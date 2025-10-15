¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡Ä½Ä215m¤ËµðÂç²½¤·¤Æ¡ÈÈô¹Ô¡É¡¡Âç²°º¬¥ê¥ó¥°¤È¶¦±é¡¡¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤ò¼ùÎ©¡Ú¥É¥í¡¼¥ó¥·¥ç¡¼·ë²Ì¡Û
¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Ê13ÆüÊÄËë¡Ë¤Î¥é¥¹¥È¤òºÌ¤Ã¤¿¥É¥í¡¼¥ó¥·¥ç¡¼¤Î¼Ì¿¿¡¦·ë²Ì¤Ê¤É¤¬¡¢15Æü¤Þ¤Ç¤ËÅþÃå¤·¤¿¡£´ë²è¡¦±¿±Ä¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥Ã¥É¥¯¥ê¥Õ¤Ï¡¢¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¼ùÎ©¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛËüÇî¥é¥¹¥È¤ÎÌë¶õ¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¡ªµðÂç¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯ÅÐ¾ì¤Î°ìÉô»Ï½ª
¡¡¥ì¥Ã¥É¥¯¥ê¥Õ¤Ï¡¢ËüÇîÊÄËëÆü¤ÎÌë¡¢¹ñÆâºÇÂ¿¤À¤È¤¤¤¦3000µ¡¤Ë¤è¤ë¥É¥í¡¼¥ó¥·¥ç¡¼¤ò¼Â»Ü¡£ËüÇî´ü´ÖÃæ¡Ê½àÈ÷´ü´Ö¤ò´Þ¤à¡¢2025Ç¯3·î17Æü¡Á10·î13Æü¡Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Îß·×14Ëü194µ¡¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤òÈô¹Ô¤µ¤»¡¢¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¡ÖMost multirotors/drones launched in a year¡Ê°ìÇ¯´Ö¤ËÈô¹Ô¤µ¤»¤¿¥Þ¥ë¥Á¥í¡¼¥¿¡¼¡¿¥É¥í¡¼¥ó¤ÎºÇÂ¿¿ô¡Ë¡×¤Î¿·µ¬µÏ¿¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡³«ËëÆü¤Î4·î13Æü¤Ë¤Ï¡¢2500µ¡¤Î¥·¥ç¡¼¤ÎÃæ¤Ç1749µ¡¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤òÍÑ¤¤¤Æ¡ÖLargest aerial display of a tree formed by multirotors/drones¡Ê¥Þ¥ë¥Á¥í¡¼¥¿¡¼¡¿¥É¥í¡¼¥ó¤Ë¤è¤ëºÇÂç¤ÎÌÚ¤Î¶õÃæ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËüÇî´ü´ÖÃæ2¤ÄÌÜ¤ÎÇ§Äê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ËüÇî´ü´ÖÃæ¤Ë¤Ï¡¢Ï¢Ìë¡¢¥É¥í¡¼¥ó¥·¥ç¡¼¡ÖOne World, One Planet.¡×¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢ºÇ½ªÌë¤Ë¤Ï¡¢²ñ´ü¤ò»Ù¤¨¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¡¢¥É¥í¡¼¥ó3000µ¡¤¬Èô¹Ô¡£²Ö²Ð¤òÅëºÜ¤·¤¿¥É¥í¡¼¥ó¤ä¡¢½¾ÍèÈæÌó6ÇÜ¤Îµ±ÅÙ¤ò¸Ø¤ë¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥â¥¸¥å¡¼¥ëÅëºÜ¥É¥í¡¼¥ó¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢Ìë¶õ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÃÏµå¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÌ¿¤¬¶Á¤¹ç¤¦»Ñ¤òÉÁ¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ËüÇî¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤¬Ìë¶õ¤Ë½Ð¸½¡£2220µ¡¤Ë¤è¤ë½ÄÌó215¥á¡¼¥È¥ë¡ß²£Ìó185¥á¡¼¥È¥ë¡ß±ü¹Ô¤Ìó60¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÎ©ÂÎÅª¤Ê ¡ÖµðÂç¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤¬´ÑµÒ¤Ë¼ê¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¢£¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¾ðÊó
º£²ó¡¢¼ùÎ©¤·¤¿µÏ¿
