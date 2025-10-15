¾¾ËÜÍü¹á¡¢¤¤¿¤À¤Ë¤Ò¤í¤·¤é¥¢¥Ë¥½¥ó¥·¥ó¥¬¡¼½Ð±é¡¡Âçºå¤ËÂ³¤¡ØÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó2025¡Ù¤Ç¤âËÜ³Ê¥¢¥Ë¥½¥ó¥é¥¤¥Ö·èÄê
¡¡12·î5Æü¤«¤é7Æü¤Þ¤ÇÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØÅìµþ¥³¥ß¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó2025¡Ù¡ÊÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó2025¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¡ÖÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó¡ß¥¢¥Ë¥½¥ó¥é¥¤¥Ö¡×¤¬²ñ´üÃæ3Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ±Åìµþ¥³¥ß¥³¥ó¤Ç³«ºÅ¡ª¡ÖÆü¹â¤Î¤ê»Ò¤Î¥Ü¥¤¥¹¥¢¥¯¥¿¡¼¥º¡×¹ë²Ú½Ð±é¿Ø
¡¡º£Ç¯5·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂçºå¥³¥ß¥³¥ó2025¡×¤ÇÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤ÀËÜ³Ê¥¢¥Ë¥½¥ó¥é¥¤¥Ö¡£º£²ó»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¾¾ËÜÍü¹á¡¢¤¤¿¤À¤Ë¤Ò¤í¤·¡¢Àõ²¬ÍºÌé¡ÊFIELD OF VIEW¡Ë¡¢ÊÆÁÒÀé¿Ò¡¢¸ÞÛê¿¿Í³Èþ¡¢Salia¡¢Ã«ËÜµ®µÁ¡¢Voyager¡¢¥À¥¤¥¢¥Ê ¥¬¡¼¥Í¥Ã¥È¤é¡¢À¤³¦¤Ë¸Ø¤ëÆüËÜ¤ÎÂç¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¥½¥ó¥°¡¦ÆÃ»£¥½¥ó¥°¤òÃ´Åö¤·¡¢³Æ¹ñ¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¡¢¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç³èÌöÃæ¤Î¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢³«±é»þ´Ö¤Ê¤É¤Ï¸åÆüÈ¯É½¡£¡ÖÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó2025¡×¤ÎÆþ¾ì·ô¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¹¤Ù¤ÆÌµÎÁ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£
¢£¸ø±é³µÍ×
12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¡ÖÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó¡ß¥¢¥Ë¥½¥ó¥é¥¤¥Ö#1¡×
½Ð±éÍ½Äê¡§
¤¤¿¤À¤Ë¤Ò¤í¤·¡Ø¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡ÙOP¡Ö¥¦¥£¡¼¥¢¡¼¡×¤Ê¤É
ÊÆÁÒÀé¿Ò¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Âè08MS ¾®Ââ¡ÙOP¡ÖÍò¤ÎÃæ¤Çµ±¤¤¤Æ¡×¤Ê¤É
Ã«ËÜµ®µÁ¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë²þ¡ÙOP¡ÖDragon Soul¡×¤Ê¤É
12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡ÖÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó¡ß¥¢¥Ë¥½¥ó¥é¥¤¥Ö#2¡×
½Ð±éÍ½Äê¡§
¾¾ËÜÍü¹á¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡ÙOP¡Ö¤á¤¶¤»¥Ý¥±¥â¥ó¥Þ¥¹¥¿¡¼¡×¤Ê¤É
Salia¡Ø¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ï¥Ë¡¼¡ÙOP¡Ö¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ï¥Ë¡¼F¡×¤Ê¤É
¸ÞÛê¿¿Í³Èþ¡Ø¤Õ¤¿¤ê¤Ï¥×¥ê¥¥å¥¢¡ÙOP ¡ÖDANZEN!¤Õ¤¿¤ê¤Ï¥×¥ê¥¥å¥¢¡×¤Ê¤É
12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¡ÖÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó¡ß¥¢¥Ë¥½¥ó¥é¥¤¥Ö¡ô3¡×
½Ð±éÍ½Äê¡§
Àõ²¬ÍºÌé¡ÊFIELD OF VIEW¡Ë¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ëGT¡ÙOP¡ÖDAN DAN ¿´Ì¥¤«¤ì¤Æ¤¯¡×¤Ê¤É
Voyager¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥óX¡Ù¼çÂê²Î¤Ê¤É
Ã«ËÜµ®µÁ¡Ø½Ã·ýÀïÂâ¥²¥¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¼çÂê²Î¤Ê¤É
¥À¥¤¥¢¥Ê ¥¬¡¼¥Í¥Ã¥È¡Ø¥Ê¥ë¥È¼ÀÉ÷ÅÁ¡ÙED¡ÖSpinning World¡×¤Ê¤É
