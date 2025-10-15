¥À¥ì¥Î¥¬¥ìÌÀÈþ¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÎÌÅ¤Ã»Ò¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëµÙÆü¤Î»Ñ¤ËÈ¿¶Á
¡¡¥â¥Ç¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥À¥ì¥Î¥¬¥ìÌÀÈþ¡Ê35¡Ë¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÌÅ¤Ã»Ò¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎÊ¡½»¿¿Î¤¡Ê15¡Ë¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤¿µÙÆü¤ÎÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥À¥ì¥Î¥¬¥ìÌÀÈþ¤¬¸ø³«¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤ÎÌÅ¤Ã»Ò¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¡Ö»°Ï¢µÙ¤Î½éÆü¤ÏÌÅ¤Ã»Ò¤Á¤ã¤ó¤È¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢5Ëç¤Î¼Ì¿¿¤È1ËÜ¤ÎÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Ê¡½»¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥×¥ê¥¯¥é¡¢¥À¥ì¥Î¥¬¥ì¤ÎÈ´·²¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬±Ç¤¨¤ë¶À±Û¤·¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Æ°²è¤Ë¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¡Ö¥ï¥Ë¥ï¥Ë¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¡×¤ò³Ú¤·¤à¥À¥ì¥Î¥¬¥ì¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡
¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë2¿Í¤ÎÃç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤ËÂ¿¤¯¤Î¡È¤¤¤¤¤Í¡ª¡É¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
