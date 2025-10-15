¡Ö¿Í¤ÈAI¤¬¶¨Æ¯¤·¶¨ÁÏ¤·¤Æ¡Ø¿·¤·¤¤°ÕÌ£¡Ù¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤òÄó¼¨¡ª¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡¦¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥º ÁÏÂ¤·¿AI¡ÖPoietic AI¡×
´ë¶È·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡¦¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¡¢2025Ç¯10·î15Æü¤Ë¡Ø¿Í¤ÈAI¤¬¶¨Æ¯¤·¶¨ÁÏ¤·¤Æ¡Ö¿·¤·¤¤°ÕÌ£¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤ÎAI»×ÁÛ¥«¥Æ¥´¥ê¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÁÏÂ¤·¿AI ¡ÈPoietic AI - The Meaning Creation AI¡É¡×¤ò¸ø³«Àë¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¸À®AI(Generative AI)¡¢¼«Î§·¿AI(Agentic AI)¤ËÂ³¤¯¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÄ¬Î®¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¹Í¤¨Êý¤È¤·¤ÆÄó¾§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡¦¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥º ÁÏÂ¤·¿AI¡ÖPoietic AI¡×
Àë¸ÀÆâÍÆ¡§AI»×ÁÛ¥«¥Æ¥´¥ê¡ØÁÏÂ¤·¿AI ¡ÈPoietic AI - The Meaning Creation AI¡É¡Ù¤Î¸ø³«Àë¸À
Àë¸ÀÆü¡§2025Ç¯10·î15Æü(¿å)
Äó¾§´ë¶È¡§¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡¦¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò
¸½ºß¡¢À¤³¦Ãæ¤ËÀ¸À®AI¤¬¿»Æ©¤·¡¢¼«Î§·¿AI¤Ø¤ÈµÞÂ®¤Ë¿Ê²½¤¹¤ë°ìÊý¡¢AI¤Ï¸¶ÍýÅª¤ËÁÏÂ¤Åª»×¹Í¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÁÏÂ¤Åª»×¹Í¤³¤½¤¬¿Í´Ö¤Î»×¹Í¤ÎËÜ¼Á¤Ç¤¢¤ê¡¢µ»½Ñ¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¿¸¶Æ°ÎÏ¤Ç¤¹¡£
º£²ó¸ø³«Àë¸À¤µ¤ì¤¿¡ÖÁÏÂ¤·¿AI¡×¤Ï¡¢¤³¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡Ö¿Í¤ÈAI¤¬¶¨Æ¯¤·¶¨ÁÏ¤·¤Æ¡Ø¿·¤·¤¤°ÕÌ£¡Ù¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤òÄó¼¨¤¹¤ë¡¢¿·¤·¤¤AI¤Î»×ÁÛ¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿·¤·¤¤°ÕÌ£¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹AI»×ÁÛ¥«¥Æ¥´¥ê
¡ÖPoietic¡×¤Ï¸ÅÅµ¥®¥ê¥·¥¢¸ì¤Î¡Öpoiesis(À©ºî¡¦ÁÏ½Ð)¡×¤ËÍ³Íè¤·¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Ë¿·¤·¤¤°ÕÌ£¤ä¤¢¤êÊý¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¹Ô°Ù¡×¤È¤·¤ÆÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ûÂ¸¤ÎÃÎ¼±¤«¤é²óÅú¤òÀ¸À®¤¹¤ëAI¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢ÁÏÂ¤·¿AI¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÀ¤¤Ë¤Ê¤¤¡Ö¿·¤·¤¤°ÕÌ£¡×¤½¤Î¤â¤Î¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢À¸À®AI¤ä¼«Î§·¿AI¤Î¼¡¤ËÍè¤ë¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Î½ÅÍ×¤ÊÄ¬Î®¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Í¤ÈAI¤Î¡Ö¶¨Æ¯¤È¶¨ÁÏ¡×¤È¤¤¤¦ÎÑÍý´Ñ
ÁÏÂ¤·¿AI¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢¿Í´Ö¤ÎÁÏÂ¤Åª»×¹Í¤ÎÁ´¤Æ¤òAI¤Ë¼«Î§Åª¤Ë¹Ô¤ï¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
AI¤ÎÁÏÂ¤»×¹Í¤Î²áÄø¤Ë¿Í´Ö¤¬´ØÍ¿¤·¡¢AI¤¬ÁÏÂ¤¤¹¤ë¤â¤Î¤Ë¿Í´Ö¤¬ÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤Ù¤¤È¤¤¤¦ÎÑÍýÅª°Õ¼±¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤¯¤Þ¤Ç¿Í¤ÈAI¤¬¶¨ÎÏ¤·¡¢¶¦¤ËÁÏ¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹»×ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¥³¥ó¥»¥×¥ÈÁÏ½Ð¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö°ÕÌ£ÁÏÂ¤¿äÏÀAI¡×
¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡¦¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥º¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÁÏÂ¤·¿AI¤Î»×ÁÛ¤ò¶ñ¸½²½¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡¢ÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤¿¡Ö°ÕÌ£ÁÏÂ¤¿äÏÀAI¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎAI¤Ï¡¢¡Ö¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹°ÕÌ£¡á½¨°ï¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¡×¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö¶õ¤²ÈÌäÂê¤Î²ò·è¡×¤ä¡Ö½Å¸üÄ¹Âç·¿»º¶È¤Î·Ð±ÄÊÑ³×¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢¿·¤·¤¤»ö¶È¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¤ò¹½ÁÛ¤¹¤ë¸¡¾Ú¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AIµ»½Ñ¤¬µÞÂ®¤Ë¿ÊÅ¸¤¹¤ë¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿Í´Ö¤ÎÁÏÂ¤À¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤«¡£
¡ÖÁÏÂ¤·¿AI¡×¤Ï¡¢AI¤òÃ±¤Ê¤ë¸úÎ¨²½¤Î¥Ä¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Í´Ö¤ÎÁÏÂ¤Åª¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÈÂª¤¨¤ë¿·¤·¤¤Ì¤ÍèÁü¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡¦¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥º¤¬¸ø³«Àë¸À¤·¤¿¡¢ÁÏÂ¤·¿AI¡ÖPoietic AI¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
