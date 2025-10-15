ME:I¡¡SHIZUKU¤¬³èÆ°µÙ»ß¡Öµ¬Äê¤ËÈ¿¤¹¤ë»ö°Æ¤¬È¯³Ð¡×¡¡4¿ÍÌÜ¤Î³èÆ°µÙ»ß¡¡3¿Í¤Ï·ò¹¯ÌäÂê
¡¡LAPONE¡¡GIRLS¤Ï15Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£11¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖME:I¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎSHIZUKU¡Ê20¡Ë¤¬µ¬Äê°ãÈ¿¤Î¤¿¤á³èÆ°µÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ME:I¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬³èÆ°µÙ»ß¤¹¤ë¤Î¤Ï¤³¤ì¤Ç4¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢SHIZUKU¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ÊÀ¼Ò¤Îµ¬Äê¤ËÈ¿¤¹¤ë»ö°Æ¤¬È¯³Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Î´üÂÔ¤ËÈ¿¤¹¤ë½ÅÂç¤Ê¹Ô°Ù¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö¿Í¤ËÌÔ¾Ê¤òÂ¥¤·¡¢¼«¿È¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹´ü´Ö¤¬É¬Í×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ËÜÆü¤è¤êÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¤Þ¤¹¡×¤È³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ME:I¤Ç¤ÏºòÇ¯8·î¤ËTSUZUMI¤¬Å¬±þ¾ã³²¤È¤Î¿ÇÃÇ¤Î¤¿¤áÄ¹´üÅª¤Ë³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£TSUZUMI¤Ïº£Ç¯8·î31Æü¤ËÌó1Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯3·î¤Ë¤ÏCOCORO¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤áÅöÌÌ¤Î´Ö³èÆ°¤òµÙ»ß¡£7·î¤Ë¤ÏRAN¤¬¡ÖÀº¿ÀÅªÈèÊÀ¤Î¤¿¤á¡×µÙÍÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£2¿Í¤Ï¸½ºß¤â³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ME:I¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖPRODUCE¡¡101¡¡JAPAN¡¡THE¡¡GIRLS¡×¤Î¹ç³Ê¼Ô¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿11¿ÍÁÈ¡£ºòÇ¯4·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤ï¤º¤«1Ç¯È¾¤Ç4¿ÍÌÜ¤Î³èÆ°µÙ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£