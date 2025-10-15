¹âµé¥Á¥ç¥³¤ò¸ÈÂ©¤ËËü°ú¤¡ÄÌµ¿ÍÈÎÇäÅ¹¤Ç¡È¤À¤Þ¤·¥¹¥¥ã¥ó¡É°¼Á¼ê¸ý¤Î°ìÉô»Ï½ª¡Ö¤É¤¦¤»¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤À¤íÅª¤Ê¡×¥ª¡¼¥Ê¡¼ÅÜ¤ê¡¡Åìµþ¡¦ÃæÌî¶è
ÃæÌî¶è¤ÎÌµ¿ÍÈÎÇäÅ¹¤Ç2Æü¡¢¹âµé¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¹ªÌ¯¤Ê¼ê¸ý¤ÇÅð¤àÃË¤Î»Ñ¤¬¥«¥á¥é¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤¿¡£ÃË¤Ï¥Ð¡¼¥³¡¼¥É¤ò¥¹¥¥ã¥ó¤¹¤ë¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï°Â²Á¤ÊÊÌ¤Î¾¦ÉÊ¤òÆÉ¤ß¼è¤ê¡¢Âå¶â¤ò»ÙÊ§¤ï¤º¤ËÎ©¤Áµî¤Ã¤¿¡£
Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿Å¹¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡¢¡Ö¤É¤¦¤»¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÇÊ¢Î©¤¿¤·¤¤¡×¤ÈÊ°¤ê¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡È¹âµé¥Á¥ç¥³¡ÉÁÀ¤Ã¤¿¹ªÌ¯¤Ê¼ê¸ý
Åìµþ¡¦ÃæÌî¶è¤Ç2Æü¸áÁ°3»þ²á¤®¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡È¹âµé¥Á¥ç¥³¥É¥í¥Ü¡¼¡É¤Î½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£Å¹¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡¢¡Ö¹âÃ±²Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤é¤À¤Á¤È¤¤¤¦¤«¥·¥ç¥Ã¥¯¡Ä¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿¼Ìë¤ÎÌµ¿ÍÈÎÇäÅ¹¤Ë¸½¤ì¤¿1¿Í¤ÎÃË¤Ï¡¢Ãª¤Ë¤¢¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤ò¼ê¤Ë¼è¤ê¥ì¥¸¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¡£¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢1È¢4000±ß¤Û¤É¤Î¹âµé¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¾¦ÉÊ¤Î¥Ð¡¼¥³¡¼¥É¤ò¥¹¥¥ã¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢¥ì¥¸¤Î²èÌÌ¤òÃí°Õ¿¼¤¯¸«¤ë¤È¡¢¥¹¥¥ã¥ó¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï498±ß¤Î¥µ¥é¥ß1ÅÀ¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¡£
¥¹¥¥ã¥ó¤·¤¿¥Õ¥ê¤Ç¡Ä»ý¤Áµî¤ë°¼Á¹Ô°Ù
ÊÌ¤Î³ÑÅÙ¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¤Ï¡¢ÃË¤¬¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È²Û»Ò¤Î¥Ð¡¼¥³¡¼¥É¤ò¥¹¥¥ã¥ó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤«¤±¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¥¹¥¥ã¥ó¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¹¥¥ã¥ó¤¹¤ë»ÅÁð¤òÁõ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¥Á¥ç¥³¤ËÈï¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¥µ¥é¥ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£ÃË¤Ï·ë¶É¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎÂå¶â¤ò»ÙÊ§¤ï¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÅ¹¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
ÃË¤Î°¼Á¤Ê¼ê¸ý¤ËÅ¹¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥é¥ß¤ò¾å¤ËÈï¤»¤Ê¤¬¤é¥¹¥¥ã¥ó¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤â¤½¤â¥¹¥¥ã¥ó¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤È¡£¡Ø¤É¤¦¤»¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤À¤í¡ÙÅª¤Ê´¶¤¸¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¡¢Í¾·×Ê¢Î©¤¿¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Å¹¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÈÈ¿Í¤Ï20Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃËÀ¤Ë¸«¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£Å¹¤Ïº£¸å¡¢·Ù»¡¤ËÈï³²ÆÏ¤òÄó½Ð¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡× 10·î14ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë