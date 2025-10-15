Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¡ÖÁ´Á³¸«¤é¤ì¤Ø¤ó¡×¼ã¼ÔÀ¤Âå¤ËÎ®¹Ô¤â¡Ä¶½Ì£¤ò»ý¤Æ¤Ê¤¤¥É¥é¥ÞÌÀ¤«¤¹¡ÖÈ¯ÁÛ¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÀé¸¶·»Äï¡×¤ÎÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ê51¡Ë¤¬14Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ë¤±¤Ä¥Ã!!¡×¡Ê²ÐÍË¿¼Ìë0¡¦59¡Ë¤Ç¡¢¶½Ì£¤ò»ý¤Æ¤Ê¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï8¿ÍÁÈ¥³¥ó¥È¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥À¥¦90000¡×¤ÎÏ¡¸«æÆ¡Ê28¡Ë¡¢±àÅÄ¾ÍÂÀ¡Ê27¡Ë¡¢µÈ¸¶ÎçÆá¡Ê24¡Ë¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬¡Öº£Îã¤¨¤Ð·ÝÇ½¡¢²Î¤È¤«¡¢Ç®¶¸¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ï²¿¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¤³¤ÎÆüºÇÇ¯¾¯¤ÎµÈ¸¶¤Ï¡Ö»ä¤Ï¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤¬¹¥¤¤Ç¡×¤È¹ðÇò¡£¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬¡Ö¤¢¡Á¤½¤¦¤ä¤Ê¡¢²¶¤é¤Î»þ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤ó¤Ê¡×¤È´¶¿´¤¹¤ë¤È¡¢¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥±¥ó¥É¡¼¥³¥Ð¥ä¥·¤â¡Ö¥Ð¥ó¥É¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËµÈ¸¶¤¬¡Ö¤¢¤ÈÆ±À¤Âå¤ÇÇ®¶¸¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡ÈÎø¥ê¥¢¡É¡£Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤È¥±¥ó¥³¥Ð¤Ï¸ý¡¹¤Ë¡Ö¤¢¡Á¡ÈÎø¥ê¥¢¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤ä¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃÎ¤é¤ó¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤ÆÍè¤¿¡×¤È¶Ã¤¬¤¯¡£¤·¤«¤·¥±¥ó¥³¥Ð¤¬¡ÖÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤Ï¤ß¤ó¤Ê¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÎ®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï¡Ö²¶¤â¤¦¡¢Á´Á³¸«¤é¤ì¤Ø¤ó¤Í¤ó¡£¿Í¤Î¤µ¡Ä¡×¤È¥Ý¥í¥ê¡£¥³¥ó¥Ó¤Î¥Í¥¿¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡Ö¹¥¤¤À¡¢ÊÌ¤ì¤¿¡¢¸µ¥«¥ì¤À¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¥³¥ó¥È¤Ïºî¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£È¯ÁÛ¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Í¤ó¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤â¶½Ì£¤ò»ý¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥±¥ó¥³¥Ð¤Ï¡ÖÂé¸ïÌ£¤Ï²¿¤Ê¤ó¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£µÈ¸¶¤Ï¡Ö¤ä¤¤¤Î¤ä¤¤¤Î¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¸«¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£Ã¯¤«¤Ë¶ËÃ¼¤Ë´¶¾ð°ÜÆþ¤¹¤ë¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Âè»°¼Ô¤È¤·¤Æ¡×¤È²òÀâ¤¹¤ë¤È¡¢¥±¥ó¥³¥Ð¤Ï¡Ö¡È¥¤¡¼¥°¥ë¡¦¥¢¥¤¡É¤ä¡£¿À¤ÎÌÜ¤ä¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¡£µÈ¸¶¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤¯¤Æ¡£¥Ð¥«¤Ë¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É°Õ³°¤È¤¤¤¤¤È¤³¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó¡¢¤È¤«¸À¤Ã¤Æ³ô¤¬¾å¤¬¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£