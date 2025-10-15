TWS¡¢¡ØBeginS¡Ù¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë·èÄê¡¡À¶ÎÃ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«
¡¡6¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥°¥ë¡¼¥×¡¦TWS¡Ê¥È¥¥¥¢¥¹¡Ë¤¬´Ú¹ñ¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡ØJUNGSAEMMOOL¡Ê¥¸¥ç¥ó¥»¥ó¥à¥ë¡Ë¡Ù¤Î»ÐËå¥Ö¥é¥ó¥É¡ØBeginS by JUNGSAEMMOOL¡Ê¥Ó¥®¥ó¥¹¡Ë¡Ù¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë·èÄê¡£¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤äÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾Ð´é¤¬¥¥é¥ê¡ªÀ¶ÎÃ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿TWS
¡¡¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼µ¯ÍÑ¤ËÈ¼¤¤¡¢¥¸¥ç¥ó¥»¥ó¥à¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âº£¸åÈ¯Çä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¿åºÌ²è¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¯¿§¤¬ÆÃÄ§¤Î¡È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¡É¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ËTWS¤¬ÅÐ¾ì¡£¥á¥ó¥Ð¡¼6¿Í¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÖ¤ä¤«¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ë¡¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤¤¤¤¤¤¤È¤·¤¿·ì¿§´¶¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ´Ú¹ñ¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¥Ó¥®¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢Æ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¡¢¤Ä¤ë¤óÈ©¥»¥é¥à¡Ö¥Ô¥ó¥¯¥°¥¢¥Ð¥°¥ë¥¿¥Á¥ª¥ó¥Ö¥ì¥ß¥Ã¥·¥å¥»¥é¥à¡×¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ä¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÆ°²è¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TWS¤Ï¡¢À¡¤ó¤À¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¥¸¥ç¥ó¥»¥ó¥à¥ë¤ÎÈ©ËÜÍè¤Î¥Ä¥ä¤ä¼Á´¶¤ò³è¤«¤¹¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¡¢¡Ö¼«¿È¤À¤±¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡×¥Ö¥é¥ó¥ÉÅ¯³Ø¤Ë¤â¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢5·î¤è¤êËÜ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥¸¥ç¥ó¥»¥ó¥à¥ë¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤ËÂ³¤¡¢À¶ÎÃ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÁÖ¤ä¤«¤µ¤È¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤ÊTWS¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¡Ö¤ï¤¿¤·¤é¤·¤µ¤òÄÉµá¤¹¤ë¡×¥Ö¥é¥ó¥ÉÅ¯³Ø¤È°ìÃ×¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥¸¥ç¥ó¥»¥ó¥à¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ó¥®¥ó¥¹¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤âÆ±¥°¥ë¡¼¥×¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡TWS¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤¸å¡¢¥Ó¥®¥ó¥¹¤¬½é¤á¤ÆÅ¸³«¤¹¤ëËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤è¤¯ÃÎ¤ë¥»¥é¥à¡¢¤è¤¯¸ú¤¯¥»¥é¥à¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÈ©¤òÃÎ¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿À®Ê¬¤òÃÎ¤ê¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤«¤éÈþ¤·¤µ¤Ï»Ï¤Þ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥®¥ó¥¹¥Ð¥¤¥¸¥ç¥ó¥»¥ó¥à¥ë¤ÎÅ¯³Ø¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥Ó¥®¥ó¥¹¥Ð¥¤¥¸¥ç¥ó¥»¥ó¥à¥ë¤ÎInstagram¤Ë¤Æ½é¤Î¸ø¼°¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤Û¤«¡¢9·îÃæ½Ü¤«¤éYouTube¤ª¤è¤Ó³Æ¼ïSNS¥Á¥ã¥Í¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò½ç¼¡¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
