¥Ç¥£¥¢¥ó¥¸¥§¥í¤µ¤ó51ºÐ ¤¬¤ó¤Ç»àµî¡¡²Éºî¤È´°àú¼çµÁ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¹õ¿Í²»³Ú¤Î³×¿·¼Ô
¡Ö¥ô¡¼¥É¥¥¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ¤Ç¹õ¿Í²»³Ú¤Î³×¿·¼Ô¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¢¥Ç¥£¥¢¥ó¥¸¥§¥í¤µ¤ó¤¬¤¬¤ó¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£51ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«CBS¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ç¥£¥¢¥ó¥¸¥§¥í¤µ¤ó¤Î²ÈÂ²¤Ï14Æü¡¢À¼ÌÀ¤Ç¡¢¥Ç¥£¥¢¥ó¥¸¥§¥í¤µ¤ó¤¬¤¬¤ó¤È¤ÎÆ®ÉÂ¤ÎËö¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£51ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£
90Ç¯Âå¤Ë²»³Ú¶È³¦¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¥Ç¥£¥¢¥ó¥¸¥§¥í¤µ¤ó¤Ï1995Ç¯¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¡Ö¥Ö¥é¥¦¥ó¡¦¥·¥å¥¬¡¼¡×¤òÈ¯É½¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
70Ç¯Âå¥½¥¦¥ë¤Ë¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤ÎÍ×ÁÇ¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤À¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¥Ç¥£¥¢¥ó¥¸¥§¥í¤µ¤ó¤Î²»³Ú¤Ï¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¡¢2000Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿¥»¥«¥ó¥É¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¥ô¡¼¥É¥¥¡¼¡×¤Ï¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡¢¹õ¿Í²»³Ú¤Î³×¿·¼Ô¤È¤¦¤¿¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÌôÊª¤ä¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ø¤Î°ÍÂ¸¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤Ê¤É¤â¤¢¤ê³èÆ°¤¬ÄäÂÚ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2014Ç¯¡¢À¯¼£Åª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â´Þ¤à3ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥á¥µ¥¤¥¢¡×¤ÇÉü³è¤ò¿ë¤²¡¢ºÆ¤Ó¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥£¥¢¥ó¥¸¥§¥í¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯5·î¡¢²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤¿ºÝ¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ç¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾Ü¤·¤¤ÉÂ¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Æ±¤¸À¼ÌÀ¤Ç¤Ï¿·ºî¤ÎÀ©ºî¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤â¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