Ã£À®¤·¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¡§Most multirotors/drones launched in a year¡Ê°ìÇ¯´Ö¤ËÈô¹Ô¤µ¤»¤¿¥Þ¥ë¥Á¥í¡¼¥¿¡¼¡¿¥É¥í¡¼¥ó¤ÎºÇÂ¿¿ô¡Ë
µÏ¿¡§140,194µ¡
Ä©Àï¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯3·î17Æü¡Ê·î¡Ë¡Á10·î13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
Ä©ÀïºÇ½ªÆü¡§2025Ç¯10·î13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
Ä©Àï¾ì½ê¡§2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¡ÊÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Ë¡§Âçºå»Ôº¡²Ö¶è
¢£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥ì¥Ã¥É¥¯¥ê¥Õ¤¬¹¹¿·¤·¤¿µÏ¿
Ã£À®¤·¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¡§Largest aerial display of a tree formed by multirotors/drones¡Ê¥Þ¥ë¥Á¥í¡¼¥¿¡¼¡¿¥É¥í¡¼¥ó¤Ë¤è¤ëºÇÂç¤ÎÌÚ¤Î¶õÃæ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡Ë
µÏ¿¡§1,749µ¡
Ä©ÀïÆü¡§2025Ç¯4·î13Æü¡ÊÆü¡Ë
Ä©Àï¾ì½ê¡§2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¡ÊÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Ë¡§Âçºå»Ôº¡²Ö¶è
¢£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖOne World, One Planet.¡×¥É¥í¡¼¥ó¥·¥ç¡¼³µÍ×
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯4·î13Æü¡ÊÆü¡Ë¡Á10·î13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡ËÆüË×¸å
³«ºÅ¾ì½ê¡§¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î³¤¾å¶õ¡ÊÂçºåÉÜÂçºå»Ôº¡²Ö¶èÌ´½§Ãæ1ÃúÌÜ¡Ë
»ÈÍÑµ¡ÂÎ¿ô¡§1,000µ¡¡Ê³«ËëÆü¤Ï2,500µ¡¡¢ÊÄËëÆü¤Ï3,000µ¡¡Ë
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥Ã¥É¥¯¥ê¥Õ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¦º´¡¹ÌÚ¹¦ÌÀ»á¤Î¥³¥á¥ó¥È
ÌóÈ¾Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÌë¶õ¤Ë¥É¥í¡¼¥ó¥·¥ç¡¼¤òÆÏ¤±Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢´ÑµÒ¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤´»Ù±ç¤È¤´¶¨ÎÏ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£
3000µ¡¤Ë¤è¤ëºÇ½ªÆü¤ÎÆÃÊÌ±é½Ð¤ò¤â¤Ã¤ÆÁ´¥·¥ç¡¼¤ò´°¿ë¤·¡¢¤³¤ÎÄ©Àï¤¬¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤È¤·¤Æ¹ï¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡Èº£Ç¯¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¥É¥í¡¼¥ó¤òÈô¹Ô¤µ¤»¤¿²ñ¼Ò¡É¤È¤·¤Æ¡¢¶õ¤Ë¿·¤·¤¤´¶Æ°¤òÉÁ¤Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î·Ð¸³¤òÎÈ¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÏÆüËÜ¤Î¶õ¤«¤éÀ¤³¦¤Î¶õ¤Ø¡¢Ä©Àï¤ÎÉñÂæ¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥É¥í¡¼¥ó¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¶õ¤Î¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Í¤È¿Í¡¢ÃÏ°è¤ÈÀ¤³¦¤ò¤Ä¤Ê¤°´¶Æ°¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢Ì¤Íè¤ò¾È¤é¤¹¶õ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÇÀ¤³¦¤ËÄ©¤ßÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
