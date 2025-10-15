¡ØHIP POP Princess¡Ù´äÅÄ¹äÅµ¡¢Æü´Ú¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼½¢Ç¤¤Ë·è°Õ¡Ö¼«Ê¬¤À¤«¤é¤³¤½¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡Mnet¤ÎÆü´Ú¹çÆ±À©ºî¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØUnpretty Rapstar : HIP POP Princess¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¡ØHIP POP Princess¡Ù¡Ë¤ÎÀ©ºîÈ¯É½²ñ¤¬15Æü¡¢´Ú¹ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£´äÅÄ¹äÅµ¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤Î·è°Õ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ï¡¼¥È¥Ý¡¼¥º¤¬²Ä°¦¤¤¡ª´äÅÄ¹äÅµ¡¢¥½¥è¥ó¤é¤È»£±Æ¤Ë±þ¤¸¤¿ÆüËÜ»²²Ã¼Ô
¡¡¡ØHIP POP Princess¡Ù¤Ï¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃÂÀ¸¤òÌÜ»Ø¤¹Mnet¤Ë¤è¤ë¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£»²²Ã¼Ô¤Ï²»³Ú¡¦¿¶ÉÕ¡¦¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¦±ÇÁüÀ©ºî¤È¤¤¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ë¼«¤é»²²Ã¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÈ¼«À¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡£¶¥Áè¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÀ®Ä¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¤Ä¤à¤¤¤Ç¤¤¤¯¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢10·î16Æü¸á¸å10»þ2Ê¬¤«¤éÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖU-NEXT¡×¤ÇÆüËÜ¸ì»úËë¤Ä¤¡¦Æü´ÚÆ±»þ¹ñÆâÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡²ñ¸«¤Ë¤Ï¡¢ÈÖÁÈÁ´ÂÎ¤Î¿Ê¹Ô¤òÃ´¤¦MC¤È¡¢»²²Ã¼Ô¤ÎÀøºßÇ½ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹¥á¥¤¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥½¥è¥ó¡Êi-dle¡Ë¡¢¥á¥¤¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ëGaeko¡¢RIEHATA¡¢´äÅÄ¹äÅµ¤¬½ÐÀÊ¡£Æü´Ú¤Î»²²Ã¼Ô40¿Í¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡´äÅÄ¤Ï¡ÖÆüËÜ¤À¤ÈÇÐÍ¥¡¢¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î1¿Í¤È¤·¤Æ¡¢³èÆ°¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¤Î¤Ç¡¢À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ëºÝ¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¼õ¤«¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤À¤«¤é¤³¤½¤Î·Ð¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢·è°Õ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢»²²Ã¼Ô40¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¯¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¯¤Æ¡¢¶Ã¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¾¡ÇÔ¤ò·è¤á¤ëÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½Ö´Ö½Ö´Ö¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò¹â¤á¤¿¡£
