RIIZE¡¢ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å½é¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ïÉ½»æ¤Ï3·ÁÂÖ¡¡¡È¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌÜÉ¸¡ÉÌÀ¤«¤¹
¡¡¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦RIIZE¡Ê¥é¥¤¥º¡Ë¤¬¡¢23ÆüÈ¯Çä¤Î¥â¡¼¥É»ï¡ØSPUR¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò´©¡Ë12·î¹æ¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¡£ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¤Ë¹ñÆâ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ê¡¢ÄÌ¾ïÈÇ¤È2¤Ä¤Î¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î3·ÁÂÖÉ½»æ¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡ÚÊÌÉ½»æ¥«¥Ã¥È¡Û2ÁÈ¤ËÊ¬¤«¤ì¡Ä¥â¡¼¥É¤Ê¼Á´¶Éº¤¦RIIZE
¡¡RIIZE¤¬¤Þ¤È¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤ä¥×¥é¥À¡¢¥í¥¨¥Ù¡¢¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¥¬¡¢¥Þ¥ë¥¸¥§¥é¤Ê¤É¥Ï¥¤¥á¥¾¥ó¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥ë¥Ã¥¯¡£ÄÌ¾ïÈÇ¤ÎÉ½»æ¤Î»£±Æ¤Ï¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤ÇÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤òÀÚ¤ë¤¿¤Ó¤Ë¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ë¡£¥È¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÃæÌÌ·ÇºÜ¤Î¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ä¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ø¤Î»×¤¤¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»þ¤Ë¹Í¤¨¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬¤Þ¤Ã¤¹¤°Ì¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤ÆÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¾É®¥µ¥¤¥ó¤È¤È¤â¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°ìÌä°ìÅú¤â¾Ò²ð¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁÇ´é¤È¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÉ½¾ð¤¬¸òº¹¤¹¤ë¡¢¸«¤É¤³¤íËþºÜ¤Ê¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó1¤Ï¡¢¥·¥ç¥¦¥¿¥í¥¦¡¢¥¦¥ó¥½¥¯¡¢¥½¥ó¥Á¥ã¥ó¤Ë¤è¤ë¡È·»¥Á¡¼¥à¡É¡¢¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó2¤Ï¡¢¥¦¥©¥ó¥Ó¥ó¡¢¥½¥Ò¡¢¥¢¥ó¥È¥ó¤Ë¤è¤ë¡ÈÄï¥Á¡¼¥à¡É¤¬¡¢É½»æ¤ò¾þ¤ë¡£ÄÌ¾ïÈÇ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¡ß¥°¥é¥ó¥¸¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿°áÁõ¤Ç¤Î»£±Æ¤Ï¡¢¥â¡¼¥É¤Ê¥ª¡¼¥é¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢¥¯¡¼¥ë¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿É½¾ð¤¬ºÝÎ©¤Ä»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¡¢Èà¤é¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬°ú¤½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó1¡¦2¤Î¤É¤Á¤é¤Ë¤â¡¢¡Ö¤â¤·¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥½¥í¥«¥Ð¡¼¤ò¾þ¤ë¤Ê¤é¡©¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ÇÆ±»ï¤Î¥í¥´¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥Ú¡¼¥¸¤âÄÉ²Ã¤Ç¼ýÏ¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤¬ºÝÎ©¤Ä¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¹æ¤ÎÂçÆÃ½¸¤Ï¡Ö¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤æ¤±¡×¡£¼ã¤ºÍÇ½¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤òÅö¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥·¡¼¥ó¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¯Èà¤é¤Î¿·¤¿¤ÊÉ½¾ð¤òÀÚ¤ê¼è¤ë¡£ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢RIIZE¤Î¤Û¤«¡¢¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¾®ÅÄÀÚ¥Ò¥í»á¤Î¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ìÃÊ¤ÈÀ®½Ï¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤ëHANA¡¢±Ç²è¡Ø½ªÅÀ¤Î¤¢¤Î»Ò¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÇÐÍ¥¤ÎáÄ¿¿¤¢¤ß¡¢ÃæÅç¥»¥Ê¡¢Ê¿ß·¹¨¡¹Ï©¡¢Æî¶×Æà¡£¥â¡¼¥É¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¥ì¥¤¥ä¡¼¥É½Ñ¤ä¥¢¥¦¥¿¡¼Áª¤Ó¡¢2025Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤Î¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤²ñ¿©¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ê¤É¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
