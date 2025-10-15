¡ØÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó2025¡Ù3¤Ä¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸È¯É½¡¡º£Ç¯¤ÏÎãÇ¯°Ê¾å¤Ë¥¢¥Ë¥á´ë²è¤ËÃíÎÏ
¡¡12·î5Æü¤«¤é7Æü¤Þ¤ÇÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØÅìµþ¥³¥ß¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó2025¡Ù¡ÊÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó2025¡Ë¤Î¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¾ðÊó¤È¤·¤Æ¡¢3¤Ä¤Î¥¢¥Ë¥á´ë²è¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó¡ß¥¢¥Ë¥½¥ó¥é¥¤¥Ö¡×¹ë²Ú½Ð±é¼Ô°ìÍ÷
¡¡ÌÜ¶Ì´ë²è¤È¤·¤Æ3ÆüÏ¢Â³¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó¡ß¥¢¥Ë¥½¥ó¥é¥¤¥Ö¡×¡¢¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø¤Ë¤è¤ëÂç¿Íµ¤¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡ÖÆü¹â¤Î¤ê»Ò¤Î¥Ü¥¤¥¹¥¢¥¯¥¿¡¼¥º¡×¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¡¢¡Ø¤±¤â¤Î¥Õ¥ì¥ó¥º¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ú¥ó¥®¥ó5¿ÍÁÈ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥ÈPPP¤Ë¤è¤ë¡Ö¤±¤â¤Î¥Õ¥ì¥ó¥ºLIVE in Åìµþ¥³¥ß¥³¥ó¡×¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤Î¡ÖÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó¡×¤Ç¤ÏÎãÇ¯°Ê¾å¤Ë¥¢¥Ë¥á´ë²è¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ÖÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó¡×¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤È¥Ý¥Ã¥×¡¦¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Îº×Åµ¤È¤·¤Æ¡¢´ûÂ¸¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¡¦±Ç²è¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¡¢ ³×¿·À¤È³Ú¤·¤µ¤ò¶¦Í¤¹¤ë¶õ´Ö¤òÁÏ½Ð¡£¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¤«¤é¹âÎðÁØ¤Þ¤Ç¡¢Á´À¤Âå¤òÄÌ¤¸¤Æ³Ú¤·¤á¤ëÃÎÅª¹¥´ñ¿´¤ò»É·ã¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
¡¡¡ÖÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó2025¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë»³ËÜ¹Ì»Ë¡¢PRÂç»È¤Ë°Ë¿¥¤â¤¨¡¢¥á¥¤¥óMC¤ËLiLiCo¤ÈÃæ´ÝÍº°ì¤¬½¢Ç¤¤·¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥¤¥é¥¤¥¸¥ã¡¦¥¦¥Ã¥É¡¢¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥¢¥¹¥Æ¥£¥ó¡¢¥¸¥à¡¦¥ê¡¼¡¢¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¡¦¥¹¥¿¡¼¡¢¥«¡¼¥ë¡¦¥¢¡¼¥Ð¥ó¡¢¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥í¥¤¥É¡¢¥ê¡¼¡¦¥È¥ó¥×¥½¥ó¡¢¥È¥à¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¡¢¥¯¥í¡¼¥Ç¥£¥¢¡¦¥¦¥§¥ë¥º¡¢¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥Û¥ë¥È¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥í¡¼¥¬¥ó¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ð¡¼¥ó¥µ¥ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ê¡¦¥ê¥Ã¥Á¡¢¥¤¥ô¥¡¥Ê¡¦¥ê¥ó¥Á¤ÎÍèÆü¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
