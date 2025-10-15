B.LEAGUE¡ÖÌ¾¸Å²°¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥º¡×¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼·ÀÌó¤òÄù·ë¡ªÆ¦Â¢
³ô¼°²ñ¼ÒÆ¦Â¢¤¬¡¢B.LEAGUE¤ÎB1½êÂ°¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥Ö¡ÖÌ¾¸Å²°¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥º¡×¤È¡¢2025-2026¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°¦ÃÎ¸©¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÃæÉô¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ëÃÏ°è¹×¸¥³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÄÌ¤¸¤¿ÃÏ°è³èÀ²½¤È¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
Æ¦Â¢ B.LEAGUE¡ÖÌ¾¸Å²°¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥º¡×¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼·ÀÌó¤òÄù·ë
·ÀÌóÆâÍÆ¡§2025-2026¥·¡¼¥º¥ó ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼·ÀÌó
·ÀÌó´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼ÒÆ¦Â¢
¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥Ö¡§Ì¾¸Å²°¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥º (B.LEAGUE B1½êÂ°)
2025Ç¯10·î1Æü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿²ñ¼ÒÅý¹ç¤òµ¡¤Ë¡¢ÃæÉô¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÎÃÏ°è¹×¸¥¤ò¶¯²½¤¹¤ëÆ¦Â¢¡£
¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢°¦ÃÎ¸©¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊ¸²½¤ò¸£°ú¤¹¤ë¡ÖÌ¾¸Å²°¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥º¡×¤Î³èÆ°¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë½×¹©¤·¤¿¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¡ÖIG¥¢¥ê¡¼¥Ê¡×¤ò¥Û¡¼¥à¥¢¥ê¡¼¥Ê¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤Î¥¯¥é¥Ö±¿±Ä¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼·ÀÌó¤Ë¤è¤ë¼è¤êÁÈ¤ß
ËÜ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼·ÀÌó¤Ë¤è¤ê¡¢2025-2026¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê·Á¤ÇÆ¦Â¢¤Î¥í¥´¤ä¼ÒÌ¾¤¬·Ç½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Ì¾¸Å²°¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥º¤Î¸ø¼°X(µìTwitter)¤Ç¤Ï¡¢Áª¼ê¤¬»î¹ç¤Ç¡Ö¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë¡×¤òÃ£À®¤·¤¿ºÝ¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëÅê¹Æ¤Ë¡¢Æ¦Â¢¤Î¼ÒÌ¾¥í¥´¤¬ÅÐ¾ì¡£
¤Þ¤¿¡¢IG¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à³«ºÅ»þ¤Ë¤Ï¡¢²ñ¾ìÆâ¤ÎLED¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ä¥µ¥¤¥Í¡¼¥¸¤Ë¼ÒÌ¾¤¬·Ç½Ð¤µ¤ì¡¢¾ìÆâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Ç¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è¹×¸¥¤ÈB.LEAGUE¤ÎÍýÇ°¤Ø¤Î¶¦´¶
Æ¦Â¢¤Ï¡¢B.LEAGUE¤¬2026Ç¯¤è¤ê°Ü¹Ô¤¹¤ë¿·¥ê¡¼¥°ÂÎÀ©¤Î¹½ÁÛ¤Ë¤â¿¼¤¯¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î²þ³×¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î·Ð±ÄÎÏ¤äÃÏ°è¹×¸¥ÎÏ¤ò½Å»ë¤·¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ®Ä¹¥â¥Ç¥ë¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î³èÀ²½¤ä·ÐºÑ¸ú²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡Ö»ö¶È¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ëÍýÇ°¤Ï¡¢Æ¦Â¢¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡ÖÃÏ°è¹×¸¥·¿´ë¶È¡×¤È¤·¤Æ¤Î»ÑÀª¤È°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¾¸Å²°¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥º¤Ï¡¢¿·¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¡ÖB.LEAGUE PREMIER¡×¤Ë»²Æþ¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ¦Â¢¤Ï¤½¤ÎÄ©Àï¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¤Íè¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤âÆ¦Â¢¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥º¤È¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿¶¶½¤È¼Ò²ñ³èÆ°¤Î»Ù±ç¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢ÃÏ°è¤È¶¦¤Ë»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒÆ¦Â¢¤È¡ÖÌ¾¸Å²°¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥º¡×¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼·ÀÌóÄù·ë¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
