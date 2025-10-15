¡Ø¤±¤â¤Î¥Õ¥ì¥ó¥º¡Ù¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó5¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÈPPP¡É¤¬¡ØÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó2025¡Ù»²²Ã·èÄê¡¡Âè1ºî¥ê¥ê¡¼¥¹¤«¤é10¼þÇ¯
¡¡12·î5Æü¤«¤é7Æü¤Þ¤ÇÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØÅìµþ¥³¥ß¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó2025¡Ù¡ÊÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó2025¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¤±¤â¤Î¥Õ¥ì¥ó¥ºLIVE in Åìµþ¥³¥ß¥³¥ó¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó2025¡Ù¤Ç³«ºÅ¡ª¡ÖÆü¹â¤Î¤ê»Ò¤Î¥Ü¥¤¥¹¥¢¥¯¥¿¡¼¥º¡×¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø
¡¡¥¹¥Þ¥Û¥²¡¼¥à¡Ø¤±¤â¤Î¥Õ¥ì¥ó¥º¡ÙÂè1ºî¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤«¤éº£Ç¯¤Ç10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥³¥é¥Ü´ë²è¤Ê¤É¤Ç¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¤òÀ¹Âç¤Ë½Ë¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤±¤â¤Î¥Õ¥ì¥ó¥º¡×¡ÊÄÌ¾Î¤±¤â¤Õ¤ì¡Ë¡£¤½¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤Ç¯¤Ë¡¢¥Ú¥ó¥®¥ó5¿ÍÁÈ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥ÈPPP¡ÊPENGUINS Performance Project.¡Ë¤¬Åìµþ¥³¥ß¥³¥ó¤ËÅÐ¾ì¡£¥é¥¤¥Ö¤ä¥È¡¼¥¯¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿¡¢¾Ð¤¤¤È´¶Æ°¤¢¤Õ¤ì¤ë¡È¤É¤Ã¤¿¤ó¤Ð¤Ã¤¿¤ó¡É¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢³«±é»þ´Ö¤Ê¤É¤Ï¸åÆüÈ¯É½¡£¡ÖÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó2025¡×¤ÎÆþ¾ì·ô¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¹¤Ù¤ÆÌµÎÁ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£
¢£¡Ö¤±¤â¤Î¥Õ¥ì¥ó¥ºLIVE in Åìµþ¥³¥ß¥³¥ó¡×½Ð±éÍ½Äê
º´¡¹ÌÚÌ¤Íè ¡Ê¥í¥¤¥ä¥ë¥Ú¥ó¥®¥óÌò¡Ë
º¬ËÜÎ®É÷¡Ê¥³¥¦¥Æ¥¤¥Ú¥ó¥®¥óÌò¡Ë
ÅÄÂ¼¶Á²Ú¡Ê¥¸¥§¥ó¥Ä¡¼¥Ú¥ó¥®¥óÌò¡Ë
Áê±©¤¢¤¤¤Ê¡Ê¥¤¥ï¥È¥Ó¥Ú¥ó¥®¥óÌò¡Ë
ÃÛÅÄ¹Ô»Ò¡Ê¥Õ¥ó¥Ü¥ë¥È¥Ú¥ó¥®¥óÌò¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó2025¡Ù¤Ç³«ºÅ¡ª¡ÖÆü¹â¤Î¤ê»Ò¤Î¥Ü¥¤¥¹¥¢¥¯¥¿¡¼¥º¡×¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø
¡¡¥¹¥Þ¥Û¥²¡¼¥à¡Ø¤±¤â¤Î¥Õ¥ì¥ó¥º¡ÙÂè1ºî¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤«¤éº£Ç¯¤Ç10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥³¥é¥Ü´ë²è¤Ê¤É¤Ç¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¤òÀ¹Âç¤Ë½Ë¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤±¤â¤Î¥Õ¥ì¥ó¥º¡×¡ÊÄÌ¾Î¤±¤â¤Õ¤ì¡Ë¡£¤½¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤Ç¯¤Ë¡¢¥Ú¥ó¥®¥ó5¿ÍÁÈ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥ÈPPP¡ÊPENGUINS Performance Project.¡Ë¤¬Åìµþ¥³¥ß¥³¥ó¤ËÅÐ¾ì¡£¥é¥¤¥Ö¤ä¥È¡¼¥¯¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿¡¢¾Ð¤¤¤È´¶Æ°¤¢¤Õ¤ì¤ë¡È¤É¤Ã¤¿¤ó¤Ð¤Ã¤¿¤ó¡É¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢³«±é»þ´Ö¤Ê¤É¤Ï¸åÆüÈ¯É½¡£¡ÖÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó2025¡×¤ÎÆþ¾ì·ô¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¹¤Ù¤ÆÌµÎÁ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£
¢£¡Ö¤±¤â¤Î¥Õ¥ì¥ó¥ºLIVE in Åìµþ¥³¥ß¥³¥ó¡×½Ð±éÍ½Äê
º´¡¹ÌÚÌ¤Íè ¡Ê¥í¥¤¥ä¥ë¥Ú¥ó¥®¥óÌò¡Ë
º¬ËÜÎ®É÷¡Ê¥³¥¦¥Æ¥¤¥Ú¥ó¥®¥óÌò¡Ë
ÅÄÂ¼¶Á²Ú¡Ê¥¸¥§¥ó¥Ä¡¼¥Ú¥ó¥®¥óÌò¡Ë
Áê±©¤¢¤¤¤Ê¡Ê¥¤¥ï¥È¥Ó¥Ú¥ó¥®¥óÌò¡Ë
ÃÛÅÄ¹Ô»Ò¡Ê¥Õ¥ó¥Ü¥ë¥È¥Ú¥ó¥®¥óÌò¡Ë