¸µ£Á£Ë£Â¤È·ëº§¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¡¡´é½Ð¤·²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¶ÄÅ·¡ÖÁ´°÷Èþ·Á¡×Àîºê´õ¤ÎÉ×¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¤¬¸ø³«
¡¡Âè£³»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¸µ£Á£Ë£Â£´£¸¤Ç¼Â¶È²È¤ÎÀîºê´õ¤ÈÉ×¤Ç¥â¥Ç¥ë¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¤¬²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¤¬£±£µÆü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¥°¥°¥¬¥¬¤¬£Ä£é£ó£î£å£ù¥Ç¥Ó¥å¡¼¡×¤È£¶·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿Âè£³»Ò¤Î¼¡½÷¤¬¿Íµ¤¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤ò½é¤á¤ÆË¬¤ì¤¿¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤Ê¤ó¤«¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆÃÊÌ¤Ê°ìÆü¡ô£ä£é£ó£î£å£ù£ì£á£î£ä¡ô£ô£ï£ë£ù£ï¡ôÀÖ¤Á¤ã¤ó¡ô£µ¿Í²ÈÂ²¡×¤È²ÈÂ²¤½¤í¤Ã¤Æ»£±Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï¡Ö²ÈÂ²Á´°÷¡ÄÈþ·Á¤Ç¤¹¤Í¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê£Ä£Î£Á¡©¡©¡×¡ÖÈþ¤·¤¤²ÈÂ²¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¤¦¤Ã¤È¤ê¡£
¡¡Àîºê¤Ï£²£°£±£³Ç¯¤Ë¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¤È·ëº§¡£ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ò·Ð¤Æ£±£·Ç¯£¸·î¤ËÄ¹ÃË¡¢£²£°Ç¯£±£°·î¤ËÄ¹½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£º£Ç¯£³·î¤Ë¤ÏÂè£³»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¡¢£¶·î¤Ë½Ð»º¡£º£²ó¤âÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ÎËö¡¢¼ø¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£