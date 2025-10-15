¡ÖÆü¹â¤Î¤ê»Ò¤Î¥Ü¥¤¥¹¥¢¥¯¥¿¡¼¥º¡×¡¢¡ØÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó2025¡Ù¤Ç¤Î³«ºÅ·èÄê¡¡¥²¥¹¥È¤Ë»³¸ý¾¡Ê¿¡¢´Ø½ÓÉ§¡¢Ï²ÀîÂçÊå
¡¡12·î5Æü¤«¤é7Æü¤Þ¤ÇÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØÅìµþ¥³¥ß¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó2025¡Ù¡ÊÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó2025¡Ë¤Ë¤Æ¡¢º£Ç¯¤â12·î6Æü¡¢7Æü¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡ÖÆü¹â¤Î¤ê»Ò¤Î¥Ü¥¤¥¹¥¢¥¯¥¿¡¼¥º¡×¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ØÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó2025¡Ù¤Ç³«ºÅ¡ª¡Ö¤±¤â¤Î¥Õ¥ì¥ó¥ºLIVE in Åìµþ¥³¥ß¥³¥ó¡×
¡¡6Æü¤Ï¡¢30¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¤¿¡Ø¤é¤ó¤Þ1/2¡Ù¡ÊÂè2´ü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Û¤«¡¡Ëè½µÅÚÍË¡¡¿¼0¡§55¡Ë¤è¤ê¡¢Áá²µ½÷ÍðÇÏÌò¤Î»³¸ý¾¡Ê¿¡¢¥à¡¼¥¹Ìò¤Î´Ø½ÓÉ§¤¬ÅÐÃÅ¡£7Æü¤Ï¥»¥ì¥Ö¥²¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¥¤¥é¥¤¥¸¥ã¡¦¥¦¥Ã¥É¤Î¿áÂØÀ¼Í¥¤Ç¤â¤¢¤ëÏ²ÀîÂçÊå¤ò¾·¤¡¢¹ë²Ú¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢³«±é»þ´Ö¤Ê¤É¤Ï¸åÆüÈ¯É½¡£¡ÖÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó2025¡×¤ÎÆþ¾ì·ô¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¹¤Ù¤ÆÌµÎÁ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£
