¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤ä¥í¡¼¥ÈÀ½Ìô¤Ê¤É¶È³¦¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤¬ÅÐÃÅ¡ªÇ¯¼¡¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÖProduct Experience Summit Tokyo 2025¡×

¾¦ÉÊ¾ðÊó´ÉÍý(PIM)¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒContentserv(¸½Centric PXM)¤¬¡¢2025Ç¯11·î7Æü(¶â)¤ËÇ¯¼¡¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÖProduct Experience Summit Tokyo 2025¡×¤ò¥·¥ã¥ó¥°¥ê¡¦¥éÅìµþ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤ä¥í¡¼¥ÈÀ½Ìô¤Ê¤É¶È³¦¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¾¦ÉÊ¾ðÊó¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¸ÜµÒÂÎ¸³¤Î¿Ê²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ÂÁ©»öÎã¤òÄÌ¤¸¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Ì¾¾Î¡§Product Experience Summit Tokyo 2025
Æü»þ¡§2025Ç¯11·î7Æü(¶â) 13:00¡Á17:30
²ñ¾ì¡§¥·¥ã¥ó¥°¥ê¡¦¥éÅìµþ (ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ)
ÂÐ¾Ý¡§À½Â¤¶È¡¦¾®Çä¶È¤Î·Ð±Ä´ë²è¡¢DX¿ä¿Ê¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢EC¡¢ITÉôÌç¤ÎÊý
Äê°÷¡§140Ì¾ (ÌµÎÁ¡¦»öÁ°ÅÐÏ¿À©)
¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼ÒContentserv (¸½Centric PXM)
¾ÜºÙ¡¦¿½¹þ¡§https://www2.centricsoftware.com/pxs25-pxm-atpress
7²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¡ÖThe Next Frontier of Product Experience ¡ÁPXM¤¬ÀÚ¤êÂó¤¯¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤Î»þÂå¤Ø¡Á¡× ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë³«ºÅ¡£
AI³èÍÑ¡¢PLM¡ßPIMÏ¢·È¡¢¥Ç¡¼¥¿¥É¥ê¥Ö¥óÀïÎ¬¤Ê¤É¡¢´ë¶È¤¬¼¡¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤¿·¤¿¤ÊÊý¸þÀ¤òÃµµá¤·¤Þ¤¹¡£
´ðÄ´¹Ö±é¡§¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë³èÍÑ¤Ë¤è¤ë¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÊÑ³×¤ÎÄ©Àï¡×
´ðÄ´¹Ö±é¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò ³¤³°¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ËÜÉô¤Î¿¹Àî ¿¿¼ù»á¤¬ÅÐÃÅ¡£
³¤³°»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸ÜµÒ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤êÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë³èÍÑ¤ä¡¢²ÈÅÅÎÎ°è¤Ç¤ÎEC¡¿D2C³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÎÀ©ÊÑ³×¤È¥Ç¡¼¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¼ÂÁ©¤ò¾Ò²ð¡£
¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ç¹ØÇãÂÎ¸³¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÄ©Àï¤¬¶¦Í¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÃíÌÜ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡§¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥³¥Í¥¯¥È¡¢¥í¡¼¥ÈÀ½Ìô¤Ë¤è¤ëPIMÆ³Æþ»öÎã
ÃíÌÜ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¶È³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë´ë¶È¤Ë¤è¤ëPIM(¾¦ÉÊ¾ðÊó´ÉÍý)Æ³Æþ¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê»öÎã¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥³¥Í¥¯¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ËÊ¬»¶¤·¤Æ¤¤¤¿¾¦ÉÊ¾ðÊó¤òÃ±°ì¤ÎPIM¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÅý¹ç¤·¤¿ºÝ¤Î²ÝÂê¤ä¡¢¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥í²ò¾Ã¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Ê¤É¤ÎÀ®²Ì¤ò¾Ò²ð¡£
¥í¡¼¥ÈÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢PIMÆ³Æþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ò°ì¸µ²½¤·¡¢Ã¯¤â¤¬Àµ³Î¤Ê¾ðÊó¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼Â¸½¤·¤¿¤«¡¢ÂçÆüËÜ°õºþ¤È¤Î¶¨¶È¤òÄÌ¤¸¤¿ÊÑ³×¤ÎÀ®²Ì¤¬¸ì¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·¥Ç¡¼¥¿Åý¹ç¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Î¾Ò²ð
ÅÅÄÌÁí¸¦¡¦ÅÅÄÌ¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¨¥¯¥µ¤Ë¤è¤ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢PLM(À½ÉÊ¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë´ÉÍý)¤ÈPIM¤ÎÏ¢·È¤ä¡¢AI¤Ë¤è¤ë¾¦ÉÊ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎºÇÅ¬²½¤È¤¤¤Ã¤¿ºÇ¿·¤Î¥Ç¡¼¥¿Åý¹ç¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Àß·×¤«¤éÈÎÇä¡¢¸ÜµÒÀÜÅÀ¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¤Ä¤Ê¤°¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¥â¥Ç¥ë¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
À½Â¤¶È¡¦¾®Çä¶È¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤¿¤Á¤¬¡¢¼¡¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤é¤ì¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¡£
DX¿ä¿Ê¤ä¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢ECÉôÌç¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
Centric PXM¤¬³«ºÅ¤¹¤ë¡ÖProduct Experience Summit Tokyo 2025¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
