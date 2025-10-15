Ä«¥É¥é¡Ø¥Ö¥®¥¦¥®¡Ù¤Ê¤É½Ð±é¤ß¤Î¤¹¤±¡¢ÉñÂæ¹ßÈÄ¤òÈ¯É½¡¡¤±¤¤¤³Á°¤ËÏ¾¹ü¤Ë¥Ò¥Ó¡ÖÂç¿Í¤·¤¯¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÅØ¤á¤Þ¤¹¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦¤ß¤Î¤¹¤±¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£Ï¾¹ü¤Ë¥Ò¥Ó¤¬Æþ¤ê¡¢ÉñÂæ¤ò¹ßÈÄ¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ß¤Î¤¹¤±¡¢¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¡¡Åê¹Æ¤Ç¡Ö¶»¹ü¤Ë¥Ò¥Ó¤¬Æþ¤ê¡¢¤ä¤à¤Ê¤¯¹ßÈÄ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÊÑ³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¸ø±é¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¿Í¤·¤¯¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÅØ¤á¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÂåÌò¤òÅØ¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢ÅÚÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¸ø±é¤ÎÀ®¸ù¤òµ§¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ßÈÄ¤·¤¿ÉñÂæ¤Ï¡¢Ä¹Ìî¡¦¤Þ¤Ä¤â¤È»ÔÌ±·Ý½Ñ´Û¤Ç11·î12¡Á16Æü¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥Á¥§¡¼¥Û¥Õ¤òÂÔ¤Á¤Ê¤¬¤é¡Ù¡£Æ±½ê¤â¸ø¼°X¤Ç¡Ö½Ð±é¼ÔÊÑ¹¹¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤È¤·¤ÆÊó¹ð¡£¡Ö·Î¸ÅÁ°¤ÎÉé½ý¤Ë¤è¤ê¤ä¤à¤Ê¤¯¹ßÈÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·À¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£½Ð±é¼Ô¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¡¢°ú¤Â³¤¤è¤êÎÉ¤¤ºîÉÊºî¤ê¤ËÎå¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤ß¤Î¤¹¤±¤Ï1965Ç¯4·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¥Þ¥Ã¥·¥å½êÂ°¡£·àÃÄ¡¦¥Ê¥¤¥í¥ó100¡î¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£±Ç²è¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥·¡¼¥À¥ó¥¹¡×¡Ù¡Ê89Ç¯¡Ë¡¢±Ç²è¡ØÍýÈ±Å¹¼ç¤Î¤«¤Ê¤·¤ß¡Ù¡Ê02Ç¯¡Ë¡¢±Ç²è¡ØÃÛÃÏµû²Ï´ß»°ÂåÌÜ¡Ù¡Ê08Ç¯¡Ë¡¢»þÂå·à¡Øºé¤¯¤ä¤³¤Î²Ö¡Ù¡Ê10Ç¯¡Ë¡¢±Ç²è¡Ø¸É¹â¤Î¥á¥¹¡Ù¡Ê10Ç¯¡Ë¡¢»þÂå·à¡ØÀï¤¦¡ª½ñÅ¹¥¬¡¼¥ë¡Ù¡Ê15Ç¯¡Ë¡¢±Ç²è¡ØÆüËÜ¤Ç°ìÈÖ°¤¤ÅÛ¤é¡Ù¡Ê16Ç¯¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¤ªÊì¤µ¤ó¡¢Ì¼¤ò¤ä¤á¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡Ê17Ç¯¡Ë¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¤ó¤Ê¾ë¼ç Ä¾¸×¡Ù¡Ê17Ç¯¡Ë¡¢±Ç²è¡Ø²øÊª¤ÎÌÚ¤³¤ê¡Ù¡Ê23Ç¯¡Ë¡¢NHKÄ«¥É¥é¡Ø¥Ö¥®¥¦¥®¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£¡Ø¥Ö¥®¥¦¥®¡Ù¤Ç¤Ï¡¢·ÝÇ½µ¼Ô¡¦»ÅçÄ»É×¤ò±é¤¸¤¿¡£
