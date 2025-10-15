´öÅÄ¤ê¤é¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÅ¸³«²ÃÂ®¡¡Weverse¤Ë¸ø¼°¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖLilas¡×³«Àß
¡¡YOASOBI¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦ikura¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ë²Î¼ê¤Î´öÅÄ¤ê¤é¤¬¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎWeverse¤Ë¸ø¼°¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖLilas¡×¤ò³«Àß¤·¤¿¡£À¤³¦¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÈÄ¾ÀÜ¤Ä¤Ê¤¬¤ë¿·¤¿¤Ê¾ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û´öÅÄ¤ê¤é¤ÎWeverse¸ø¼°¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖLilas¡×¹ðÃÎ²èÁü
¡¡Weverse¤Ï¡¢²»³Ú¡¦±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÇÛ¿®¤ä¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬²ÄÇ½¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¡¢BTS¤é¤¬½êÂ°¤¹¤ëHYBE¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¡ÖLilas¡×¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤è¤ëÈ¯¿®¤Î¤Û¤«¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸òÎ®¡¢¸ÂÄê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÄó¶¡¤Ê¤É¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢16Æü¸á¸å2»þ¤«¤é¤Ï¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¼õÉÕ¤ä¸ÂÄêÆÃÅµ¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¸ø¼°¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×¡ÖLilas MEMBERSHIP¡×¤â»ÏÆ°¤¹¤ë¡£
¡¡´öÅÄ¤Ï¶áÇ¯¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¤Î³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£1·î¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡ÙÂè2´ü¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖÉ´²ÖåçÍð¡×¤òÃ´Åö¡£¤µ¤é¤Ë±Ñ¸ìÈÇ¡ÖIn Bloom¡×¤ò9·î¤ËÇÛ¿®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÅ¸³«¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡9·î¤Ë¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯È¯¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥³¡¼¥Á¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£²»³Ú¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÊ¬Ìî¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£³«Àß¤òµÇ°¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¥¹¥¿¡¼¥È¡£Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤´ë²è¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡´öÅÄ¤Ï¸½ºß¡¢ABEMA¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Øº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡ÖÎøÉ÷¡×¤ä¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÆ©ÌÀ¤Ê¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡ÖSign¡×¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¡¢ÏÃÂêºî¤Ø¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢11Æü¤Ë¤ÏºÇ¿·³Ú¶Ê¡ÖActor¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¡£29Æü¤Ë¤Ï´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¥·¥ó¥°¥ë¡ÖActor¡×¤ÎCD¥ê¥ê¡¼¥¹¤â¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢½¼¼Â¤·¤¿³èÆ°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
