥§¥¹¤Ï£·¿Í¤ÎÌ´¤È¤¤¤¦¤è¤êÌÜÉ¸¤Ç¡¢¹±Îã¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¡£¡ØÌ´¤Ï¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÀµÄ¾Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¡£Ìó£²£°ÉÃ¤ÎÄÀÌÛ¤Î¸å¡¢¡ÖÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤Åú¤¨¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤Ç¤¤ë¸Â¤êÄ¹¤¤´Ö¡¢£×£Å£Ó£Ô¡¥¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¡£¤³¤ì¤¬°ìÈÖÆñ¤·¤¯¤Æ¡¢°ìÈÖ¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¡£Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖÂçÊÑ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÆ·¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£·¿Í¤Ç¶¦Í¤¹¤ë»þ´Ö¤ä·Ê¿§¤Ï²¿¤â¤Î¤Ë¤âÂå¤¨Æñ¤¤ÊõÊª¤À¡£¤³¤Îµï¾ì½ê¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢¼«¿È¤Ï¤É¤ó¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤«¤òÊ¹¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢´ÖÈ±Æþ¤ì¤º¤Ë¡Ö¤¿¤Ã¤¿°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£ÀµÄ¾¼Ô¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¡¢ËÍ¤Ï¶¯¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤±¤É¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥é¥¤¥Ö¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤È¤«¡¢·ù¤Ê»þ¤Ï¡Ø¤¤¤ä¤À¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê£²£³Ç¯¤Ë¡Ë¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤ò²þÌ¾¤¹¤ë»þ¤âËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê°Æ¤¬½Ð¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¤½¤ì¤Ï¤¤¤ä¤À¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿°Æ¤â¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦°Õ¸«¤òµâ¡Ê¤¯¡Ë¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë´¶¼Õ¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹´Þ¤á¤Æ£×£Å£Ó£Ô¡¥¤Ã¤ÆÂ¸ºß¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ÀµÄ¾¼Ô¤Ç¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×
¡¡½À¤é¤«¤¤¾Ð¤ß¤ò¤³¤Ü¤·¡¢¡ÖËÍ¤Ï²¿¤¬°ìÈÖ³Ú¤·¤¤¤Ã¤Æ¡¢£·¿Í¤Ç³Ú²°¤Ç¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤¬°ìÈÖ³Ú¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¡ÊÃæ´Ö¡Ë½ßÂÀ¤ò¤¤¤¸¤ê¤¿¤¤¤è¤¦¤Ë¤¤¤¸¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤È茺¤Á¤ã¤ó¡Ê茺ÅÄ¿òÍµ¡Ë¤¬¥¥ã¥Ã¥¥ã¤·¤Æ¡Ä¡£²¿¤Ç¤â¤Ê¤¤»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢£·¿Í¤Ç´èÄ¥¤êÂ³¤±¤¿¤¤¡×¡£¿Ô¤¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡È£×£Å£Ó£Ô¡¥°¦¡É¤ò¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¡¢ÀµÄ¾¤Ë¡¢Ìû²÷¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë³¹Æ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¡Ê¥Ú¥ó¡¦±üÄÅ¡¡Í§´õÇµ¡Ë
¡¡¢¡¾®Âí¡¡Ë¾¡Ê¤³¤¿¤¡¦¤Î¤¾¤à¡Ë£±£¹£¹£¶Ç¯£··î£³£°Æü¡¢ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡££²£¹ºÐ¡££²£°£°£¸Ç¯¡¢»öÌ³½êÆþ½ê¡££±£´Ç¯¡¢¡Ö¤¨¤¨¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤Ç£Ã£Ä¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££±£µÇ¯¡¢ÉñÂæ¡Ö£Í£Ï£Ò£Ó£Å¡½¥â¡¼¥ë¥¹¡½¡×¤ÇÃ±ÆÈ½é¼ç±é¡££±£¸Ç¯¡¢¡Ö¥×¥ê¥ó¥·¥Ñ¥ë¡ÁÎø¤¹¤ë»ä¤Ï¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Á¡×¤Ç±Ç²è½é¼ç±é¡£¡Ö¥¨¥ì¥Õ¥¡¥ó¥È¡¦¥Þ¥ó¡×¡Ê£²£°Ç¯¡Ë¡¢¡ÖÍüÂÙ±¡¥¯¥é¥¹¡×¡Ê£²£µÇ¯¡Ë¤Ê¤ÉÉñÂæ¼ç±éÂ¿¿ô¡£·ì±Õ·¿£Ï¡£