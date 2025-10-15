Î©·û¡¦°Â½»´´»öÄ¹¡ÖÀ¯ºö¼Â¸½¤ÎÏÃ¤Ð¤Ã¤«¤ê»ý¤Á¾å¤²¤Æ¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼½Ð¤·¤Æ¤ó¤Ç¤·¤ç¶ÌÌÚ¤¯¤ó¡×¡Ö²¿¤¬ÂçµÁ¤«¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡£¤·¤Ä¤³¤¯¸À¤ï¤ì¤Æ¥¤¥ä¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡×Î©¡¦¹ñ¡¦°ÝÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È
¡¡15Æü¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î°Â½»½ß´´»öÄ¹¤¬ÁíÍýÂç¿Ã»ØÌ¾Áªµó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û°Â½»´´»öÄ¹¤Î¡Ö¿Íº¹¤·»Ø¡×¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª ¶ÌÌÚ»á¤ËÁÊ¤¨¤¿½Ö´Ö
¡¡Æ±Æü¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤È¤ÎÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¹â»ÔÁíºÛ¤âÉ¬»à¤À¤È»×¤¦¡£¹â¤ß¤Î¸«Êª¤ÎÅÞ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤±¤É¡¢¹â»ÔÁíºÛ¤ÈÌîÅÄÂåÉ½¤ä»ä¤É¤â¤ÏËÜµ¤¤Ç¿ô½¸¤á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¿ô¤Î¾¯¤Ê¤¤À¯ÅÞ¤Ïº£2ÅÞ¤«¤é°ìÀ¸·üÌ¿¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç°¤¤µ¤¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤À¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¡ØÂçµÁ¡Ù¤À¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÎÊä´°ÀªÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢À¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤ò´Þ¤á¤Æ²ò·è¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤À¯¸¢¤ò»ýÂ³¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËÂçµÁ¤Î¤â¤È¤Ë²æ¡¹¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤«¡£¡È2¤Ä¤Ë1¤Ä¡É¤ËÉ¬¤º¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀ¯ºö¼Â¸½¤ÎÏÃ¤Ð¤Ã¤«¤ê»ý¤Á¾å¤²¤Æ¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤È¤«½Ð¤·¤Æ¤ó¤Ç¤·¤ç¶ÌÌÚ¤¯¤ó¡£¤Ç¤âËº¤ì¤Á¤ã¥À¥á¤À¤è¡£À¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤Ï²ò·è¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÆâ³Õ¤È¤½¤ÎÅÞ¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÀ§Ç§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ë¤ÏÈà¤â´ÊÃ±¤Ë¡Ø¤¦¤ó¡Ù¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¤È»ä¤Ï´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡ÖÂçµÁ¤¬¤¢¤ì¤ÐÀ¯ºö¤Î°ã¤¤¤Ï¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¼Ô¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ö²æ¤¬ÅÞ¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê°Õ¸«¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£200¿Í¶á¤¯¤¤¤ëÂç¤¤ÊÀ¯ÅÞ¤À¤«¤é¡¢¼«Ì±ÅÞ¤â¤½¤¦¤À¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¡£¤À¤±¤É¡¢¤³¤Î½ÅÂç¤Ê¶ÉÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤»¤Ã¤«¤¯µîÇ¯¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤Ç150¶á¤¯¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ÌîÅÞÂè1ÅÞ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î²æ¡¹¤¬ËÜµ¤¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤ÈÀ¯¸¢¤òÀ¯¶ÉÌÌ¤Ç¤âÀ¯ºöÌÌ¤Ç¤âÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤«¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÄÉ¤Ã¤«¤±¤ëÊý¤Ç¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢º£200m¤¯¤é¤¤Àè¤ò¹Ô¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤ÆÄÉ¤¤±Û¤¹¤Ë¤Ï¡¢²æ¡¹¤Ê¤ê¤ÎÅØÎÏ¤ÏÉ¬Í×¤À¡£ÅÞÆâ¤Ç¤â¡¢À¯ºöÅª¤Ê¤³¤È¤Ç¸À¤¨¤Ð¼«Ê¬¤È¤Ï¾¯¤·¹Í¤¨¤Ï°ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤°¤Ã¤È¤³¤é¤¨¤Æ¡Ø¤³¤³¤Ï¼¹¹ÔÉô¤ò±þ±ç¤·¤è¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬º£ÂçÊÑÂ¿¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö³§¤µ¤ó¡ÊÊóÆ»¡Ë¤âº£Æü¤«¤é¤¢¤Þ¤ê¡Ø²¿¤â¤«¤â°ã¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£°ã¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤Î2¡¢3ÅÀ¤À¤±¤À¤«¤é¡£»Ä¤ê¤Ï¤Û¤È¤ó¤É°ì½ï¤À¡£20Ç¯¤â30Ç¯¤âÆ±¤¸ÅÞ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤«¤é¡£¤Ä¤¤¤³¤Î´Ö¤Þ¤Ç¹ñ²ñ¤Ç»ä¤¬°Ñ°÷Ä¹¤Ç¡¢¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤¬Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤À¡£º£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°ã¤¦¤Î¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤¤¡£¡Ê¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï¡Ë¾Íè¤Î¤¢¤ë¿Í´Ö¤À¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é°ì²ó¤ê¤âÆó²ó¤ê¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤Î³Ì¤òÂÇ¤ÁÇË¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢²¿¤¬ÂçµÁ¤«¤ò¤³¤Î1½µ´Ö¤Ç¸«¤Ä¤±¤À¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ð¡¢»ä¤Î¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¼¤¬Èà¤Î¿´¤ËÆÏ¤¯¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ó¤Þ¤ê¤·¤Ä¤³¤¯¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¥¤¥ä¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡°Â½»´´»öÄ¹¤Ï14Æü¤Î¼èºà¤Ç¡ÖËÜÅö¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤¬¡¢¡Ê¼óÈÉ»ØÌ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ë¶ÌÌÚ¤µ¤ó¡Ø¤ò¡Ù¤¸¤ã¤Ê¤¯¶ÌÌÚ¤µ¤ó¡Ø¤â¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤¤Ç¡£°ÊÁ°¤«¤é¡Ø¤ò¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£15ÆüÍ¼Êý¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î3ÅÞ¤Ë¤è¤ëÅÞ¼ó²ñÃÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡ÊABEMA NEWS¡Ë